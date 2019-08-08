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ترامب: لست راضيا عن قوة الدولار الأمريكي

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عدم رضاه عن قوة الدولار الأمريكي. وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة تلحق ضررا بالمصنعين الأمريكيين. وأشار إلى أن المستوى المرتفع لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالمقارنة مع دول أخرى يبقي الدولار مرتفعا، وهو ما يجعل من الصعب بشكل أكبر على المصنعين الأمريكيين المنافسة في ساحة متكافئة.
وفي أثناء انتقاد ترامب عملة بيتكوين وعملة فيسبوك الرقمية، خلال تدوينة له على تويتر في 12 يوليو قال: "الولايات المتحدة لديها عملة حقيقية واحدة فقط وهي أقوى من أي وقت مضى، ويمكن الاعتماد عليها بموثوقية، إنها العملة الأكثر هيمنة في أي مكان في العالم، وستظل دائما على هذا النحو، ويسمى دولار الولايات المتحدة". وأضاف:
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أمريكا: إيران اخترقت نظام «GPS» في الخليج

حذرت الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية سفن الشحن التجارية من تهديدات إيرانية في مضيق هرمز والخليج، بعد أن أبلغت سفن عن اختراق في نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" الخاص بها، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الإدارة، بوجود تقارير أخرى تتحدث عن "كيانات مجهولة تزعم أنها سفن حربية أمريكية أو تابعة للتحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة لتأمين حركة الملاحة". وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة بيانا، جاء فيه أن السفن "أبلغت عن حدوث تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي GPS، و عمليات تشويش على الاتصالات الأخرى".
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مستويات التأييد ترجح كفة ترامب لولاية رئاسية جديدة

على مدى العامين الماضيين، ظنت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الانتقادات التي نالت الرئيس دونالد ترامب قد تحول دون حصوله على ولاية ثانية في البيت الأبيض، خاصة وأنها تؤثر بشكل رئيسي على مستويات شعبيته. التقديرات السياسية التي لم ترجح كفة ترامب في الحصول على ولاية ثانية لم تستطع قراءة الأمور وسير الاحداث بشكل صحيح، وذلك بعد أن نجح الرئيس الأمريكي في زيادة مستويات التأييد العامة له في الشارع الأمريكي خلال العامين الماضيين بشكل قد يقوده لولاية رئاسية جديدة.
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جو بايدن يهاجم ترامب ويصف خطابه بـ«السام»

وجه جو بايدن، أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية، الأربعاء، اتهامات قاسية للرئيس دونالد ترامب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، اتهم بايدن الرئيس الأمريكي بأنه «أجج سعير تفوق العرق الأبيض»، وذلك بعد حادثة إطلاق النار في إل باسو. واستخدم بايدن تعبيرات قاسية ضدّ الرئيس الجمهوري، وذلك خلال خطاب ألقاه في إطار حملته الانتخابيّة في بيرلينجتون بولاية أيوا، قائلا إن ترامب «تبنى علنًا ومن دون وازع، الاستراتيجية السياسية المتمثّلة بالكراهية والعنصرية والقسمة».
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في مثل هذا اليوم.. استقال نيكسون من رئاسة أمريكا

في مثل هذا اليوم 8 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1974: الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن استقالته من منصبه عقب فضيحة ووترجيت. وفي عام 1970: بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية - الإسرائيلية والذي يستمر لمدة 90 يوم حسب مضمون المبادرة الأمريكية المعروفة باسم روجرز. وفي عام 1786: وصول الرحالة جان بالما إلى قمة جبال الألب. وفي عام 1940: بداية معركة بريطانيا.
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