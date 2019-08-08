رياضة

مران الأهلي.. إصابة صبحي وجلسة بين لاسارتي والشناوي

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران تعرض رمضان صبحي لاعب الفريق للإصابة في كاحل القدم، ولم يستكمل التدريب وخرج رفقة خالد محمود، طبيب الفريق. وعقد المدرب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة قصيرة مع حسام عاشور، وطلب لاسارتي من عاشور توزيع الكرة من وسط الملعب إلى الأطراف بشكل سريع وخلف مدافعي الخصم.
وواصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق أداء تدريباتهما التأهيلية على هامش المران، واشتمل البرنامج التأهيلي للثنائي على جلسة جيم، والجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالنادي. ويعاني سعد سمير من الإصابة في ركبته، وينفذ اللاعب في الوقت الحالي المرحلة
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مانشستر سيتي يعلن تفاصيل إصابة ساني

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إصابة نجمه الألماني ليروي ساني في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع ليفربول في كأس الدرع الخيرية وخضع اللاعب الألماني لفحوصات طبية في مانشستر طوال الأسبوع للتأكد من طبيعة إصابته، قبل أن يتم الإعلان الرسمي مساء اليوم، وأوضح الموقع الرسمي لمانشستر سيتي أن ليروي ساني سيجري عملية جراحية في ركبته الأسبوع المقبل، وسيوفر له النادي كل الدعم الذي يحتاجه من أجل التعافي الكامل من الإصابة.
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أرسنال يعلن ضم نجم سيلتك الأسكتلندي

أعلن نادى أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس، ضم كيران تيرنى الظهير الأيسر لنادى سيلتك الأسكتلندى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية والتى سيتم إغلاقها خلال الساعات القادمة، ونشر الحساب الرسمى لنادى أرسنال عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فيديو يظهر فيه اللاعب بقميص الجانرز. وعلق الحساب على فيديو الدولى الأسكتلندى قائلا: "إنه هنا، أهلا بك فى أرسنال" . وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" فى وقت سابق، أن أرسنال توصل إلى اتفاق مع سيلتيك لضم المدافع كيران تيرني.
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رئيس سموحة يعلن الحصول على خدمات لاعب الأهلي

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الحصول على خدمات ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ناصر ماهر لاعبًا في سموحة الموسم القادم". وعلم "التحرير" أن رئيس سموحة عقد جلسة منذ قليل رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وبحضور اللاعب للاتفاق على بنود التعاقد والتوقيع على العقود.
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الأهلي: إعارة ثنائي الفريق لطنطا وهذا موقف أحمد علاء

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة انتقال هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لصفوف فريق طنطا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير": هشام محمد لم ينتقل لصفوف أي فريق حتى الآن، ونادي طنطا لم يتقدم بأي عروض رسمية لضم لاعب خط وسط الفريق من الأساس. وأضاف عبد الحفيظ أن من انتقل لنادي طنطا هما هشام شعبان ومصطفى عزت لاعبا فريق مواليد 97، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
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مران الأهلي.. سليمان حارسًا وعودة حمودي وماهر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران خضوع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق لتدريبات تأهيلية قبل انطلاق المران، حيث اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.
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مران الأهلي.. عودة الشناوي وسليمان وإصابة حمودي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، بدأ المران بمحاضرة نظيرة مطولة من مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق مع اللاعبين، عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان. وخاض ناصر ماهر لاعب الفريق تدريبات تأهيلية منفردة قبل بداية المران للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الحوض وأبعدته عن للمشاركة في المران الجماعي.
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مران الأهلي.. عودة السداسي واستمرار غياب الشناوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، انتظام السداسي رمضان صبحي وصالح جمعة وناصر ماهر وأحمد فتحي وباسم علي، ووليد أزارو لاعبو الأهلي، حيث غاب السداسي عن المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الجمعة، بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها لمدة 4 أيام بعد الفوز على الزمالك في ختام مباريات الدوري.
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