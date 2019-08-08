رياضة

طارق حامد ينتظم في تدريبات الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م
طارق حامد
طارق حامد
انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات المقامة حالياً بملعب النادي، حيث خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق يحيي برنامجا خاصا لنجم خط الوسط على هامش المران، حيث يؤدي حامد بعض التدريبات التأهيلية وكذلك تدريبات خفيفة بالكرة، وذلك في إطار برنامج وضع للاعب عقب عودته من الراحة تمهيداً لانتظامه بشكل طبيعي بالتدريبات الجماعية. وواصل محمود علاء مدافع الفريق خوض البرنامج التأهيلي له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، حيث يؤدي علاء تدريبات تأهيل قوية وذلك تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق.
وأدى محمد عبد الشافي وإسلام جابر لاعبا الفريق فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حالياً بملعب النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، حيث يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع لعبد الشافي وجابر لتجهيزهما للفترة المقبلة. ويأتي ذلك ضمن البرنامج البدني والتأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين استعدادًا
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ثنائي الزمالك يواصلان التأهيل استعدادًا لبطل الصومال

قام محمد عبدالشافي وإسلام جابر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء تدريبات خاصة قبل انطلاق المباراة الودية للفريق أمام فريق المتحدة للإسكان اليوم بملعب النادي وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي، حيث يستعد فريق الزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني الذي يتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم الجديد، خاصة أن الفريق ينافس على العديد من البطولات أبرزها بطولتا السوبر المصري والإفريقي وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا الموسم الجديد.
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إمام عاشور يشارك في تدريبات الزمالك

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محمود علاء يغيب عن مواجهة الزمالك وديكاداها

يغيب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على استاد بتروسبورت، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، حيث يعاني محمود علاء حتى الآن من الإصابة التى تعرض لها أمام الأهلى فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى توج بها الفريق الأحمر برصيد 80 نقطة، وجاء الزمالك وصيفا برصيد 72 نقطة حيث تعرض محمود علاء فى تلك المباراة لإصابة عبارة عن ارتجاج خفيف فى المخ أدت إلى استبداله فى الشوط الأول من اللقاء.
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