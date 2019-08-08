جريمة

الداخلية تكشف اسم وهوية منفذ هجوم معهد الأورام

تحرير:نصر الدين عبد المنعم ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
تفجير معهد الأورام
تفجير معهد الأورام
كشفت وزارة الداخلية عن هوية المتهم بالتفجير الذي وقع صبيحة الإثنين الماضي أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة 47 آخرين. وذكرت الداخلية في بيان لها أن منفذ الهجوم يدعى عبد الرحمن خالد محمود، عضو حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأن الأجهزة الأمنية توصلت إلى تحديد هوية الخلية العنقودية التي ينتمي لها منفذ الهجوم الإرهابي. وأشار البيان أن عمليات الفحص والتتبع توصلت إلى تحديد خط سير السيارة المستخدمة في الحادث.
يشار إلى أن عدد ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، ارتفع إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي. وأعلنت وزارة الداخلية فى
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (10)

17 قتيلا.. كيف توصلت الداخلية لخلية معهد الأورام؟

أسفرت جهود وزارة الداخلية فى كشف ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة وقتل 17 من العناصر المخططة عقب إجراءات التحرى وجمع المعلومات بمعرفة قطاع الأمن الوطنى، أسفر عن تحديد منفذ الحادث وهو عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن (حركى معتصم)، والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018، المعروفة بطلائع حسم. وقالت الداخلية في بيان لها إنه تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها لأفراد أسرته.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (7)

مقتل 8 عناصر من خلية تفجير معهد الأورام في 3 مداهمات

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 8 عناصر من خلية حركة حسم ومنفذ تفجير معهد الأورام بالقاهرة والذي أسفر عن استشهاد 23 شخصا، وإصابة 47 آخرين، وأكدت في بيان لها اليوم الخميس، أن عمليات الرصد والتتبع والتحريات توصلت لأماكن اختباء وتجهيز العناصر الإرهابية، تمت مداهمتها بالفيوم ومنطقة الشروق بالقليوبية وحلوان بالقاهرة، عقب استئذان النيابة، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية وضبط أخر يدعي حسام عادل احمد محمد، وفيما يجري البحث البحث عن هارب، وعثر بحوزتهم على أسلحة ألية ودوائر كهربائية وذخائر.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (6)

ننشر اعترافات أحد المتهمين في تفجير معهد الأورام

كشفت وزارة الداخلية هوية الخلية الإرهابية التي ينتمي لها منفذ تفجير معهد الأورام بالقاهرة والذي أسفر عن استشهاد 23 شخصا، وإصابة 47 آخرين، وأكدت في بيان لها اليوم الخميس، أن الخلايا الإرهابية تتبع حركة حسم الإرهابية المنبثقة بدورها عن جماعة الإخوان المسلمين. وقالت الوزارة إن عمليات الرصد والتتبع والتحريات توصلت لأماكن اختباء وتجهيز العناصر الإرهابية، تمت مداهمتها بالفيوم ومنطقة الشروق بالقليوبية وحلوان بالقاهرة، عقب استئذان النيابة، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية وضبط آخر يدعى حسام عادل أحمد محمد، وفيما يجري البحث عن هارب.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (19)

الداخلية تحدد أحد العناصر المنفذة لتفجير معهدالأورام

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد هوية أحد العناصر المنفذة لتفجير معهد الأورام الإرهابي صبيحة الإثنين الماضي الذي خلف 23 شهيدا و47 مصابا، وذلك بحسب ما أعلنه التليفزيون المصري منذ قليل في نبأ عاجل. كان التليفزيون الرسمي قد نوه منذ قليل أن وزارة الداخلية، بصدد إصدار بيان لكشف ملابسات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة نحو 47 آخرين، في جريمة هزت الرأي العام المصري الذي انتفض لإدانة التفجير مطالبا بالقصاص لأرواح الضحايا.
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (19)

الداخلية تحدد أحد العناصر المنفذة لتفجير معهدالأورام

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد هوية أحد العناصر المنفذة لتفجير معهد الأورام الإرهابي صبيحة الإثنين الماضي الذي خلف 23 شهيدا و47 مصابا، وذلك بحسب ما أعلنه التليفزيون المصري منذ قليل في نبأ عاجل. كان التليفزيون الرسمي قد نوه منذ قليل أن وزارة الداخلية، بصدد إصدار بيان لكشف ملابسات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة نحو 47 آخرين، في جريمة هزت الرأي العام المصري الذي انتفض لإدانة التفجير مطالبا بالقصاص لأرواح الضحايا.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (12)

بعد قليل..الداخلية تكشف ملابسات تفجير معهد الأورام

أفاد التليفزيون المصري أن وزارة الداخلية، بصدد إصدار بيان بعد قليل لكشف ملابسات حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، أسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة نحو 47 أخرين، في جريمة هزت الرأي العام المصري الذي انتفض لإدانة التفجير مطالبا بالقصاص لأرواح الضحايا. فيما ارتفع عدد ضحايا الحادث الذي وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (14)

ارتفاع ضحايا تفجير معهد الأورام إلى 23 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث الانفجار أمام معهد الأورام الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي، وسط حالة من الحزن الشديد، جراء فقد أكثر من 20 شخصا من عائلة واحدة، كانوا فى طريق عودتهم من حفل خطبة، واصطدمت بهم سيارة الإرهابي التى كان ينقل فيها متفجرات، فانفجرت بهم أمام مقر معهد الأورام.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (18)

قتلوا عيالنا.. ماذا قال أهالي شهداء «الأورام» في ميت حبيب؟

لا تزال شوارع قرية «ميت حبيب»، التابعة لمركز سمنود في الغربية، في انتظار قرابة 17 ضحية استشهدوا من عائلات «أبو إسماعيل والتراس» تحت بطش أيادي الإرهاب الغاشم فى واقعة تفجير سيارة مفخخة بطريق الكورنيش أمام معهد الأورام، في ساعة مبكرة من صباح أمس الإثنين، وتحول منازل القرية إلى سرادقات عزاء انتظارا لوصول جثامين الشهداء، واتشحت القرية بالملابس السوداء، لإعلان حالة الحداد على الشهداء، عقب تمكن أقاربهم وذويهم من استلام جثامينهم عقب إجراء تحليل الحمض النووي «DNA»، والتأكد من تحديد هويتهم من مشرحة زينهم.
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