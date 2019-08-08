أول تعليق من لاسارتي على ترشحه لتدريب يونيفرسيداد

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

لاسارتي

كشف مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تواصل نادي يونيفرسيداد دي التشيلي معه من أجل العودة مرة أخرى لقيادة الفريق فنيًا، والرحيل عن القلعة الحمراء، وقال لاسارتي في تصريحات لصحيفة "سو تشيلي": "لم يتواصل معي أحد نهائيًا من نادي يونيفرسيداد دي، من أجل العودة مرة أخرى لتدريب الفريق، الذي حصدت معه ثلاث بطولات دوري، وكأس تشيلي والسوبر عام 2015". وتابع مدرب الأهلي: "تواصل معي إداريون سابقون في النادي، قالوا لي إنني مرشح للعودة من جديد من أجل التدريب فعلًا وهذا شيء جميل".

وواصل: "لا أفكر في الرحيل نهائيًا عن القلعة الحمراء في الوقت الحالي، لأنه لا يوجد أي شيء رسمي من الأساس". واختتم لاسارتي حديثه عن ترك الباب مفتوحًا أمام يونيفرسيداد دي للعودة مرة أخرى قائلا: "لا أستطيع أن أخبر أحدا بهذا الأمر، لأنه لا يوجد أي شيء رسمي من جانب النادي التشيلي من أجل العودة، وكنت أحب

وواصل: "لا أفكر في الرحيل نهائيًا عن القلعة الحمراء في الوقت الحالي، لأنه لا يوجد أي شيء رسمي من الأساس".



واختتم لاسارتي حديثه عن ترك الباب مفتوحًا أمام يونيفرسيداد دي للعودة مرة أخرى قائلا: "لا أستطيع أن أخبر أحدا بهذا الأمر، لأنه لا يوجد أي شيء رسمي من جانب النادي التشيلي من أجل العودة، وكنت أحب الوجود قبل تدريب الأهلي، ولكن لم يتواصل معي أحد رغم أنني كنت بدون عمل وقتها".



وأوضح سيرجيو فارجاس المدير الرياضي للنادي خلال تصريحات لفوكس سبورت التشيلية، أن لاسارتي فعليا ضمن الأسماء المطروحة لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، لكن هناك صعوبة بالغة في رحيله عن الأهلي.



ويعاني يونيفرسيداد دي تشيلي من شبح الهبوط خلال الفترة الحالية، إذ يوجد الفريق في المركز قبل الأخير في مسابقة الدوري، بعدما حصد 14 نقطة من 16 مباراة خاضها في الدوري.