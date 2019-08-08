ماذا وجدت الداخلية في أوكار خلية حسم الإرهابية؟

الأجهزة الأمنية داهمت 3 أوكار في الشروق وحلوان والفيوم وعثرت على دوائر كهربائية تستخدم في تصنيع المتفجرات وقنابل جاهزة للاستخدام وأسلحة آلية للاشتباك مع القوات

تحرير:نصر الدين عبد المنعم ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م

لم تمض سوى 48 ساعة على التفجير الإرهابي الذي استهدف محيط معهد الأورام بالقاهرة صبيحة الإثنين الماضي، وأسفر عن 23 شهيدا وإصابة 47 آخرين، حتى تمكنت الداخلية من الثأر لشهداء الغدر، وألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية المشاركة في التخطيط للعملية وقتلت 17 آخرين في مواجهات شرسة وتبادل لإطلاق النار بثلاث مناطق مختلفة، وهي الشروق وحلوان بالقاهرة وإطسا بمحافظة الفيوم. وعثرت الأجهزة الأمنية المداهمة على أسلحة نارية ودوائر كهربائية تستخدم في تصنيع المتفجرات.

وأكدت وزارة الداخلية في البيان أنه من خلال ملاحقة باقى عناصر الخلية الهاربة تم تحديد وكرين اتخذتهما تلك العناصر للاختباء والانطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، أحدهما مبنى مهجور بالطريق الصحراوى بمركز إطسا بالفيوم، والآخر شقة كائنة بالإسكان الاجتماعى بمنطقة شرق الشروق 3 بالقاهرة، حيث تم إعداد المأموريات

وأكدت وزارة الداخلية في البيان أنه من خلال ملاحقة باقى عناصر الخلية الهاربة تم تحديد وكرين اتخذتهما تلك العناصر للاختباء والانطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، أحدهما مبنى مهجور بالطريق الصحراوى بمركز إطسا بالفيوم، والآخر شقة كائنة بالإسكان الاجتماعى بمنطقة شرق الشروق 3 بالقاهرة، حيث تم إعداد المأموريات اللازمة، وباستهدافهما فجر اليوم عقب تقنين الإجراءات وبمداهمة الوكر الأول بمركز إطسا بالفيوم حاولت المجموعة الإرهابية القيام بعملية لتفجير العبوات المتفجرة وإلقائها على القوات تحت ساتر من إطلاق النيران وقامت القوات بالتعامل معهم.

وأسفر ذلك عن مصرع 8 عناصر من الخلية الإرهابية (المجموعات المسلحة)، والعثور بحوزتهم على 5 أسلحة آلية و2 بندقية خرطوش، و5 عبوات متفجرة معدة للاستخدام، بالإضافة إلى كمية من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة، ومجموعة من الدوائر الكهربائية.

بمداهمة الوكر الثانى بمنطقة الشروق قامت تلك المجموعة المسلحة بإطلاق النيران على القوات بكثافة وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران عن مصرع 7 عناصر من الخلية الإرهابية المسلحة والعثور بحوزتهم 4 أسلحة آلية و1 بندقية خرطوش ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة بداخله كميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة.

وقال بيان الداخلية إن جهود الوزارة فى كشف ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة توصلت عقب إجراءات التحرى وجمع المعلومات بمعرفة قطاع الأمن الوطنى، لتحديد منفذ الحادث وهو عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن (حركى معتصم)، والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018، المعروفة بطلائع حسم. وقالت الداخلية في بيان لها إنه تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها لأفراد أسرته.

وحسب البيان فقد توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة فى الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ وصولا لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث.

كما أسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية فتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر وتم تحديد كل من: المضبوط حسام عادل أحمد محمد (حركى معاذ)، وهو أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الإرهابية.

الهارب عبد الرحمن جمعة محمد حسين، وهو أحد عناصر التنفيذ بحركة حسم الإرهابية.

المدعو إبراهيم خالد محمود عبد الرحمن، شقيق الانتحارى مرتكب الحادث، والذى يعد أحد وسائل الاتصال وتلقى التكليفات من كوادر حسم الإرهابية بالخارج، أبرزهم الهارب أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى القيادى بتنظيم الإخوان الإرهابى، وكذا الهارب بإحدى الدول (الحركى/ محمد عايش)، وهو أحد الكوادر العسكرية لحركة حسم الإرهابية بأحد المعسكرات الإرهابية بتلك الدولة..

وحيث إنه عقب ضبط المدعو إبراهيم خالد وحال قيامه بالإرشاد عن مكان اختباء الإرهابى الهارب إسلام محمد قرنى محمد، السابق اتهامه فى إحدى قضايا تصنيع المتفجرات، وإتلاف محولات الكهرباء وهو أحد عناصر حركة حسم الإرهابية بمنطقة التبين فى حلوان، وأثناء ذلك قام المدعو إسلام محمد قرنى بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين المدعو إبراهيم خالد من الهروب برفقته، حيث تم التعامل معهما، مما أسفر عن مصرعهما.