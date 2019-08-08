الداخلية تحدد أحد العناصر المنفذة لتفجير معهدالأورام

تحرير:نصر الدين عبد المنعم ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣١ م

تفجير معهد الأورام

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد هوية أحد العناصر المنفذة لتفجير معهد الأورام الإرهابي صبيحة الإثنين الماضي الذي خلف 23 شهيدا و47 مصابا، وذلك بحسب ما أعلنه التليفزيون المصري منذ قليل في نبأ عاجل. كان التليفزيون الرسمي قد نوه منذ قليل أن وزارة الداخلية، بصدد إصدار بيان لكشف ملابسات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة نحو 47 آخرين، في جريمة هزت الرأي العام المصري الذي انتفض لإدانة التفجير مطالبا بالقصاص لأرواح الضحايا.

فيما ارتفع عدد ضحايا الحادث الذي وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي. وأعلنت وزارة الداخلية فى وقت سابق أن حركة