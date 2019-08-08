مانشستر سيتي يعلن تفاصيل إصابة ساني

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م

ساني

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إصابة نجمه الألماني ليروي ساني في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع ليفربول في كأس الدرع الخيرية وخضع اللاعب الألماني لفحوصات طبية في مانشستر طوال الأسبوع للتأكد من طبيعة إصابته، قبل أن يتم الإعلان الرسمي مساء اليوم، وأوضح الموقع الرسمي لمانشستر سيتي أن ليروي ساني سيجري عملية جراحية في ركبته الأسبوع المقبل، وسيوفر له النادي كل الدعم الذي يحتاجه من أجل التعافي الكامل من الإصابة.

يذكر أن ليروي ساني ارتبط بالانتقال إلى بايرن ميونخ في الصيف الحالي، ولكن الإصابة ستعطل رحيله عن مانشستر سيتي وبدأ ساني مسيرته الاحترافية مع فريق شالكه الألماني عام 2014 حيث وقع على أول عقد احتراف يوم 21 مارس 2014 وشارك اللاعب في أول مباراة له مع شالكه في الدوري الألماني 20 أبريل 2014 أمام شتوتجارت. وانتقل