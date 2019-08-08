نصر حامد أبو زيد.. بين صخب السجال الديني والسياسي وغياب الفكر النقدي

نبيل عبد الفتاح

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

الكتابة عن نصر حامد أبو زيد اتسمت بالنزعة السجالية، بين هؤلاء الذين ذهبوا إلى هجائه أو الغلو وتكفيره من خلال نمط من اللغة النارية التى وصلت إلى أقصى العنف اللفظى، وهؤلاء فى الغالب من ذوى الانتماءات الأيديولوجية للقوى الإسلامية السياسية، الذين تعودوا على الكتابات التمجيدية حول الأصول الفقهية والمذهبية والتأويلية الإسلامية التاريخية المستقرة، والتى يعاد إنتاجها، وتلاوتها فى الدرس الإسلامى التقليدى، على نحو أحيطت معه بسياجات من القداسة أو ما يشبهها، على الرغم من كونها إنتاجا تأويليا وضعيا بامتياز، قام بتأسيسها فقهاء ومفسرون وكتاب سير. هذه النزعة شبه القدسية للاجتهاد البشرى التاريخى، شكلت كتابات نصر أبو زيد، أو بالأحرى ما قيل عنها، وكتب، صدمة نفسية وعقلية، ومن ثم كانت ردود أفعالهم هجائية وقدحية، وبعضها تكفيرى، لأنهم رأوا فيها تهديداً لما ألفوه من سرديات حول تاريخ الفقه والتفسير والسير الإسلامية.

بعض من دافعوا عن نصر وكتاباته، انطلقوا من مفهوم دفاعى عن الأفكار والمقاربات الحداثية فى التعامل مع الخطاب الدينى السائد، ومفهوم النص، ومن ثم كانت ردود أفعالهم دفاعية إزاء تمدد وهيمنة الفكر الدينى التقليدى والمحافظ على المجال العام المحاصر. كلا الاتجاهين الهجومى الذى عكس داخله نزعة دفاعية، والعلمانى

بعض من دافعوا عن نصر وكتاباته، انطلقوا من مفهوم دفاعى عن الأفكار والمقاربات الحداثية فى التعامل مع الخطاب الدينى السائد، ومفهوم النص، ومن ثم كانت ردود أفعالهم دفاعية إزاء تمدد وهيمنة الفكر الدينى التقليدى والمحافظ على المجال العام المحاصر.



كلا الاتجاهين الهجومى الذى عكس داخله نزعة دفاعية، والعلمانى الذى شكل رد فعل دفاعيا.



من هنا خضعت الكتابة عن نصر حامد أبو زيد إلى حالة من الضوضاء الإعلامية، والصخب اللغوى العنيف، والابتعاد عن كتاباته موضوع السجال، إلى حالة من الصراع بين اتهامات مرسلة وعامة، وبعض من الاقتباسات التى وظفت سنداً لهذا الاتهام أو ذاك، دونما قراءة نقدية بصيرة لأعماله الأساسية، النظرية أو التطبيقية، من حيث المفاهيم، والمصطلحات، والمقاربات المنهجية.



أسهم الصخب الإعلامى والدينى والعلمانى فى تغييب النصوص الأساسية، ومن ثم تقييم موضوعى لها، وذهب غالبية المتصارعين وراء "الكلشيهات" Clichés التى تم فرضها، ثم إلى الحسبة السياسية والقانونية، ورفع الدعاوى القضائية لفسخ علاقة الزوجية بينه وبين زوجته الفاضلة، ومن ثم إلى المرافعات أمام القضاء، وتناول الأحكام القضائية، من منظور إيمانية نصر أبو زيد أو كفره.



وهكذا بدا نصر المفكر بعيداً فيما وراء الثنائية الضدية الشهيرة الإيمان والكفر، وذلك لأن غالب المتساجلين كانوا جزءاً من السياسى والدينى فى الصراع العام، ويبدو أن السلطة السياسية آنذاك، تصورت ومعها بعض الموالين لها، أن هذه القضية يمكن أن تحقق من وراءها نصراً سياسياً إزاء الجماعات الإسلامية السياسية، ومحتسبى ودعاة الطرق -وفق تعبير الأستاذ العميد طه حسين- أو على الأقل تشغل الرأى العام وتبعده عن قضايا أخرى سياسية، أو اجتماعية تتصل بالتوتر الاجتماعى، وانتشار الفساد... إلخ.



غالب الكتابات عن نصر حامد أبو زيد دارت حول قضية فسخ العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته، والتى رفعت بطريق الحسبة أو الادعاء المباشر -قبل تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى هذه الجزئية- وعلى رأسها ما يلى:



1- على حرب: الاستلاب والارتداد: الإسلام بين روجيه جارودى ونصر حامد أبو زيد، المركز العربى، ط 1 1997.



2- إشارات عامة فى كتاب العفيف الأخضر الحوارى، إشارات عامة من إصلاح الإسلام بدراسة وتدريس علوم الدين، منشورات الجمل، ط1، بغداد، 2014.



