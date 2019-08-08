23 هدفا.. بايرن يسجل رقما تاريخيا أمام روتاتش إيجرن

تحرير:محمد جمال ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م

مباراة بايرن موينخ وروتاتش إيجرن

حقق فريق بايرن ميونخ الألمانى فوزاً ساحقاً في مباراته الودية أمام فريق إف سى روتاتش إيجرن بنتيجة تاريخية 23 -0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، فى إطار استعدادات الفريق الألمانى للموسم المقبل، لاعبو البايرن كانوا أشبه ما يكونون كن يلعب أمام نفسه فى الملعب، حيث لم يستطع روتاتش تسجيل أي أهداف أو مواجهة تسديدات الفريق البافارى الذى لقنهم درسًا قاسيًا بنتيجة تاريخية. وافتتح التسجيل سانشيز فى الدقيقة السادسة وتبعه باقى لاعبي البايرن، حيث سجل جميع لاعبى الفريق البافارى فى مرمى فريق روتاتش.

أحرز أهداف بايرن ميونخ كل من: سانشيز، دجاكو، ليفاندوفيسكى، جانبرى، توليسيو، مولر، فريديت، سينه، جوريتزاكا، ديرتريش ونولينبيرج. وتعد هذه واحدة من أكبر نتائج كرة القدم، لكن تبقى أكبر نتيجة فى تاريخ الساحرة المستديرة فى مباراة أديما وستاد أولمبيك دو ليميرن فى عام 2002 التى انتهت بفوز أديما 149 –