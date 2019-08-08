جريمة

ماذا وجدت الداخلية في أوكار خلية حسم الإرهابية؟

الأجهزة الأمنية داهمت 3 أوكار في الشروق وحلوان والفيوم وعثرت على دوائر كهربائية تستخدم في تصنيع المتفجرات وقنابل جاهزة للاستخدام وأسلحة آلية للاشتباك مع القوات
تحرير:نصر الدين عبد المنعم ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م
معهد الأورام
معهد الأورام
لم تمض سوى 48 ساعة على التفجير الإرهابي الذي استهدف محيط معهد الأورام بالقاهرة صبيحة الإثنين الماضي، وأسفر عن 23 شهيدا وإصابة 47 آخرين، حتى تمكنت الداخلية من الثأر لشهداء الغدر، وألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية المشاركة في التخطيط للعملية وقتلت 17 آخرين في مواجهات شرسة وتبادل لإطلاق النار بثلاث مناطق مختلفة، وهي الشروق وحلوان بالقاهرة وإطسا بمحافظة الفيوم. وعثرت الأجهزة الأمنية المداهمة على أسلحة نارية ودوائر كهربائية تستخدم في تصنيع المتفجرات.
وأكدت وزارة الداخلية في البيان أنه من خلال ملاحقة باقى عناصر الخلية الهاربة تم تحديد وكرين اتخذتهما تلك العناصر للاختباء والانطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، أحدهما مبنى مهجور بالطريق الصحراوى بمركز إطسا بالفيوم، والآخر شقة كائنة بالإسكان الاجتماعى بمنطقة شرق الشروق 3 بالقاهرة، حيث تم إعداد المأموريات
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (10)

17 قتيلا.. كيف توصلت الداخلية لخلية معهد الأورام؟

أسفرت جهود وزارة الداخلية فى كشف ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة وقتل 17 من العناصر المخططة عقب إجراءات التحرى وجمع المعلومات بمعرفة قطاع الأمن الوطنى، أسفر عن تحديد منفذ الحادث وهو عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن (حركى معتصم)، والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018، المعروفة بطلائع حسم. وقالت الداخلية في بيان لها إنه تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها لأفراد أسرته.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (7)

مقتل 17 من خلية تفجير معهد الأورام في 3 مداهمات

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 17 من عناصر من خلية حركة حسم ومنفذ تفجير معهد الأورام بالقاهرة والذي أسفر عن استشهاد 23 شخصا، وإصابة 47 آخرين، وأكدت في بيان لها اليوم الخميس، أن عمليات الرصد والتتبع والتحريات توصلت لأماكن اختباء وتجهيز العناصر الإرهابية، تمت مداهمتها بالفيوم ومنطقة الشروق بالقليوبية وحلوان بالقاهرة، عقب استئذان النيابة، ما أسفر عن مقتل 17 من العناصر الإرهابية وضبط أخر يدعي حسام عادل أحمد محمد، وفيما يجري البحث البحث عن هارب، وعثر بحوزتهم على أسلحة ألية ودوائر كهربائية وذخائر.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (6)

ننشر اعترافات أحد المتهمين في تفجير معهد الأورام

كشفت وزارة الداخلية هوية الخلية الإرهابية التي ينتمي لها منفذ تفجير معهد الأورام بالقاهرة والذي أسفر عن استشهاد 23 شخصا، وإصابة 47 آخرين، وأكدت في بيان لها اليوم الخميس، أن الخلايا الإرهابية تتبع حركة حسم الإرهابية المنبثقة بدورها عن جماعة الإخوان المسلمين. وقالت الوزارة إن عمليات الرصد والتتبع والتحريات توصلت لأماكن اختباء وتجهيز العناصر الإرهابية، تمت مداهمتها بالفيوم ومنطقة الشروق بالقليوبية وحلوان بالقاهرة، عقب استئذان النيابة، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر إرهابية وضبط آخر يدعى حسام عادل أحمد محمد، وفيما يجري البحث عن هارب.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (5)

الداخلية تكشف اسم وهوية منفذ هجوم معهد الأورام

كشفت وزارة الداخلية عن هوية المتهم بالتفجير الذي وقع صبيحة الإثنين الماضي أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة 47 آخرين. وذكرت الداخلية في بيان لها أن منفذ الهجوم يدعى عبد الرحمن خالد محمود، عضو حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأن الأجهزة الأمنية توصلت إلى تحديد هوية الخلية العنقودية التي ينتمي لها منفذ الهجوم الإرهابي. وأشار البيان أن عمليات الفحص والتتبع توصلت إلى تحديد خط سير السيارة المستخدمة في الحادث.
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (10)

17 قتيلا.. كيف توصلت الداخلية لخلية معهد الأورام؟

أسفرت جهود وزارة الداخلية فى كشف ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة وقتل 17 من العناصر المخططة عقب إجراءات التحرى وجمع المعلومات بمعرفة قطاع الأمن الوطنى، أسفر عن تحديد منفذ الحادث وهو عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن (حركى معتصم)، والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018، المعروفة بطلائع حسم. وقالت الداخلية في بيان لها إنه تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها لأفراد أسرته.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (5)

الداخلية تكشف اسم وهوية منفذ هجوم معهد الأورام

كشفت وزارة الداخلية عن هوية المتهم بالتفجير الذي وقع صبيحة الإثنين الماضي أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة 47 آخرين. وذكرت الداخلية في بيان لها أن منفذ الهجوم يدعى عبد الرحمن خالد محمود، عضو حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأن الأجهزة الأمنية توصلت إلى تحديد هوية الخلية العنقودية التي ينتمي لها منفذ الهجوم الإرهابي. وأشار البيان أن عمليات الفحص والتتبع توصلت إلى تحديد خط سير السيارة المستخدمة في الحادث.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (5)

«الداخلية»: حركة حسم متورطة في تفجير معهد الأورام

أعلنت وزارة الداخلية أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين، كما كشفت الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف. في نفس الوقت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (6)

«الداخلية»: سيارة معهد الأورام كان بها مواد متفجرة

أعلنت وزارة الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، مضيفة في بيان لها أن السيارة كانت في طريقها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية. وقالت الوزارة في البيان «فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام .. والذى تبين من الفحص المبدئى أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها»
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