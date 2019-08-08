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ترامب يهاجم ماكرون بسبب إيران: لا تتحدث باسم أمريكا

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٩ م
ماكرون وترامب
ماكرون وترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إيران تعاني من مشكلة مالية خطيرة، وإن النظام في طهران يرغب بشدة في التحدث إلى الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس الأمريكي، على موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر"، أن طهران تتلقى إشارات متضاربة من جميع الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون. وتابع ترامب، أنه يعلم أن إيمانويل ماكرون يُريد الخير للجميع، وكذلك الآخرون، لكن لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة، واشنطن تستطيع أن تتحدث باسمها ولنفسها. وشدد ترامب على أن لا أحد مصرح له بأي شكل من الأشكال أن يمثلنا أو يتحدث باسمنا.
وفي تغريدة بتاريخ 26 يوليو الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "بالحماقة"، بسبب ضريبة الخدمات الرقمية، ملوحا بأنه سيفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي في الولايات المتحدة كرد مقابل.وأعرب ترامب عن استيائه تجاه الخطط الفرنسية لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات
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سفن-حربية إيرانية

أمريكا: إيران اخترقت نظام «GPS» في الخليج

حذرت الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية سفن الشحن التجارية من تهديدات إيرانية في مضيق هرمز والخليج، بعد أن أبلغت سفن عن اختراق في نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" الخاص بها، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الإدارة، بوجود تقارير أخرى تتحدث عن "كيانات مجهولة تزعم أنها سفن حربية أمريكية أو تابعة للتحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة لتأمين حركة الملاحة". وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة بيانا، جاء فيه أن السفن "أبلغت عن حدوث تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي GPS، و عمليات تشويش على الاتصالات الأخرى".
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ترامب: لست راضيا عن قوة الدولار الأمريكي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن عدم رضاه عن قوة الدولار الأمريكي. وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، أن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة تلحق ضررا بالمصنعين الأمريكيين. وأشار إلى أن المستوى المرتفع لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالمقارنة مع دول أخرى يبقي الدولار مرتفعا، وهو ما يجعل من الصعب بشكل أكبر على المصنعين الأمريكيين المنافسة في ساحة متكافئة.
ترامب

مستويات التأييد ترجح كفة ترامب لولاية رئاسية جديدة

على مدى العامين الماضيين، ظنت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الانتقادات التي نالت الرئيس دونالد ترامب قد تحول دون حصوله على ولاية ثانية في البيت الأبيض، خاصة وأنها تؤثر بشكل رئيسي على مستويات شعبيته. التقديرات السياسية التي لم ترجح كفة ترامب في الحصول على ولاية ثانية لم تستطع قراءة الأمور وسير الاحداث بشكل صحيح، وذلك بعد أن نجح الرئيس الأمريكي في زيادة مستويات التأييد العامة له في الشارع الأمريكي خلال العامين الماضيين بشكل قد يقوده لولاية رئاسية جديدة.
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جو بايدن يهاجم ترامب ويصف خطابه بـ«السام»

وجه جو بايدن، أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية، الأربعاء، اتهامات قاسية للرئيس دونالد ترامب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، اتهم بايدن الرئيس الأمريكي بأنه «أجج سعير تفوق العرق الأبيض»، وذلك بعد حادثة إطلاق النار في إل باسو. واستخدم بايدن تعبيرات قاسية ضدّ الرئيس الجمهوري، وذلك خلال خطاب ألقاه في إطار حملته الانتخابيّة في بيرلينجتون بولاية أيوا، قائلا إن ترامب «تبنى علنًا ومن دون وازع، الاستراتيجية السياسية المتمثّلة بالكراهية والعنصرية والقسمة».
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هل يتحدى جونسون الولايات المتحدة في قضية إيران؟

مع وصول بوريس جونسون إلى منصب رئيس الوزراء البريطاني، تظل الأسئلة حول كيفية تغير السياسة الخارجية لبريطانيا، وتأثير قيادته على التوترات المتصاعدة مع إيران، قائمة. حيث وصلت العلاقة بين بريطانيا وإيران إلى نقطة الغليان عندما احتجزت البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية اتهمها البريطانيون بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي في 4 يوليو، وفي انتقام واضح احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بعد أسبوعين، ولا تزال الدولتان تحتجزان الناقلتين. وعلى الرغم من اقتراح الرئيس الإيراني بتبادل السفن، رفض وزير الخارجية دومينيك راب الفكرة.
البحرية اليابانية والأمريكية

«الحارس» تضع اليابان بين مطرقة ترامب وسندان إيران

في وقت سابق من الشهر الجاري، وجهت الولايات المتحدة دعوات لعدد من دول العالم للمشاركة في تحالف عسكري بحري دولي تحت اسم "عملية الحارس" لحماية خطوط الملاحة في مضيق هرمز مما وصفته الهجمات الإيرانية. وشملت هذه الدول، اليابان، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت من اليابان الانضمام إلى الدوريات البحرية في مضيق هرمز. وهو ما تسبب في وضع رئيس الوزراء شينزو آبي في مأزق بين الغضب من الحليف العسكري لبلاده وإغضاب الناخبين القلقين من احتمال نشر قوات في الخارج.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: تونس تودع رئيسها.. وأردوغان يختفي

تصدرت استعدادات تونس لتوديع رئيسها عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، وتناولت تطورات الأزمة بين إيران وأمريكا، كما استعرضت العديد من القضايا الأخرى. أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن الجيش التونسي سيتولى تنظيم جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي اليوم، بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوفود الأجنبية، على ما أعلن أول من أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأكدت وزارة الداخلية، في بيان أمس، أنها ستتخذ احتياطات استثنائية بتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله.
ماكرون-وترامب

ترامب يهين ماكرون ويهدده: غبي.. وسيدفع الثمن من «النبيذ»

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بطريقة? مهينة، إذ ألصق يه صفة "الغباء"، تعليقا على فرض ضريبة فرنسية على شركات الإنترنت العملاقة، مهددا بفرض ضريبة مماثلة على النبيذ الفرنسي، إذ كتب ترامب، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأمريكية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة"، مضيفا: "سنرد قريبا بالمثل، بعد غباء ماكرون. لقد قلت دائما إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي".
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