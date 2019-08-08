طارق حامد ينتظم في تدريبات الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م

طارق حامد

انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات المقامة حالياً بملعب النادي، حيث خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق يحيي برنامجا خاصا لنجم خط الوسط على هامش المران، حيث يؤدي حامد بعض التدريبات التأهيلية وكذلك تدريبات خفيفة بالكرة، وذلك في إطار برنامج وضع للاعب عقب عودته من الراحة تمهيداً لانتظامه بشكل طبيعي بالتدريبات الجماعية. وواصل محمود علاء مدافع الفريق خوض البرنامج التأهيلي له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، حيث يؤدي علاء تدريبات تأهيل قوية وذلك تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق.

وأدى محمد عبد الشافي وإسلام جابر لاعبا الفريق فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حالياً بملعب النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، حيث يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع لعبد الشافي وجابر لتجهيزهما للفترة المقبلة. ويأتي ذلك ضمن البرنامج البدني والتأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين استعدادًا

وأدى محمد عبد الشافي وإسلام جابر لاعبا الفريق فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حالياً بملعب النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، حيث يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع لعبد الشافي وجابر لتجهيزهما للفترة المقبلة.



ويأتي ذلك ضمن البرنامج البدني والتأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين استعدادًا للقاء بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا 2019- 2020، حيث يستعد فريق نادي الزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني لمواجهة فريق ديكيداها إف سي الصومالي يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري في أولى مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020، على أن يخوض مباراة الإياب يوم السبت الموافق 24 من الشهر الجاري.