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أزمة جديدة تطارد العسيلي بسبب لقطة غير لائقة (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
لم يكد المطرب محمود العسيلي يتجاوز آثار أزمته الأخيرة، بعد حديثه بشكل حاد مع أحد معجبيه خلال إحيائه حفلا، حتى وجد نفسه اليوم في مشكلة جديدة، وهذه المرة بسبب "الموديل" التي شاركته في فيديو كليب "إنتي وأنا". وطرح العسيلي، أمس الأربعاء، أغنيته الجديدة "إنتي وأنا"، عبر قناته الشخصية على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وقد نجحت في حصد مشاهدات كبيرة، حيث أشاد الجمهور بكلمات وألحان الأغنية، لكن هناك إحدى اللقطات التي استوقفت الكثيرين منهم، ووصفوها بأنها "غير لائقة"، وسقطة من صناع الفيديو.
وتظهر "الموديل" مع "العسيلي" في إحدى اللقطات، خلال استقلالهما سيارة، وهي تبدو كأنها تغير ثيابها لترتدي "هوت شورت"، وهو ما انتقده الكثيرون، وأنه يعطي إيحاءً غير مناسب، حسب تعبيرهم في التعليقات على الكليب. يذكر أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، ومن إخراج إبراهيم حدرج. الأزمة الأولى
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حمو-بيكا

بعد حمو بيكا.. «الموسيقيين» تمنع التعامل مع هؤلاء

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الخميس، قرارا بمنع التعامل مع كل مطربي المهرجانات، دون أن توضح حجم تلك التعاملات، وما إذا كانت تقصد إحياء الحفلات فقط، أم أيضًا إصدار الألبومات والمشاركة في الفعاليات الفنية الأخرى. وضمت قائمة "الممنوعين" أسماء سبق أن طرحت في قرار سابق، ومنهم: "حمو بيكا، مجدي شطة" إضافة إلى أشخاص جدد وهم: "كزبرة وحنجرة، فرقة الصواريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتي، فريق الكعب العالي، شواحة، أبو ليلة".
جينيفر-لوبيز

جينفير لوبيز» تقدم أولى حفلاتها غدا في مصر

تحيي النجمة العالمية جينفير لوبيز حفلها الأول في مصر بمدينة العلمين الجديدة، والتي تأتي ضمن جولة تقوم بها في عدد من دول العالم وتختتمها في مصر بمناسبة ذكرى ميلادها. ويأتي الحفل برعاية شركة «اتصالات مصر» دعما لتنشيط السياحة، وأكد المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات مصر» أن اتصالات تستهدف من خلال رعايتها مثل تلك الأحداث دعم السياحة المصرية بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري وإنعاشه، كما أنها تأتي في إطار خطة اتصالات مصر التي تستهدف من خلالها تقديم باقة متنوعة من الخدمات المتميزة للجمهور، تغطي من خلالها مختلف المجالات.
هيثم-شاكر

«معرفة قديمة» لهيثم شاكر الأكثر تداولا على «تويتر»

ربما لم يكن يتوقع الفنان هيثم شاكر، كل هذا الترحيب من قبل الجمهور، بعودته إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد غياب 5 سنوات منذ أخر ألبوم له، إذ تفاجأ الكثيرين صباح اليوم الخميس، بأن ألبومه الجديد «معرفة قديمة» الذى تم طرحه قبل ساعات، هو الأكثر تداولا على موقع «تويتر»، وسط إشادات واسعة من قبل الجمهور بالأغاني التي يتضمنها الألبوم والرسالة التي يحملها، ويضم الألبوم 13 أغنية وهم: «ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحوا، إحنا افترقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح ومعرفة قديمة».
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هيثم-شاكر

هيثم شاكر يطلق أحدث ألبوماته «معرفة قديمة» (فيديو)

أطلق النجم هيثم شاكر أحدث ألبوماته الفنية "معرفة قديمة"، اليوم الأربعاء، على منصات مختلفة، إضافة إلى موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك بعد فترة تحضير استمرت خمس سنوات متواصلة. وكان شاكر مهَّد لإطلاق الألبوم بـ2 برومو لأغنيتي ياما ياما وماتوصنيش، كما طرح مؤخرًا كليب أغنية "ماتوصنيش" الذي صور في اليونان، ومن المقرر أن يقدم 3 كليبات مختلفة أخرى قريبا. ويضم الألبوم 14 أغنية وهي: ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحوا، إحنا افترقنا، مفايش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة، تيجي منك".
محمود-العسيلى

محمود العسيلي يعلن خطبته على هذه الفتاة

أعلن الفنان محمود العسيلي، خطبته على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، ونشر صورة لخاتم الخطوبة على حسابه الخاص بموقع «إنستجرام»، لتنهال التهاني عليه. ويأتي هذا الإعلان بعد هجوم واسع تعرض له الفترة الماضية، بعد نشر عدد من الصور مع الفتاة نفسها، وسألته إحدى المتابعات عن طبيعة علاقته بها، لكنه قام بإحراجها ورد عليها بطريقة عنيفة. فى الوقت نفسه نشرت أمنية عبد المنعم، مجموعة من الصور عبر حسابها على «إنستجرام» من مراسم الاحتفال بخطبتها على محمود العسيلي.
روبي (2)

قبل أي حد.. إليسا وروبي في إعلان جديد (فيديو)

طرحت شركة WE للاتصالات، إعلانًا دعائيا جديدًا لها، وهو عبارة عن فيديو كليب أغنية تحمل اسم "قبل أي حد" للمطربة اللبنانية إليسا، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، وإنتاج شركة "سينرجي" للإنتاج التليفزيوني والسينمائي. وقام ببطولة الإعلان النجمة روبي، إضافة إلى عدد من نجوم الفن الشباب الذين برزوا على الساحة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم أسماء أبو اليزيد وخالد أنور وهاجر أحمد والطفل ياسين أمير نجل الفنانة الراحلة غنوة سليمان، والطفلة ملك حسن نجمة مسلسل "زي الشمس" رمضان الماضي.
حلا-شيحة

الفنانون وخناقات السوشيال ميديا| حلا شيحة في المقدمة

حال تعرض أى شخص لانتقاد من قبل المحيطين به، على الفور يرد ويعبّر عن رفضه لما قيل، ولكن هل المشاهير والفنانون من حقهم الرد على منتقديهم وتعنيفهم بطريقة لاذعة؟ خاصة بعد أن أصبحت السوشيال ميديا من الأساسيات في حياتنا جميعا، حتى إن النجوم وجدوها الحل الأنسب للتواصل مع الجمهور دون وسيط، فهم يستمعون إلى آرائهم مباشرة، لذلك فهى أمر مهم وضروري، خاصة مع تراجع الصحف الورقية وتزايد عدد المواقع الإلكترونية، فأصبح الجميع يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأنها الأصدق، فسيعرف أخبار نجمه المفضل دون بهارات يضعها أي من الكُتاب.
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