3- فصل فى كتاب رشيد بن زين Les nouveaux P'enseurs de L'islam

منشورات Albin Mich'el, 2004 والذى خصص الفصل السادس لدراسة نصر حامد أبو زيد التفسير القرآنى من النقل إلى التأويل. وهناك ترجمة عربية صدرت لهذا الكتاب فى تونس.



4- كتاب اليامين بن التومى: مرجعيات القراءة والتأويل عند نصر حامد أبو زيد، منشورات الاختلاف ط1 ، 2011.



5- كتاب جابر عصفور ضد التعصب.



6- كتاب جمال عمر أنا.. أنا حامد نصر أبو زيد، دار العين، القاهرة.



7- أبحاث مؤتمر التأويلية ونصر حامد أبو زيد، تقديم د.عماد أبو غازى، دار العين.



قليلة هى الكتابات التى تناولت الأعمال الفكرية لنصر حامد أبو زيد فى مصر، وفى المنطقة العربية، وخارجها، وهى ظاهرة عامة، تتمثل فى ندرة الكتابات حول تاريخ تطور الفكر المصرى المعاصر، فى العقود الممتدة منذ الستينيات من القرن الماضى، وحتى الآن، وذلك بعكس الكتابات التى تناولت تطور الفكر المصرى والعربى الحديث منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى النصف الأول من القرن العشرين، سواء تلك التى تناولت أهم الأفكار الملهمة ومفكريها عموما، أو الكتابات المتخصصة عن بعض المفكرين، أو الأفكار التأسيسية. من هنا يمكن وضع حالة الصمت عن كتابات نصر حامد أبو زيد بعد رحيله المفاجئ نتيجة مرض عارض وغامض ألم به بين ثنائية الصخب السجالى العنيف، والصمت حيث تغيم أعماله، والتقييم النقدى لإنتاجه.



أبرز ما قدمه نصر حامد أبو زيد هو دعوته إلى توظيف المنهج التاريخى فى دراسة الإسلام والنص المؤسس، على نحو ما ذهب إليه فى كتابه مفهوم النص. هذه الدعوة هى جزء من تيار هامشى فى الفكر والدراسات الإسلامية الحديثة والمعاصرة، بدأ على نحو سجالى من خلال كتاب طه حسين عن الشعر الجاهلى، وما أثاره من سجالات واسعة، ثم تراجع عن بعض ما ورد فى كتابه، ثم توارى هذا الاتجاه لصالح بعض الأصوات الإصلاحية فى الأزهر، وخارجه من تلاميذه الإمام محمد عبده. برز هذا الاتجاه مجدداً، وعلى نحو أكثر تبلوراً فى المدرسة التونسية التى رادها عبد المجيد الشرفى وتلامذته، وفى دراساته محمد أركون ذات الطابع التبشيرى بالمناهج الجديدة فى الألسنيات والخطابات، والأنثروبولجيا والسوسيولوجيا الدينية. هذا الاتجاه ظل فى نطاق الدعوة إلى توظيف هذه المناهج، وفى النظرة إلى بعض ظواهر الإسلام السياسى المعاصر. بعض التطبيق ظهر فى كتاب أركون قراءات القرآن، وتشير هذه الممارسة التطبيقية إلى محدوديتها فى القراءة التاريخية للنص المقدس، ومن ثم عانى أركون من حضوره العام فى غالبية فعاليات الثقافة العربية، وذلك على الرغم من اهتمام بعض المثقفين العرب بهذه الكتابات، وعلى الرغم من جرأة طرحها التبشيرى باستخدام العلوم الاجتماعية والمقاربة التاريخية للنصوص التأسيسية.

مدرسة عبد المجيد الشرفى، استخدمت المناهج الحديثة فى دراساته، وأعمال وأطروحات تلاميذه، ولكنها ظلت حبيسة دوائر القلة من بعض الباحثين المهمومين بتحديث مناهج مقاربة القضايا الإسلامية.



نصر حامد أبو زيد ركز على مقاربة مفهوم النص من المنظور التاريخى، لكن ظل عمله فى دائرة الطرح النظرى بكل ما أثاره من ضجة وصخب وخوف وردود أفعال دفاعية، وهجوم على شخصه وعمله، ومن ثم غام الاهتمام بهذا المنهج، ومقاربته نقديا، ومدى فعاليته فى البحث التاريخى حول الإسلام المؤسسى، أو النص المؤسس والمقدس.



يبدو لى أن استخدام المقاربة التاريخية، يبدو فعالا وجديدا فى تاريخ دراسة الفكر الإسلامى حال ما إذا كان موضوع الدرس التاريخى النقدى يتمثل فى دراسة تاريخية الأبنية الفقهية والتأويلية والسير الإسلامية، فى المذاهب السنية، أو الشيعية، وذلك لتحريرها من بعض التناقضات، ومن سياجات القداسة الوضعية التى أضافها رجال الدين والسلطات السياسية تاريخياً على هذا الإنتاج الوضعى البشرى، والحامل لانحيازات ومصالح سياسية واجتماعية.



(وللحديث بقية)