مران الأهلي.. إصابة صبحي وجلسة بين لاسارتي والشناوي

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

رمضان صبحي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران تعرض رمضان صبحي لاعب الفريق للإصابة في كاحل القدم، ولم يستكمل التدريب وخرج رفقة خالد محمود، طبيب الفريق. وعقد المدرب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة قصيرة مع حسام عاشور، وطلب لاسارتي من عاشور توزيع الكرة من وسط الملعب إلى الأطراف بشكل سريع وخلف مدافعي الخصم.

وواصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق أداء تدريباتهما التأهيلية على هامش المران، واشتمل البرنامج التأهيلي للثنائي على جلسة جيم، والجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالنادي. ويعاني سعد سمير من الإصابة في ركبته، وينفذ اللاعب في الوقت الحالي المرحلة

وواصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق أداء تدريباتهما التأهيلية على هامش المران، واشتمل البرنامج التأهيلي للثنائي على جلسة جيم، والجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.



ويعاني سعد سمير من الإصابة في ركبته، وينفذ اللاعب في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، بينما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي وسوف يعود للملاعب خلال شهر.



وبعد انتهاء المران عقد مارتن لاسارتي جلسة مع محمد الشناوي، وجاءت للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة، حيث يستعد الأهلي لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.