جريمة

الداخلية تحدد أحد العناصر المنفذة لتفجير معهدالأورام

تحرير:نصر الدين عبد المنعم ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣١ م
تفجير معهد الأورام
تفجير معهد الأورام
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد هوية أحد العناصر المنفذة لتفجير معهد الأورام الإرهابي صبيحة الإثنين الماضي الذي خلف 23 شهيدا و47 مصابا، وذلك بحسب ما أعلنه التليفزيون المصري منذ قليل في نبأ عاجل. كان التليفزيون الرسمي قد نوه منذ قليل أن وزارة الداخلية، بصدد إصدار بيان لكشف ملابسات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة نحو 47 آخرين، في جريمة هزت الرأي العام المصري الذي انتفض لإدانة التفجير مطالبا بالقصاص لأرواح الضحايا.
فيما ارتفع عدد ضحايا الحادث الذي وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي. وأعلنت وزارة الداخلية فى وقت سابق أن حركة
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (12)

بعد قليل..الداخلية تكشف ملابسات تفجير معهد الأورام

أفاد التليفزيون المصري أن وزارة الداخلية، بصدد إصدار بيان بعد قليل لكشف ملابسات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، أسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة نحو 47 أخرين، في جريمة هزت الرأي العام المصري الذي انتفض لإدانة التفجير مطالبا بالقصاص لأرواح الضحايا. فيما ارتفع عدد ضحايا الحادث الذي وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي.
مترو-الانفاق-الخط-الاول-المرج-حلوان

يصرخ داخل حقيبة.. العثور على رضيع بمترو عزبة النخل

بعد ساعات من عثور الأهالي على رضيعة أمام باب مسجد بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودهم لكشف غموض واقعة العثور على رضيع، داخل شنطة أسفل كوبري محطة مترو عزبة النخل، اليوم الخميس. كانت الخدمات الأمنية بمحطة مترو عزبة النخل تلقت بلاغا بعثور رواد المحطة على «شنطة داخلها رضيع»، وبإخطار قوات الأمن، انتقلت، وتحفظت على كاميرات المراقبة وفحصها، لبيان من الشخص الذي ترك الطفل في المحطة، ولاذ بالهرب.
داعش

دماء مصرية بليبيا.. تفاصيل إحالة 10 دواعش للمحاكمة

أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، 10 متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك لاتهامهم بالتخابر لدى جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم داعش الإرهابي وكتائب قوة الردع بليبيا"، إلى جانب قيامهم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين المصريين إلى ليبيا عبر الحدود الغربية بغرض ارتكاب جرائم تضر بمصلحة المواطنين المصريين تنفيذا لغرض إرهابي. ونسب أمر الإحالة للمتهمين أيضا خطف مواطنين مصريين باستخدام القوة وحبسهم واحتجازهم.
حملة أمنية -3

مقتل عدد من العناصر الإرهابية في مداهمة بجبال الفيوم

قتل عدد من العناصر المسلحة والإرهابية في مداهمات للشرطة بالظهير الصحراوي بالفيوم، اليوم الخميس، حسب ما أذاعه التليفزيون المصري في نبأ عاجل. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات حدثت في أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، وعناصر إرهابية، متورطة في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت حراسة أمنية مشددة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق والتحفظ على الأسلحة والذخائر والأوراق التنظيمية المضبوطة مع المتهمين.
اقرأ المزيد من الأخبار
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (12)

بعد قليل..الداخلية تكشف ملابسات تفجير معهد الأورام

أفاد التليفزيون المصري أن وزارة الداخلية، بصدد إصدار بيان بعد قليل لكشف ملابسات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، أسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة نحو 47 أخرين، في جريمة هزت الرأي العام المصري الذي انتفض لإدانة التفجير مطالبا بالقصاص لأرواح الضحايا. فيما ارتفع عدد ضحايا الحادث الذي وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (14)

ارتفاع ضحايا تفجير معهد الأورام إلى 23 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث الانفجار أمام معهد الأورام الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي، وسط حالة من الحزن الشديد، جراء فقد أكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة، كانوا فى طريق عودتهم من حفل خطبة، واصطدمت بهم سيارة الإرهابي التى كان ينقل فيها متفجرات، فانفجرت بهم أمام مقر معهد الأورام.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (18)

قتلوا عيالنا.. ماذا قال أهالي شهداء «الأورام» في ميت حبيب؟

لا تزال شوارع قرية «ميت حبيب»، التابعة لمركز سمنود في الغربية، في انتظار قرابة 17 ضحية استشهدوا من عائلات «أبو إسماعيل والتراس» تحت بطش أيادي الإرهاب الغاشم فى واقعة تفجير سيارة مفخخة بطريق الكورنيش أمام معهد الأورام، في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين، وتحول منازل القرية إلى سرادقات عزاء انتظارا لوصول جثامين الشهداء، واتشحت القرية بالملابس السوداء، لإعلان حالة الحداد على الشهداء، عقب تمكن أقاربهم وذويهم من استلام جثامينهم عقب إجراء تحليل الحمض النووي «DNA»، والتأكد من تحديد هويتهم من مشرحة زينهم.
وزير الداخلية (2)

الداخلية تنفي «واقعة المولوتوف» بالقاهرة الجديدة

نفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما تداوله بعض الصفحات المحرضة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن هجوم مجموعة من البلطجية على أحد المحلات بمنطقة القاهرة الجديدة، مستخدمين زجاجات مولوتوف. وأكدت أن الواقعة عارية تماما من الصحة والقصد منها نشر الخوف بين المواطنين والأخبار الكاذبة. وقالت الوزارة إنه «تداولت عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع فيسبوك مقطع فيديو زعمت خلاله هجوم مجموعة من البلطجية مستخدمين "المولوتوف" على أحد المتاجر بمنطقة "الحى الثالث بالقاهرة الجديدة" نتيجة لضعف التواجد الأمنى».
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