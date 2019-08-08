معهد الأورام يستقبل صاحبة أشهر صورة في التفجير (صور)

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ م

أم عبد الرحمن

دائما في الأحداث المؤلمة، وأشدها على النفس التفجيرات الإرهابية، تظهر في الأفق صور "إنسانية بسيطة" تخترق هول الفاجعة، ويدور حولها الحديث، وهو ما لوحظ مع صاحبة أشهر صورة في حادثة تفجير معهد الأورام صباح الإثنين الماضي، في منطقة المنيل بالقاهرة. واليوم الخميس، استقبل المعهد القومي للأورام، الذي وقع في محيطه التفجير الإرهابي، وخلف عشرات الضحايا والمصابين، السيدة "فايزة" "أم عبد الرحمن" صاحبة أشهر صورة في الحادث الإرهابي بمعهد الأورام ليتلقى نجلها العلاج واستكمال جلسات الكيماوي.

وذكرت صفحة المعهد عبر موقعها على "فيسبوك"، اليوم، "بعد اليوم الصعب اللي عدى على الكل، ونظرات الفزع والقلق في عيون أم عبد الرحمن اللي كلنا قلقنا عليهم.. عبد الرحمن وأمه كانوا النهارده في العيادة الخارجية للمعهد للمتابعة، واتصورنا معاهم واستأذناها ننزل صورتها وهي بتضحك عشان نطمنكم عليهم". وفي تصريحات