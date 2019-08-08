رياضة

أول تعليق من لاسارتي على ترشحه لتدريب يونيفرسيداد

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
لاسارتي
لاسارتي
كشف مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تواصل نادي يونيفرسيداد دي التشيلي معه من أجل العودة مرة أخرى لقيادة الفريق فنيًا، والرحيل عن القلعة الحمراء، وقال لاسارتي في تصريحات لصحيفة "سو تشيلي": "لم يتواصل معي أحد نهائيًا من نادي يونيفرسيداد دي، من أجل العودة مرة أخرى لتدريب الفريق، الذي حصدت معه ثلاث بطولات دوري، وكأس تشيلي والسوبر عام 2015". وتابع مدرب الأهلي: "تواصل معي إداريون سابقون في النادي، قالوا لي إنني مرشح للعودة من جديد من أجل التدريب فعلًا وهذا شيء جميل".
وواصل: "لا أفكر في الرحيل نهائيًا عن القلعة الحمراء في الوقت الحالي، لأنه لا يوجد أي شيء رسمي من الأساس". واختتم لاسارتي حديثه عن ترك الباب مفتوحًا أمام يونيفرسيداد دي للعودة مرة أخرى قائلا: "لا أستطيع أن أخبر أحدا بهذا الأمر، لأنه لا يوجد أي شيء رسمي من جانب النادي التشيلي من أجل العودة، وكنت أحب
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عدلي-القيعي

القيعي يكشف عن مفاجأة في عرض النجم لحل أزمة كوليبالي

كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، كواليس طلب مسؤولي نادي النجم الساحلي التونسي، مساء الخميس، بشأن تسوية أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب القلعة الحمراء الهارب. وقال القيعي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، إنه اندهش من العرض الذي قدمه نادي النجم الساحلي بهدف حل الأزمة، موضحًا أن الأخير عرض سداد نصف قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب من المحكمة الرياضة الدولية، وتقسيطها في الوقت ذاته لمدة 5 سنوات.
ضربات جزاء غانا وتونس وحزن لاعبى غانا (5)

أزمة بين حارس مرمى تونس والجهاز الفني في لقاء غانا

شهدت مباراة تونس مع غانا موقف غريب من جانب معز حسن حارس مرمى نسور قرطاج، بعدما اعترض على قرار الآن جيريس المدير الفني الفرنسي باستبداله قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني من المباراة، التي جمعت بين المنتخبين في دور الـ16، ببطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز تونس بركلات الترجيح 5-4. وقام الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، بالدفع بحارس المرمى البديل فاروق بن مصطفى، بدلاً من معز حسن قبل انتهاء الشوط الإضافي الثاني بدقيقة واحدة، للاستفادة من قدراته على التعامل الجيد في ركلات الترجيح، بعد أن اقترب وقت المباراة الإضافي من الإنتهاء.
ليروي ساني

بايرن ميونيخ يبدأ التحرك لضم بديل ساني

بعد خبر إصابة ليروي ساني الصادم، قام مسؤولو العملاق الألماني بايرن ميونيخ، بتغيير بوصلتهم إلى لاعب أخر للتعاقد معه، استعدادا للموسم الجديد، حيث بدأ مسؤولو البايرن التحرك لضم الكرواتي إيفان بيريسيتش، جناح فريق إنتر ميلان الإيطالي. وأعلن مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إصابة نجمه الألماني ليروي ساني بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع ليفربول في كأس الدرع الخيرية، وخضع اللاعب لفحوصات طبية في مانشستر طوال الأسبوع للتأكد من طبيعة إصابته، قبل أن يتم الإعلان الرسمي مساء اليوم.
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لاسارتى

كيف فشل مارتن لاسارتي في القمة الباهتة؟

فاز الأهلي على ضيفه الزمالك بنتيجة (1-0)، على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الممتاز، الذي امتد لـ362 يومًا. ووصل الأهلي للفوز رقم 100 في تاريخ مواجهاته أمام الزمالك بجميع المنافسات، كما أن المارد الأحمر حسم القمة رقم 234 في الديربي بهدف علي معلول، والتي تحمل الرقم 118 في الدوري. فوز الجولة الأخيرة من موسم 2018-19 رفع رصيد انتصارات الأهلي إلى 44 في الدوري أمام غريمه التقليدي في 118 مباراة، وحمل هدف معلول الرقم 339 في شباك الزمالك بالديربي منها هدفان اعتباريان في جميع المنافسات.
لاسارتى (1)

الأهلي يحسم الجدل نهائيا حول رحيل لاسارتي

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن أن تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بلقب مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، أغلق تماما أي حديث أو تفكير في إمكانية تغيير الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم السبت، أنه ليس من المعقول الكلام عن مصير جهاز فني فاز بمسابقة كانت أقرب للخسارة منها للمكسب، كما أن هناك حالة اقتناع ورضا عن ما يقدمه المدرب الأوروجوياني مع الفريق، وهناك تطور واضح في أداء الأهلي، خاصة في القدرات الهجومية.
سيد-عبد-الحفيظ

«موقف المصابين وموقعة القمة».. عبد الحفيظ يتحدث

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، تحسن حالة سعد سمير، مشيرا إلى أن البرنامج التأهيلي للاعب يسير بشكل أكثر من رائع وسيعود للتدريبات الجماعية بحد اقصى يوم 20 أغسطس المقبل. وأضاف أن محمد محمود اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريبا للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي. وأوضح أن شريف إكرامي ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب.
الاهلي

إلغاء ودية الأهلي وأوكام الإسباني وغضب مارتن لاسارتي

شهدت ودية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق أوكام الإسباني إلغاء المباراة بعد بداية الشوط الثاني من المباراة، بعدما رفض لاسارتي استكمالها لعدم تكافؤ مستوى لاعبي الفريق المنافس، ونجح لاعبو الأهلي في إنهاء الشوط الأول من المباراة التي يخوضها القلعة الحمراء خلال معسكر إليكاني بإسبانيا الفوز بستة أهداف نظيفة. سجل أهداف الأهلي كل من جونيور أجايي ( هدفين) وحمدي فتحي (هدفا) ورمضان صبحي (هدفين) ووليد أزارو (هدفين) في اللقاء الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة إليكانتي.
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