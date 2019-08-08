دماء مصرية بليبيا.. تفاصيل إحالة 10 دواعش للمحاكمة

المتهمون جمعوا بيانات للمغتربين المصريين في ليبيا وأرسلوها للجماعات المسلحة التي تولت خطف وقتل عدد منهم وطلب فدية من ذويهم كما ارتكبوا جرائم الاتجار في البشر

تحرير:التحرير ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م

تنظيم داعش الإرهابي

أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، 10 متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك لاتهامهم بالتخابر لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم داعش الإرهابي وكتائب قوة الردع بليبيا"، إلى جانب قيامهم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين المصريين إلى ليبيا عبر الحدود الغربية بغرض ارتكاب جرائم تضر بمصلحة المواطنين المصريين تنفيذا لغرض إرهابي. ونسب أمر الإحالة للمتهمين أيضا خطف مواطنين مصريين باستخدام القوة وحبسهم واحتجازهم.

كما نسب للمتهمين طلب فدية من ذوي المجني عليهم وقتل بعض منهم وتعذيب آخرين، فضلا عن ارتكابهم أيضا جريمة الاتجار بالبشر وعدد آخر من الاتهامات. وحسب أمر الإحالة فإن المتهمين في القضية هم كل من: 1- محمد رجب عبد الواحد حسن (38 عاما) من محافظة الفيوم (محبوس ). 2- عماد أحمد عبد السلام الورفلي 26 عاما (هارب)