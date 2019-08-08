رسميًا.. دافيد لويز ينتقل إلى أرسنال

تحرير:محمد جمال ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م

دافيد لويز

أعلن نادى أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس، عن ضم الدولى البرازيلي دافيد لويز قادمًا من صفوف فريق تشيلسى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وأعلن الجانرز عن ضم اللاعب عبر حسابهم الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث تم نشر صورة لويز مرتديًا قميص الأرسنال، وعلق عليها: "مرحبًا بك فى أرسنال". وأعلن الموقع الرسمى للجانرز عن أن ضم اللاعب جاء بشكل نهائي ولمدة موسمين لكن دون الكشف عن باقى تفاصيل الصفقة، ومن المنتظر أن يرتدى دافيد لويز القميص رقم 23.

وقدم لويز مستوى رائعا خلال مشواره فى الساحرة المستديرة حيث لعب 524 مباراة خلال 13 موسما. بدأ خلالها لويز مشواره مع فيتوريا فى الدورى البرازيلي، ثم انتقل لبنفيكا البرتغالى، ومنه إلى تشيلسي ثم باريس سان جيرمان -كان يلعب حينها تحت إدارة أوناى إميرى- وعاد مرة أخرى إلى تشيلسى. وعلق إيمرى المدير الفنى لأرسنال