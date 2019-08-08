مقتل 17 من خلية تفجير معهد الأورام في 3 مداهمات

تحرير:نصر الدين عبد المنعم ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م

تفجير معهد الأورام

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 17 من عناصر من خلية حركة حسم ومنفذ تفجير معهد الأورام بالقاهرة والذي أسفر عن استشهاد 23 شخصا، وإصابة 47 آخرين، وأكدت في بيان لها اليوم الخميس، أن عمليات الرصد والتتبع والتحريات توصلت لأماكن اختباء وتجهيز العناصر الإرهابية، تمت مداهمتها بالفيوم ومنطقة الشروق بالقليوبية وحلوان بالقاهرة، عقب استئذان النيابة، ما أسفر عن مقتل 17 من العناصر الإرهابية وضبط أخر يدعي حسام عادل أحمد محمد، وفيما يجري البحث البحث عن هارب، وعثر بحوزتهم على أسلحة ألية ودوائر كهربائية وذخائر.

وأذاعت الداخلية مقطع فيديو يظهر منفذ الهجموم عبد الرحمن خالد وهو يودع أسرته قبل تنفيذ العملية عقب تلقيه تعليمات من قياداة الخلية باستلام السيارة المجهزة بالتفجيرات والتوجه بها لمكان التفجير. كما كشف الإرهابي المضبوط حسام عادل واسمه الحركي «معاذ» أنه انضم لحركة حسم في عام 2018، وعلم أن عبد



وأذاعت الداخلية مقطع فيديو يظهر منفذ الهجموم عبد الرحمن خالد وهو يودع أسرته قبل تنفيذ العملية عقب تلقيه تعليمات من قياداة الخلية باستلام السيارة المجهزة بالتفجيرات والتوجه بها لمكان التفجير.

كما كشف الإرهابي المضبوط حسام عادل واسمه الحركي «معاذ» أنه انضم لحركة حسم في عام 2018، وعلم أن عبد الرحمن تلقى احد التكليفات باستهداف احد الأماكن بسيارة مفخخة وقيامه بتوديع أسرته قبيل التفجير.

يشار إلى أن عدد ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع فى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، ارتفع إلى 23 شهيدًا، بعد وفاة إحدى الحالات الحرجة التى كانت تتلقى العلاج، بينما بادر الأهالي بدفن الضحية الجديدة للحادث الإرهابي الغاشم، وسط جنازة مهيبة، سار فيها الآلاف من الأهالي.



