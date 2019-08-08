القبض على صاحب التغريدة العنصرية ضد محمد صلاح

تحرير:محمد جمال ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

محمد صلاح

أعلنت شرطة مقاطعة ميرسيسايد الإنجليزية، اليوم الخميس، عن القبض على شخص، بسبب تغريدات عنصرية ضد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي. وكشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عبر موقعها الإلكترونى أنه يتم استجواب الرجل البالغ من العمر 32 عامًا، من واترلو، ميرسيسايد، للاشتباه في ارتكابه جريمة من النظام العام المشددة عنصريًا وعرقلة أحد الضباط أثناء قيامه بواجبه. وأضافت الصحيفة أن الرجل يعد من جماهير فريق إيفرتون وأنه تم اعتقاله اليوم الخميس، للتحقيق معه.

وتعرض صلاح لهجوم عنصري من قبَل أحد مشجعي إيفرتون عبر تويتر، كان نادي إيفرتون قد أصدر بيانا فى وقت سابق، قال فيه: "يدين نادي إيفرتون بكل قوة أي نوع من العنصرية، وشاركنا التغريدات مع السلطات المختصة ونبحث الأمر أكثر لفهم ما إذا كان هذا المشجع معروفا للنادي بأي شكل من الأشكال". وتعد هذه المرة الثانية

وتعرض صلاح لهجوم عنصري من قبَل أحد مشجعي إيفرتون عبر تويتر، كان نادي إيفرتون قد أصدر بيانا فى وقت سابق، قال فيه: "يدين نادي إيفرتون بكل قوة أي نوع من العنصرية، وشاركنا التغريدات مع السلطات المختصة ونبحث الأمر أكثر لفهم ما إذا كان هذا المشجع معروفا للنادي بأي شكل من الأشكال".



وتعد هذه المرة الثانية التى يتعرض صلاح للعنصرية حيث تعرض نجم المنتخب الوطنى من قبل لهتاف عنصري في مباراة فريقه على ملعب وست هام يونايتد الموسم الماضي، وأفادت شبكة سكاي سبورت وقتها، أن وست هام فتح تحقيقا لمحاولة تحديد هوية مرتكب هذا الفعل العنصري.



وأصدر حينها وست هام بيانا، قال فيه: "في وست هام يونايتد، نعمل بسياسة عدم التسامح تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء، ونحن نادي كرة قدم شامل".