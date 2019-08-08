يصرخ داخل حقيبة.. العثور على رضيع بمترو عزبة النخل

تحرير:التحرير ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م

مترو المرج

بعد ساعات من عثور الأهالي على رضيعة أمام باب مسجد بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على رضيع، داخل شنطة أسفل كوبري محطة مترو عزبة النخل، اليوم الخميس. كانت الخدمات الأمنية بمحطة مترو عزبة النخل تلقت بلاغا بعثور رواد المحطة على «شنطة داخلها رضيع»، وبإخطار قوات الأمن، انتقلت، وتحفظت على كاميرات المراقبة وفحصها، لبيان من الشخص الذي ترك الطفل في المحطة، ولاذ بالهرب.

في سياق قريب تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور أهالى المجاورة 39 بالعاشر من رمضان على طفلة حديث الولادة وفي حالة صراخ شديد. بالانتقال تبين عثور الأهالي على الطفلة أمام باب أحد المساجد بالمجاورة 39، ملفوفة في



في سياق قريب تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور أهالى المجاورة 39 بالعاشر من رمضان على طفلة حديث الولادة وفي حالة صراخ شديد.



بالانتقال تبين عثور الأهالي على الطفلة أمام باب أحد المساجد بالمجاورة 39، ملفوفة في بعض الملابس وتصرخ بشدة وقامت إحدى السيدات برعايتها لحين وصول قوات الشرطة، بالعرض على مدير الأمن كلف بتشكيل فريق بحث للتوصل لهوية الطفل ومعرفة الشخص الذي تركه والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



