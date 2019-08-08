أزمة جديدة تطارد العسيلي بسبب لقطة غير لائقة (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

محمود العسيلي

لم يكد المطرب محمود العسيلي يتجاوز آثار أزمته الأخيرة، بعد حديثه بشكل حاد مع أحد معجبيه خلال إحيائه حفلا، حتى وجد نفسه اليوم في مشكلة جديدة، وهذه المرة بسبب "الموديل" التي شاركته في فيديو كليب "إنتي وأنا". وطرح العسيلي، أمس الأربعاء، أغنيته الجديدة "إنتي وأنا"، عبر قناته الشخصية على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وقد نجحت في حصد مشاهدات كبيرة، حيث أشاد الجمهور بكلمات وألحان الأغنية، لكن هناك إحدى اللقطات التي استوقفت الكثيرين منهم، ووصفوها بأنها "غير لائقة"، وسقطة من صناع الفيديو.

وتظهر "الموديل" مع "العسيلي" في إحدى اللقطات، خلال استقلالهما سيارة، وهي تبدو كأنها تغير ثيابها لترتدي "هوت شورت"، وهو ما انتقده الكثيرون، وأنه يعطي إيحاءً غير مناسب، حسب تعبيرهم في التعليقات على الكليب. يذكر أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، ومن إخراج إبراهيم حدرج. الأزمة الأولى