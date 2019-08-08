جريمة

يصرخ داخل حقيبة.. العثور على رضيع بمترو عزبة النخل

تحرير:التحرير ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م
مترو المرج
مترو المرج
بعد ساعات من عثور الأهالي على رضيعة أمام باب مسجد بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على رضيع، داخل شنطة أسفل كوبري محطة مترو عزبة النخل، اليوم الخميس. كانت الخدمات الأمنية بمحطة مترو عزبة النخل تلقت بلاغا بعثور رواد المحطة على «شنطة داخلها رضيع»، وبإخطار قوات الأمن، انتقلت، وتحفظت على كاميرات المراقبة وفحصها، لبيان من الشخص الذي ترك الطفل في المحطة، ولاذ بالهرب.
في سياق قريب تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور أهالى المجاورة 39 بالعاشر من رمضان على طفلة حديث الولادة وفي حالة صراخ شديد. بالانتقال تبين عثور الأهالي على الطفلة أمام باب أحد المساجد بالمجاورة 39، ملفوفة في
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (19)

الداخلية تحدد أحد العناصر المنفذة لتفجير معهدالأورام

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد هوية أحد العناصر المنفذة لتفجير معهد الأورام الإرهابي صبيحة الإثنين الماضي الذي خلف 23 شهيدا و47 مصابا، وذلك بحسب ما أعلنه التليفزيون المصري منذ قليل في نبأ عاجل. كان التليفزيون الرسمي قد نوه منذ قليل أن وزارة الداخلية، بصدد إصدار بيان لكشف ملابسات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة نحو 47 آخرين، في جريمة هزت الرأي العام المصري الذي انتفض لإدانة التفجير مطالبا بالقصاص لأرواح الضحايا.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (12)

بعد قليل..الداخلية تكشف ملابسات تفجير معهد الأورام

أفاد التليفزيون المصري أن وزارة الداخلية، بصدد إصدار بيان بعد قليل لكشف ملابسات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، أسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة نحو 47 أخرين، في جريمة هزت الرأي العام المصري الذي انتفض لإدانة التفجير مطالبا بالقصاص لأرواح الضحايا. فيما ارتفع عدد ضحايا الحادث الذي وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي.
داعش

دماء مصرية بليبيا.. تفاصيل إحالة 10 دواعش للمحاكمة

أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، 10 متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك لاتهامهم بالتخابر لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم داعش الإرهابي وكتائب قوة الردع بليبيا"، إلى جانب قيامهم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين المصريين إلى ليبيا عبر الحدود الغربية بغرض ارتكاب جرائم تضر بمصلحة المواطنين المصريين تنفيذا لغرض إرهابي. ونسب أمر الإحالة للمتهمين أيضا خطف مواطنين مصريين باستخدام القوة وحبسهم واحتجازهم.
حملة أمنية -3

مقتل عدد من العناصر الإرهابية في مداهمة بجبال الفيوم

قتل عدد من العناصر المسلحة والإرهابية في مداهمات للشرطة بالظهير الصحراوي بالفيوم، اليوم الخميس، حسب ما أذاعه التليفزيون المصري في نبأ عاجل. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات حدثت في أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، وعناصر إرهابية، متورطة في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت حراسة أمنية مشددة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق والتحفظ على الأسلحة والذخائر والأوراق التنظيمية المضبوطة مع المتهمين.
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إطلاق نار - أرشيفية

مختل يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

شهدت منطقة أحمد حلمي برمسيس، الملاصق لمحطة سكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، سقوط عدد من المصابين، بعدما تمكن مختل عقليا من خطف بندقية آلية من أمين شرطة وقيامه بإطلاق الرصاص بشكل عشوائى صوب المواطنين بموقف أحمد حلمي، وتمكنت القوات من السيطرة عليه عقب إصابته في تبادل لإطلاق النار وضبطه. انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف للمكان لنقل المصابين للمستشفيات القريبة، لتلقي العلاج بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة.
محاكمة لجين

اليوم.. محاكمة المتهمين باغتيال النقيب العزازي

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، القضية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2 ولواء الثورة»، ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين في قضية «لواء الثورة» عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
شادي محمد

شادي محمد يتهم زوجته بسرقة أموال من شقته

اتهم شادى محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، زوجته وشقيقها بسرقة محتويات شقته، بسبب خلافات زوجية بينهما، وحرر اللاعب السابق محضرا بقسم شرطة مدينة نصر يتهمها فيه رسميا. وكان المقدم حسام نصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر، تلقى بلاغا من شادى محمد لاعب النادي الأهلي السابق، بتعرض شقته للسرقة واختفاء ميداليات ودروع من داخلها وأموال، متهما زوجته وشقيقها باقتحام الشقة وسرقة بعض المتعلقات، وتم تحرير المحضر رقم 16276 لسنة 2019، مدينة نصر أول، وجار التحري عن صحة الواقعة.
طعنات-سكين-جريمة

بائعة مناديل آخر ضحاياه.. قصة نهاية «خٌط الموسكي»

مجرم بالفطرة إذ تربى على الجريمة منذ نعومة أظافره، اتخذ من السرقات سبيلا لكسب قوته ولما اشتد عوده بدأ في سرقة التجار والمارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، رصع سجله بعشرات الجرائم بلغ ما حوته محاضر الشرطة الرسمية منها نحو 53 جريمة متنوعة، بخلاف تلك التي يبلغ عنها ضحاياه، حتى لقبه البعض بـ "خط الموسكي" ذلك الحي التجاري والتاريخي الشهير بمنطقة الحسين، حيث يقيم ويمارس نشاطه الإجرامي كل صباح، آخر مصائبه كانت طعنة نافذة في بطن سيدة تعمل بائعة مناديل ترقد بسببها بين الحياة والموت في المستشفى.
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