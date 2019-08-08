ننشر اعترافات أحد المتهمين في تفجير معهد الأورام

تحرير:نصر الدين عبد المنعم ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

تفجير معهد الأورام

كشفت وزارة الداخلية هوية الخلية الإرهابية التي ينتمي لها منفذ تفجير معهد الأورام بالقاهرة والذي أسفر عن استشهاد 23 شخصا، وإصابة 47 آخرين، وأكدت في بيان لها اليوم الخميس، أن الخلايا الإرهابية تتبع حركة حسم الإرهابية المنبثقة بدورها عن جماعة الإخوان المسلمين. وقالت الوزارة إن عمليات الرصد والتتبع والتحريات توصلت لأماكن اختباء وتجهيز العناصر الإرهابية، تمت مداهمتها بالفيوم ومنطقة الشروق بالقليوبية وحلوان بالقاهرة، عقب استئذان النيابة، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية وضبط آخر يدعى حسام عادل أحمد محمد، وفيما يجري البحث عن هارب.

وأذاعت الداخلية مقطع فيديو يظهر منفذ الهجموم عبد الرحمن خالد وهو يودع أسرته قبل تنفيذ العملية عقب تلقيه تعليمات من قيادات الخلية بتسلم السيارة المجهزة بالتفجيرات والتوجه بها لمكان التفجير. كما كشف الإرهابي المضبوط حسام عادل واسمه الحركي «معاذ» أنه انضم لحركة حسم في عام 2018، وعلم أن عبد