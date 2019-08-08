بعد قليل..الداخلية تكشف ملابسات تفجير معهد الأورام

تحرير:نصر الدين عبد المنعم ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

معهد الأورام

أفاد التليفزيون المصري أن وزارة الداخلية، بصدد إصدار بيان بعد قليل لكشف ملابسات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، أسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة نحو 47 أخرين، في جريمة هزت الرأي العام المصري الذي انتفض لإدانة التفجير مطالبا بالقصاص لأرواح الضحايا. فيما ارتفع عدد ضحايا الحادث الذي وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي.

وأعلنت وزارة الداخلية فى وقت سابق أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، وأسفر عن استشهاد 23 مواطنا، وإصابة 44 آخرين، وأكد الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار احتواءها على مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف. وأضاف