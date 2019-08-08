الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها.. و«التحالف» يرد

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

مطار أبها - صورة أرشيفية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الخميس، أن سلاح الجو المسير التابع لها استهدف مناطق حساسة في مطار أبها الدولي بطائرات من طراز "قاصف K2"، بحسب "روسيا اليوم. وقالت الجماعة، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن العملية الأولى استهدفت برج المراقبة في المطار، فيما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.

من جهته، أعلن العقيد الركن تركى المالكى، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية، فى اليمن أن قوات التحالف تمكنت مساء الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه جازان.وأوضح العقيد المالكى، وفقا لقناة العربية الحدث الإخبارية،