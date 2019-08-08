رياضة

23 هدفا.. بايرن يسجل رقما تاريخيا أمام روتاتش إيجرن

تحرير:محمد جمال ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م
مباراة بايرن موينخ وروتاتش إيجرن
مباراة بايرن موينخ وروتاتش إيجرن
حقق فريق بايرن ميونخ الألمانى فوزاً ساحقاً في مباراته الودية أمام فريق إف سى روتاتش إيجرن بنتيجة تاريخية 23 -0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، فى إطار استعدادات الفريق الألمانى للموسم المقبل، لاعبو البايرن كانوا أشبه ما يكونون كن يلعب أمام نفسه فى الملعب، حيث لم يستطع روتاتش تسجيل أي أهداف أو مواجهة تسديدات الفريق البافارى الذى لقنهم درسًا قاسيًا بنتيجة تاريخية. وافتتح التسجيل سانشيز فى الدقيقة السادسة وتبعه باقى لاعبي البايرن، حيث سجل جميع لاعبى الفريق البافارى فى مرمى فريق روتاتش.
أحرز أهداف بايرن ميونخ كل من: سانشيز، دجاكو، ليفاندوفيسكى، جانبرى، توليسيو، مولر، فريديت، سينه، جوريتزاكا، ديرتريش ونولينبيرج. وتعد هذه واحدة من أكبر نتائج كرة القدم، لكن تبقى أكبر نتيجة فى تاريخ الساحرة المستديرة فى مباراة أديما وستاد أولمبيك دو ليميرن فى عام 2002 التى انتهت بفوز أديما 149 –
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القيعي يكشف عن مفاجأة في عرض النجم لحل أزمة كوليبالي

كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، كواليس طلب مسؤولي نادي النجم الساحلي التونسي، مساء الخميس، بشأن تسوية أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب القلعة الحمراء الهارب. وقال القيعي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، إنه اندهش من العرض الذي قدمه نادي النجم الساحلي بهدف حل الأزمة، موضحًا أن الأخير عرض سداد نصف قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب من المحكمة الرياضة الدولية، وتقسيطها في الوقت ذاته لمدة 5 سنوات.
ضربات جزاء غانا وتونس وحزن لاعبى غانا (5)

أزمة بين حارس مرمى تونس والجهاز الفني في لقاء غانا

شهدت مباراة تونس مع غانا موقف غريب من جانب معز حسن حارس مرمى نسور قرطاج، بعدما اعترض على قرار الآن جيريس المدير الفني الفرنسي باستبداله قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني من المباراة، التي جمعت بين المنتخبين في دور الـ16، ببطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز تونس بركلات الترجيح 5-4. وقام الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، بالدفع بحارس المرمى البديل فاروق بن مصطفى، بدلاً من معز حسن قبل انتهاء الشوط الإضافي الثاني بدقيقة واحدة، للاستفادة من قدراته على التعامل الجيد في ركلات الترجيح، بعد أن اقترب وقت المباراة الإضافي من الإنتهاء.
ليروي ساني

بايرن ميونيخ يبدأ التحرك لضم بديل ساني

بعد خبر إصابة ليروي ساني الصادم، قام مسؤولو العملاق الألماني بايرن ميونيخ، بتغيير بوصلتهم إلى لاعب أخر للتعاقد معه، استعدادا للموسم الجديد، حيث بدأ مسؤولو البايرن التحرك لضم الكرواتي إيفان بيريسيتش، جناح فريق إنتر ميلان الإيطالي. وأعلن مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إصابة نجمه الألماني ليروي ساني بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع ليفربول في كأس الدرع الخيرية، وخضع اللاعب لفحوصات طبية في مانشستر طوال الأسبوع للتأكد من طبيعة إصابته، قبل أن يتم الإعلان الرسمي مساء اليوم.
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لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

مانشستر سيتي يعلن تفاصيل إصابة ساني

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إصابة نجمه الألماني ليروي ساني في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع ليفربول في كأس الدرع الخيرية وخضع اللاعب الألماني لفحوصات طبية في مانشستر طوال الأسبوع للتأكد من طبيعة إصابته، قبل أن يتم الإعلان الرسمي مساء اليوم، وأوضح الموقع الرسمي لمانشستر سيتي أن ليروي ساني سيجري عملية جراحية في ركبته الأسبوع المقبل، وسيوفر له النادي كل الدعم الذي يحتاجه من أجل التعافي الكامل من الإصابة.
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ليفاندوفسكي: بايرن بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد

قال الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، إن العملاق البافاري بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل بداية الموسم الجديد (2019- 2020) للدوري الألماني "بوندسليجا". ونقلت صحيفة "سبورت بيلد" اليوم الأربعاء، عن اللاعب البولندي الدولي قوله إن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم جناح هجومي، حتى في حالة إتمام صفقة التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال روبرت ليفاندوفسكي في أعقاب هزيمة بايرن ميونيخ، أمام غريمه بروسيا دورتموند 0-2، إنه يود أيضا أن يتعاقد بايرن ميونيخ مع لاعب خط وسط دفاعي أو صانع ألعاب.
بايرن-ميونخ-دورتموند

بايرن يجدد الصراع مع دورتموند في السوبر الألماني

يحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، النسخة العاشرة من السوبر الألماني بشكله الجديد، وذلك عندما يواجه بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي، نظيره بروسيا دروتموند، وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويتطلع بايرن ميونيخ اليوم للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، إذ تغلب حينها على إينتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة في المباراة التي احتضنها حينها ملعب كومرتسبانك أرينا، وشهدت تسجيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هاتريك".
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مدربو البوندسليجا يتوقعون الفائز بلقب الموسم المقبل

أعرب معظم مدربي أندية الدوري الألماني لكرة القدم، عن توقعاتهم بأن يكون بايرن ميونخ حامل لقب البطولة هو المرشح الأقوى للفوز باللقب في الموسم الجديد ليكون الموسم الثامن على التوالي الذي يفوز فيه بايرن باللقب، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وكشف استطلاع للرأي، أنَّ 15 من مدربي الأندية الـ18 المشاركة في الدوري الألماني "بوندسليجا"، يتوقعون فوز بايرن ميونخ باللقب، ويأتي في مقدمة هؤلاء المدربين الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ والذي قاد الفريق للقب في الموسم الماضي.
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