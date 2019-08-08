الأرصاد: طقس الجمعة حار رطب نهارا لطيف ليلا

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م

درجات الحرارة - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، ولطيف ليلاً. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية. وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، فهي كاالتالي:القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة. الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 26 درجة. مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة. سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26