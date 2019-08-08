ترامب يهاجم ماكرون بسبب إيران: لا تتحدث باسم أمريكا

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م

ماكرون وترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إيران تعاني من مشكلة مالية خطيرة، وإن النظام في طهران يرغب بشدة في التحدث إلى الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس الأمريكي، على موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر"، أن طهران تتلقى إشارات متضاربة من جميع الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون. وتابع ترامب، أنه يعلم أن إيمانويل ماكرون يُريد الخير للجميع، وكذلك الآخرون، لكن لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة، واشنطن تستطيع أن تتحدث باسمها ولنفسها. وشدد ترامب على أن لا أحد مصرح له بأي شكل من الأشكال أن يمثلنا أو يتحدث باسمنا.

وفي تغريدة بتاريخ 26 يوليو الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "بالحماقة"، بسبب ضريبة الخدمات الرقمية، ملوحا بأنه سيفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي في الولايات المتحدة كرد مقابل.وأعرب ترامب عن استيائه تجاه الخطط الفرنسية لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات