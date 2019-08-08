ترامب: لست راضيا عن قوة الدولار الأمريكي

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

دونالد ترامب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عدم رضاه عن قوة الدولار الأمريكي. وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة تلحق ضررا بالمصنعين الأمريكيين. وأشار إلى أن المستوى المرتفع لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالمقارنة مع دول أخرى يبقي الدولار مرتفعا، وهو ما يجعل من الصعب بشكل أكبر على المصنعين الأمريكيين المنافسة في ساحة متكافئة.

وفي أثناء انتقاد ترامب عملة بيتكوين وعملة فيسبوك الرقمية، خلال تدوينة له على تويتر في 12 يوليو قال: "الولايات المتحدة لديها عملة حقيقية واحدة فقط وهي أقوى من أي وقت مضى، ويمكن الاعتماد عليها بموثوقية، إنها العملة الأكثر هيمنة في أي مكان في العالم، وستظل دائما على هذا النحو، ويسمى دولار الولايات المتحدة". وأضاف: