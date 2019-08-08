رسميا.. أليكس أيوبى ينتقل إلى إيفرتون

تحرير:محمد جمال ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م

أيوبى

أعلن نادى إيفرتون الإنجليزي عن ضم الدولى النيجيرى أليكس أيوبى قادما من صفوف أرسنال، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر الحساب الرسمى لإيفرتون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة للاعب متغنيًا به، جاء فيها: "الإبداع والموهبة والشباب". وكشف الموقع الرسمى لإيفرتون عن أن ضم اللاعب تم بعقد ممتد لمدة خمس سنوات، حتى نهاية يونيو 2024. وجاءت بدايات صاحب الـ23 عامًا من خلال أكاديمية أرسنال، وظهر فى الفريق الأول للجانرز فى أكتوبر من عام 2015.

وعلق ماركو سيلفا المدير الفنى لإيفرتون على الصفقة قائلا: "أليكس كان من أهم صفقاتنا خلال موسم الانتقالات، أعتقد أنه من أعظم صفقات إيفرتون، يمتلك خبرات عديدة وخط وسط مهاجم من العيار الثقيل". وأكمل: "هو لا يزال بسن صغيرة لكنه يملك خبرات عديدة، شارك فى 100 مباراة فى الدورى الإنجليزي، والعديد من المباريات