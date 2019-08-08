رياضة

مانشستر سيتي يعلن تفاصيل إصابة ساني

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ م
ساني
ساني
أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إصابة نجمه الألماني ليروي ساني في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع ليفربول في كأس الدرع الخيرية وخضع اللاعب الألماني لفحوصات طبية في مانشستر طوال الأسبوع للتأكد من طبيعة إصابته، قبل أن يتم الإعلان الرسمي مساء اليوم، وأوضح الموقع الرسمي لمانشستر سيتي أن ليروي ساني سيجري عملية جراحية في ركبته الأسبوع المقبل، وسيوفر له النادي كل الدعم الذي يحتاجه من أجل التعافي الكامل من الإصابة.
يذكر أن ليروي ساني ارتبط بالانتقال إلى بايرن ميونخ في الصيف الحالي، ولكن الإصابة ستعطل رحيله عن مانشستر سيتي وبدأ ساني مسيرته الاحترافية مع فريق شالكه الألماني عام 2014 حيث وقع على أول عقد احتراف يوم 21 مارس 2014 وشارك اللاعب في أول مباراة له مع شالكه في الدوري الألماني 20 أبريل 2014 أمام شتوتجارت. وانتقل
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رمضان-صبحى

مران الأهلي.. إصابة صبحي وجلسة بين لاسارتي والشناوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران تعرض رمضان صبحي لاعب الفريق للإصابة في كاحل القدم، ولم يستكمل التدريب وخرج رفقة خالد محمود، طبيب الفريق. وعقد المدرب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة قصيرة مع حسام عاشور، وطلب لاسارتي من عاشور توزيع الكرة من وسط الملعب إلى الأطراف بشكل سريع وخلف مدافعي الخصم.
كيران -تيرني

أرسنال يعلن ضم نجم سيلتك الأسكتلندي

أعلن نادى أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس، ضم كيران تيرنى الظهير الأيسر لنادى سيلتك الأسكتلندى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية والتى سيتم إغلاقها خلال الساعات القادمة، ونشر الحساب الرسمى لنادى أرسنال عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فيديو يظهر فيه اللاعب بقميص الجانرز. وعلق الحساب على فيديو الدولى الأسكتلندى قائلا: "إنه هنا، أهلا بك فى أرسنال" . وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" فى وقت سابق، أن أرسنال توصل إلى اتفاق مع سيلتيك لضم المدافع كيران تيرني.
فرج-عامر (3)

رئيس سموحة يعلن الحصول على خدمات لاعب الأهلي

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الحصول على خدمات ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ناصر ماهر لاعبًا في سموحة الموسم القادم". وعلم "التحرير" أن رئيس سموحة عقد جلسة منذ قليل رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وبحضور اللاعب للاتفاق على بنود التعاقد والتوقيع على العقود.
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جوارديولا

جوارديولا: المنافسة هذا الموسم لن تقتصر على فريقين

علق الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لنادى مانشستر سيتى، على صراع الدوري الإنجليزي (البريميرليج) للموسم المقبل 2019- 2020، وأشار إلى أن سباق البريميرليج لهذا الموسم لن يكون مقتصرا على فريقين فقط مثل الموسم الماضي الذى انتهى بفوز مانشستر سيتى. وقال المدير الفنى الإسبانى في تصريحات لشبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية: "الدوري الإنجليزي سيكون مختلفا هذا الموسم، ليفربول ومانسشتر قدموا مثالا للمنافسة الموسم الماضى، على المنافسين أن يقدموا نفس المستوى المتقدم للمنافسة على اللقب".
بايرن-ميونخ (2)

ليفاندوفسكي: بايرن بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد

قال الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، إن العملاق البافاري بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل بداية الموسم الجديد (2019- 2020) للدوري الألماني "بوندسليجا". ونقلت صحيفة "سبورت بيلد" اليوم الأربعاء، عن اللاعب البولندي الدولي قوله إن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم جناح هجومي، حتى في حالة إتمام صفقة التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال روبرت ليفاندوفسكي في أعقاب هزيمة بايرن ميونيخ، أمام غريمه بروسيا دورتموند 0-2، إنه يود أيضا أن يتعاقد بايرن ميونيخ مع لاعب خط وسط دفاعي أو صانع ألعاب.
دانيلو

اليوفي يعلن التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

وصل الدولي البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمدينة تورينو الإيطالية، تمهيدًا للانتقال إلى صفوف فريق يوفنتوس، حيث ربطت التقارير الصحفية الإيطالية دانيلو بالانتقال ليوفينتوس، بالإضافة لرحيل لاعب الفريق، البرتغالي جواو كانسيلو، لنادي مانشستر سيتي في صفقة تبادلية. ونشر الحساب الرسمي لنادي السيدة العجوز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو ظهر فيه الظهير البرازيلي وهو يحط الرحال بمدينة تورينو، تمهيدًا للانضمام لليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
تتويج-ليفربول‎ (3)

رئيس ليفربول يهاجم غياب المنافسة في الدوري الإيطالي

هاجم رئيس ليفربول، توم فيرنر، الدوري الإيطالي مشيدًا بالدوري الإنجليزي والتنافسية الشديدة الموجودة به على عكس الكالتشيو، وذلك في حواره مع موقع "The Athletic"، وقال رئيس ليفربول في هذا الشأن: "أعتقد أن الموسم الماضي في إنجلترا كان إيجابيا للغاية بالنسبة لتلك الرياضة، بالنظر إلى التنافس الثنائي الشديد بين ليفربول ومانشستر سيتي، من الهام للغاية بالنسبة للدوري الإنجليزي أن توجد به منافسة حقيقية دائمة مثل تلك التي عاصرناها الموسم الماضي"، وذلك بعد أن حسم السيتي اللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.
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