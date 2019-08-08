أمريكا: إيران اخترقت نظام «GPS» في الخليج

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م

سفن حربية إيرانية - صورة أرشيفية

حذرت الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية سفن الشحن التجارية من تهديدات إيرانية في مضيق هرمز والخليج، بعد أن أبلغت سفن عن اختراق في نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" الخاص بها، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الإدارة، بوجود تقارير أخرى تتحدث عن "كيانات مجهولة تزعم أنها سفن حربية أمريكية أو تابعة للتحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة لتأمين حركة الملاحة". وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة بيانا، جاء فيه أن السفن "أبلغت عن حدوث تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي GPS، و عمليات تشويش على الاتصالات الأخرى".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالعمل مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لحماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة وحماية السفن والموظفين الأمريكيين في هذه المنطقة".وقال مسؤول دفاعي أمريكي لـ شبكة "CNN" الأمريكية، إن إيران وضعت أجهزة تشويش على "GPS" في جزيرة "أبو موسى" التي تقع بالقرب من