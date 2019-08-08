رياضة

بايرن ميونيخ يبدأ التحرك لضم بديل ساني

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
ليروي ساني
ليروي ساني
بعد خبر إصابة ليروي ساني الصادم، قام مسؤولو العملاق الألماني بايرن ميونيخ، بتغيير بوصلتهم إلى لاعب أخر للتعاقد معه، استعدادا للموسم الجديد، حيث بدأ مسؤولو البايرن التحرك لضم الكرواتي إيفان بيريسيتش، جناح فريق إنتر ميلان الإيطالي. وأعلن مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إصابة نجمه الألماني ليروي ساني بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع ليفربول في كأس الدرع الخيرية، وخضع اللاعب لفحوصات طبية في مانشستر طوال الأسبوع للتأكد من طبيعة إصابته، قبل أن يتم الإعلان الرسمي مساء اليوم.
وقالت شبكة «سكاي» إيطاليا، في تقرير لها مساء اليوم الخميس، إن بايرن بدأ التفاوض بالفعل مع مسؤولي إنتر لحسم الصفقة سريعا، ودعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت أن النادي البافاري يرغب في استعارة الدولي الكرواتي صاحب الـ30 عامًا لمدة موسم واحد، في محاولة لتعويض رحيل الثنائي
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ديسابر: النتيجة كانت قابلة للزيادة.. ونستعد للأهلي

أبدى الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن رضاه التام بعد أن حقق فريقه نتيجة جيدة للغاية بالفوز برباعية على بطل الكونغو، لكن لا تزال هناك مباراة أخرى في الكونغو يجب الحذر منها، مشيرا إلى أن مباراة اليوم هى الأولى الرسمية ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المشاكل، وأن الجهاز الفني سيعمل جاهدا على تصحيح الأخطاء، ومبديًا سعادته بالمستوى والأداء وبمعسكر الإسكندرية ومن مستوى اللاعبين والاستماع لتعليماته. وشدد ديسابر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة على أن النتيجة طبيعية للغاية وعادلة، وبيراميدز كان يستحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف.
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كشف رئيس نادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، بدخول ناديه في مفاوضات جادة للغاية مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن المدرب التقى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، في البرتغال. وأوضح خلال فيديو تم نشره عبر القناة الخاصة به على موقع «يوتيوب»، أن فيريرا كان الاسم الأخير الذي يتم التواصل معه في رحلة نجليه أمير وأحمد مرتضى الأوروبية للتعاقد مع مدير فني جديد خلفا للسويسري كريستيان جروس، حيث تم الاستقرار على 6 مدربين من بينهم فيريرا، والأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز.
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محمد صلاح يثير الجدل بعد نشر صورة غامضة

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بايرن-ميونخ

23 هدفا.. بايرن يسجل رقما تاريخيا أمام روتاتش إيجرن

حقق فريق بايرن ميونخ الألمانى فوزاً ساحقاً في مباراته الودية أمام فريق إف سى روتاتش إيجرن بنتيجة تاريخية 23 -0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، فى إطار استعدادات الفريق الألمانى للموسم المقبل، لاعبو البايرن كانوا أشبه ما يكونون كن يلعب أمام نفسه فى الملعب، حيث لم يستطع روتاتش تسجيل أي أهداف أو مواجهة تسديدات الفريق البافارى الذى لقنهم درسًا قاسيًا بنتيجة تاريخية. وافتتح التسجيل سانشيز فى الدقيقة السادسة وتبعه باقى لاعبي البايرن، حيث سجل جميع لاعبى الفريق البافارى فى مرمى فريق روتاتش.
لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

مانشستر سيتي يعلن تفاصيل إصابة ساني

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إصابة نجمه الألماني ليروي ساني في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع ليفربول في كأس الدرع الخيرية وخضع اللاعب الألماني لفحوصات طبية في مانشستر طوال الأسبوع للتأكد من طبيعة إصابته، قبل أن يتم الإعلان الرسمي مساء اليوم، وأوضح الموقع الرسمي لمانشستر سيتي أن ليروي ساني سيجري عملية جراحية في ركبته الأسبوع المقبل، وسيوفر له النادي كل الدعم الذي يحتاجه من أجل التعافي الكامل من الإصابة.
بايرن-ميونخ (2)

ليفاندوفسكي: بايرن بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد

قال الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، إن العملاق البافاري بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل بداية الموسم الجديد (2019- 2020) للدوري الألماني "بوندسليجا". ونقلت صحيفة "سبورت بيلد" اليوم الأربعاء، عن اللاعب البولندي الدولي قوله إن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم جناح هجومي، حتى في حالة إتمام صفقة التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال روبرت ليفاندوفسكي في أعقاب هزيمة بايرن ميونيخ، أمام غريمه بروسيا دورتموند 0-2، إنه يود أيضا أن يتعاقد بايرن ميونيخ مع لاعب خط وسط دفاعي أو صانع ألعاب.
بايرن-ميونخ-دورتموند

بايرن يجدد الصراع مع دورتموند في السوبر الألماني

يحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، النسخة العاشرة من السوبر الألماني بشكله الجديد، وذلك عندما يواجه بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي، نظيره بروسيا دروتموند، وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويتطلع بايرن ميونيخ اليوم للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، إذ تغلب حينها على إينتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة في المباراة التي احتضنها حينها ملعب كومرتسبانك أرينا، وشهدت تسجيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هاتريك".
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