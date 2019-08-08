جريمة

دماء مصرية بليبيا.. تفاصيل إحالة 10 دواعش للمحاكمة

المتهمون جمعوا بيانات للمغتربين المصريين في ليبيا وأرسلوها للجماعات المسلحة التي تولت خطف وقتل عدد منهم وطلب فدية من ذويهم كما ارتكبوا جرائم الاتجار في البشر
تحرير:التحرير ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م
تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي
أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، 10 متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك لاتهامهم بالتخابر لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم داعش الإرهابي وكتائب قوة الردع بليبيا"، إلى جانب قيامهم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين المصريين إلى ليبيا عبر الحدود الغربية بغرض ارتكاب جرائم تضر بمصلحة المواطنين المصريين تنفيذا لغرض إرهابي. ونسب أمر الإحالة للمتهمين أيضا خطف مواطنين مصريين باستخدام القوة وحبسهم واحتجازهم.
كما نسب للمتهمين طلب فدية من ذوي المجني عليهم وقتل بعض منهم وتعذيب آخرين، فضلا عن ارتكابهم أيضا جريمة الاتجار بالبشر وعدد آخر من الاتهامات. وحسب أمر الإحالة فإن المتهمين في القضية هم كل من: 1- محمد رجب عبد الواحد حسن (38 عاما) من محافظة الفيوم (محبوس ). 2- عماد أحمد عبد السلام الورفلي 26 عاما (هارب)
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (19)

الداخلية تحدد أحد العناصر المنفذة لتفجير معهدالأورام

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد هوية أحد العناصر المنفذة لتفجير معهد الأورام الإرهابي صبيحة الإثنين الماضي الذي خلف 23 شهيدا و47 مصابا، وذلك بحسب ما أعلنه التليفزيون المصري منذ قليل في نبأ عاجل. كان التليفزيون الرسمي قد نوه منذ قليل أن وزارة الداخلية، بصدد إصدار بيان لكشف ملابسات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة نحو 47 آخرين، في جريمة هزت الرأي العام المصري الذي انتفض لإدانة التفجير مطالبا بالقصاص لأرواح الضحايا.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (12)

بعد قليل..الداخلية تكشف ملابسات تفجير معهد الأورام

أفاد التليفزيون المصري أن وزارة الداخلية، بصدد إصدار بيان بعد قليل لكشف ملابسات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، أسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة نحو 47 أخرين، في جريمة هزت الرأي العام المصري الذي انتفض لإدانة التفجير مطالبا بالقصاص لأرواح الضحايا. فيما ارتفع عدد ضحايا الحادث الذي وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي.
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يصرخ داخل حقيبة.. العثور على رضيع بمترو عزبة النخل

بعد ساعات من عثور الأهالي على رضيعة أمام باب مسجد بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على رضيع، داخل شنطة أسفل كوبري محطة مترو عزبة النخل، اليوم الخميس. كانت الخدمات الأمنية بمحطة مترو عزبة النخل تلقت بلاغا بعثور رواد المحطة على «شنطة داخلها رضيع»، وبإخطار قوات الأمن، انتقلت، وتحفظت على كاميرات المراقبة وفحصها، لبيان من الشخص الذي ترك الطفل في المحطة، ولاذ بالهرب.
حملة أمنية -3

مقتل عدد من العناصر الإرهابية في مداهمة بجبال الفيوم

قتل عدد من العناصر المسلحة والإرهابية في مداهمات للشرطة بالظهير الصحراوي بالفيوم، اليوم الخميس، حسب ما أذاعه التليفزيون المصري في نبأ عاجل. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات حدثت في أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، وعناصر إرهابية، متورطة في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت حراسة أمنية مشددة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق والتحفظ على الأسلحة والذخائر والأوراق التنظيمية المضبوطة مع المتهمين.
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تنظيم-داعش-في-ليبيا

«خطف وقتل وإرهاب» تفاصيل تحقيقات «تخابر خلية الردع»

تفاصيل جديدة حملتها أوراق التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع عامل بمحافظة الفيوم؛ لاتهامه بالتخابر لصالح «خلية الردع بليبيا» وتنظيم داعش الإرهابي، قبل أن تأمر النيابة بإحالته محبوسًا مع 9 آخرين "هاربين"، بينهم 4 يحملون الجنسية الليبية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك لاتهامهم بالتخابر لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، إلى جانب قيامهم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين المصريين إلى ليبيا عبر الحدود الغربية، بغرض ارتكاب جرائم تضر بمصلحة البلاد.
جثة

ذبح زوجة جاره في عز الظهر.. تفاصيل جريمة كوتسيكا

قبل سنوات حزم «عادل»حقائبه تاركا بلدته في أسيوط وشد رحاله إلى القاهرة بحثا عن لقمة العيش، راح يتنقل من مكان لآخر بأسرته ومنذ 4 أشهر استقر به الحال في شقة متواضعة بمنطقة كوتسيكا بطرة بنطاق حي المعادي، وسارت الحياة عادية يخرج للعمل كلما جاءت له"حمولة" حيث كان عاملا في نقل وتركيب الحجر الفرعوني ويعود بعد يوم أو يومين لبيته مرة آخرى، في المقابل نشأت ثمة خلافات جيرة بين زوجته وزوجة جاره "عماد" الذي يعمل في مهنة النجارة، وامتدت تلك الخلافات لتصل للجار وجاره ووصلت لتحرير محضر بينهما سابقا.
العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (3)

عصابة ونصب وقصة هروب.. ألغاز مذبحة الفيوم

«بدل بهدلتهم بسبب تراكم ديوني» هكذا برر «خالد. م. ف»، قتل زوجته وأطفاله الأربعة، تلك الجريمة التي اهتز لها الرأي العام وتابع تفاصيلها على مدار الأيام الماضية نظرا لبشاعتها. وأمام المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، زاد رب الأسرة في اعترافاته أن السبب في قتله أسرته هو عشقه لهم وخوفه الشديد عليهم، مشيرا إلى أنه كان حافظا للقرآن الكريم، وكان ميسور الحال، حتى وقع في أزمة مالية كبرى وكان مطلوبا منه تسديد مليون ونصف، أخذها من شباب بقريته لتوظيفهم، وفشل في توفير فرص عمل لهم، فطالبه الدائنون بإعادة نقودهم، حتى تشاجر مع والديه.
طعن-بالسكين

بركة دم.. الأمن يلاحق متهمين بقتل مسن وسحله بشبرا

تباشر النيابة العامة التحقيقات في مقتل موظف بالمعاش، والتمثيل بجثته على يد 3 أشقاء ونجل عمهم في منطقة شبرا مصر، انتقاما منه بسبب خلافات قديمة بشأن اتهام المجني عليه بالتسبب في قتل والد المتهمين منذ 8 سنوات مضت، وطلبت من الجهات الأمنية سرعة القبص على باقي المتهمين الأربعة الهاربين، وتبين من التحريات وأقوال شهود العيان أن الجناة استدرجوا القتيل وسحلوه أمام الأهالي بعد تهشيم رأسه ومزقوا جسده، ثم فروا هاربين إلى محافظة سوهاج، وضبط 2 من المتهمين وجار البحث عن 2 آخرين.، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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