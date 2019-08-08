رياضة

بيراميدز يحصل على رخصة الأندية المحترفة

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م
بيراميدز
بيراميدز
أعلن نادي بيراميدز، اليوم الخميس، عن حصوله على رخصة الأندية المحترفة تمهيدًا للمشاركة في البطولات الإفريقية، حيث نشر مسؤولو النادي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" صورة من الخطاب الذي تلقاه اليوم من جانب اتحاد الكرة بمنح النادي رخصة الأندية المحترفة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل بشكل قانوني، حيث يستعد بيراميدز لمواجهة فريق النجمة الكونغولي في الدور التمهيدي من الكونفدرالية.
كان فريق بيراميدز قد تأهل للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد أن احتل المركز الثالث في ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز الموسم المنقضي، برصيد 70 نقطة. ومن المقرر أن يخوض الفريق أولى مبارياته في الكونفدرالية يوم السبت المقبل 10 أغسطس، على استاد الدفاع الجوي بمواجهة فريق النجمة الكونغولي في ذهاب
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عدلي-القيعي

القيعي يكشف عن مفاجأة في عرض النجم لحل أزمة كوليبالي

كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، كواليس طلب مسؤولي نادي النجم الساحلي التونسي، مساء الخميس، بشأن تسوية أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب القلعة الحمراء الهارب. وقال القيعي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، إنه اندهش من العرض الذي قدمه نادي النجم الساحلي بهدف حل الأزمة، موضحًا أن الأخير عرض سداد نصف قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب من المحكمة الرياضة الدولية، وتقسيطها في الوقت ذاته لمدة 5 سنوات.
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أزمة بين حارس مرمى تونس والجهاز الفني في لقاء غانا

شهدت مباراة تونس مع غانا موقف غريب من جانب معز حسن حارس مرمى نسور قرطاج، بعدما اعترض على قرار الآن جيريس المدير الفني الفرنسي باستبداله قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني من المباراة، التي جمعت بين المنتخبين في دور الـ16، ببطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز تونس بركلات الترجيح 5-4. وقام الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، بالدفع بحارس المرمى البديل فاروق بن مصطفى، بدلاً من معز حسن قبل انتهاء الشوط الإضافي الثاني بدقيقة واحدة، للاستفادة من قدراته على التعامل الجيد في ركلات الترجيح، بعد أن اقترب وقت المباراة الإضافي من الإنتهاء.
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بايرن ميونيخ يبدأ التحرك لضم بديل ساني

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الجبلاية تحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت مواعيد المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر 2018- 2019، وكشف نظام قرعة الموسم الجديد من البطولة، وكذلك مسابقة الدوري الممتاز، وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الجبلاية خلال المؤتمر الصحفي: "الأندية المشاركة في بطولة إفريقية أو عربية رفضت إقامة مباريات بالدوري خلال فترة قصيرة بين مباراتين غير محليتين، فمثلا لو خاض فريق مباراتين إفريقيتين خلال أسبوع أو 8 أيام لن يلعب مباراة في الدوري خلال هذه الفترة، لكن لو الفارق بين مباراتي إفريقيا أسبوعان سيلعب هذا الفريق مباراتين في الدوري".
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

بيراميدز يعلن عن قائمته الإفريقية لخوض الكونفيدرالية

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، عن قائمته الإفريقية التي سيشارك بها في منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل 2020، حيث اختتم بيراميدز موسمه المحلي محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة خلف الزمالك صاحب المركز الثاني بالجدول؛ الأمر الذي جعله يتأهل لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه بصحبة فريق المصري البورسعيدي الذي حسم المركز الرابع لصالحه.
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شرط وحيد لتشكيل لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة

علمت «التحرير»، الشرط الوحيد لتشكيل لجنة مؤقتة تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، وبحسب المصادر، لـ«التحرير»، فان تشكيل لجنة يتوقف على طلب اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، على أن يكون دور اللجنة استشاريا فقط. ويعد سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة هو القائم بأعمال رئيس المجلس بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون: بيراميدز لم يحترمنا في صفقة أحمد علي

تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن صفقة انتقال أحمد على مهاجم الفريق إلى نادي بيراميدز، بقيمة الشرط الجزائي، خلال الساعات الماضية، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد، أن «ما فعله بيراميدز لضم أحمد علي، تعامل بعيد عن الاحترام مع المقاولون العرب، وفوجئت بانضمامه لهم، ولم نكن نعلم أي شئ»، وواصل: «قرأنا عن صفقة انتقال أحمد علي في الصحف والمواقع مثل باقي الناس، اللاعب سدد نصف مليون جنيه للمقاولون قيمة الشرط الجزائي ورحل إلى بيراميدز».
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