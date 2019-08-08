بيراميدز يحصل على رخصة الأندية المحترفة

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م

بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الخميس، عن حصوله على رخصة الأندية المحترفة تمهيدًا للمشاركة في البطولات الإفريقية، حيث نشر مسؤولو النادي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" صورة من الخطاب الذي تلقاه اليوم من جانب اتحاد الكرة بمنح النادي رخصة الأندية المحترفة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل بشكل قانوني، حيث يستعد بيراميدز لمواجهة فريق النجمة الكونغولي في الدور التمهيدي من الكونفدرالية.

كان فريق بيراميدز قد تأهل للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد أن احتل المركز الثالث في ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز الموسم المنقضي، برصيد 70 نقطة. ومن المقرر أن يخوض الفريق أولى مبارياته في الكونفدرالية يوم السبت المقبل 10 أغسطس، على استاد الدفاع الجوي بمواجهة فريق النجمة الكونغولي في ذهاب