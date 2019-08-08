رياضة

رسميًا.. دافيد لويز ينتقل إلى أرسنال

تحرير:محمد جمال ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م
دافيد لويز
دافيد لويز
أعلن نادى أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس، عن ضم الدولى البرازيلي دافيد لويز قادمًا من صفوف فريق تشيلسى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وأعلن الجانرز عن ضم اللاعب عبر حسابهم الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث تم نشر صورة لويز مرتديًا قميص الأرسنال، وعلق عليها: "مرحبًا بك فى أرسنال". وأعلن الموقع الرسمى للجانرز عن أن ضم اللاعب جاء بشكل نهائي ولمدة موسمين لكن دون الكشف عن باقى تفاصيل الصفقة، ومن المنتظر أن يرتدى دافيد لويز القميص رقم 23.
وقدم لويز مستوى رائعا خلال مشواره فى الساحرة المستديرة حيث لعب 524 مباراة خلال 13 موسما. بدأ خلالها لويز مشواره مع فيتوريا فى الدورى البرازيلي، ثم انتقل لبنفيكا البرتغالى، ومنه إلى تشيلسي ثم باريس سان جيرمان -كان يلعب حينها تحت إدارة أوناى إميرى- وعاد مرة أخرى إلى تشيلسى. وعلق إيمرى المدير الفنى لأرسنال
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ارسنال (2)

رسميا.. أليكس أيوبى ينتقل إلى إيفرتون

أعلن نادى إيفرتون الإنجليزي عن ضم الدولى النيجيرى أليكس أيوبى قادما من صفوف أرسنال، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر الحساب الرسمى لإيفرتون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة للاعب متغنيًا به، جاء فيها: "الإبداع والموهبة والشباب". وكشف الموقع الرسمى لإيفرتون عن أن ضم اللاعب تم بعقد ممتد لمدة خمس سنوات، حتى نهاية يونيو 2024. وجاءت بدايات صاحب الـ23 عامًا من خلال أكاديمية أرسنال، وظهر فى الفريق الأول للجانرز فى أكتوبر من عام 2015.
طارق-حامد

طارق حامد ينتظم في تدريبات الزمالك

انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات المقامة حالياً بملعب النادي، حيث خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق يحيي برنامجا خاصا لنجم خط الوسط على هامش المران، حيث يؤدي حامد بعض التدريبات التأهيلية وكذلك تدريبات خفيفة بالكرة، وذلك في إطار برنامج وضع للاعب عقب عودته من الراحة تمهيداً لانتظامه بشكل طبيعي بالتدريبات الجماعية. وواصل محمود علاء مدافع الفريق خوض البرنامج التأهيلي له من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، حيث يؤدي علاء تدريبات تأهيل قوية وذلك تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق.
رمضان-صبحى

مران الأهلي.. إصابة صبحي وجلسة بين لاسارتي والشناوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران تعرض رمضان صبحي لاعب الفريق للإصابة في كاحل القدم، ولم يستكمل التدريب وخرج رفقة خالد محمود، طبيب الفريق. وعقد المدرب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة قصيرة مع حسام عاشور، وطلب لاسارتي من عاشور توزيع الكرة من وسط الملعب إلى الأطراف بشكل سريع وخلف مدافعي الخصم.
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كيران -تيرني

أرسنال يعلن ضم نجم سيلتك الأسكتلندي

أعلن نادى أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس، ضم كيران تيرنى الظهير الأيسر لنادى سيلتك الأسكتلندى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية والتى سيتم إغلاقها خلال الساعات القادمة، ونشر الحساب الرسمى لنادى أرسنال عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فيديو يظهر فيه اللاعب بقميص الجانرز. وعلق الحساب على فيديو الدولى الأسكتلندى قائلا: "إنه هنا، أهلا بك فى أرسنال" . وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" فى وقت سابق، أن أرسنال توصل إلى اتفاق مع سيلتيك لضم المدافع كيران تيرني.
ديفيد لويز

8 ملايين جنيه إسترليني تقرب مدافع تشيلسي من أرسنال

توصل نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، إلى اتفاق مع جاره تشيلسي لضم المدافع البرازيلي ديفيد لويز، وسيخضع صاحب الـ32 عاما للفحص الطبي في أرسنال في وقت لاحق اليوم، تمهيدا لتوقيع العقود رسميا في صفقة تبلغ قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني. وجدد تشيلسي عقد ديفيد لويز الذي انضم من باريس سان جيرمان في 2016 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2021، في مايو الماضي، ويتبقى لديفيد لويز عام واحد فقط في عقده الحالي مع تشيلسي، ما خفض من قيمته السوقية، واضطر البلوز لبيعه بثمن قليل.
ديفيد لويز

دافيد لويز يرغب في الانتقال إلى آرسنال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة الدولى البرازيلي دافيد لويز مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، الانتقال لنادى أرسنال، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. وفى تقرير لشبكة سكاي سبورت الإنجليزية كشفت خلاله عن رغبة المدافع البرازيلي الانتقال للجانرز، وأضافت أن ذلك يأتى فى الوقت الذى يتدرب فيه لويز بعيدا عن أبناء لامبارد. وكشف أوناى إيمرى المدير الفنى لأرسنال خلال تصريحات للشبكة الإنجليزية عن رغبته فى ضم مدافع للفريق قبل إغلاق موسم الانتقالات الصيفية لهذا الموسم فى إنجلترا مساء الخميس المقبل.
ويلبك

ويلبك ينضم لصفوف واتفورد فى صفقة انتقال حر

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي الدولى داني ويلبك، قادما من صفوف فريق آرسنال، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكان دانى ويلبك رحل عن ناديه السابق أرسنال بنهاية الموسم الماضي، ليصبح لاعبًا حرًّا ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لويلبك داخل النادي. وقال النادي: "يسرنا أن نؤكد على توقيعنا مع المهاجم الدولي داني ويلبك في صفقة انتقال حر".
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