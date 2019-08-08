بايرن ميونيخ يبدأ التحرك لضم بديل ساني

تحرير:سعد الدين محمود ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

ليروي ساني

بعد خبر إصابة ليروي ساني الصادم، قام مسؤولو العملاق الألماني بايرن ميونيخ، بتغيير بوصلتهم إلى لاعب أخر للتعاقد معه، استعدادا للموسم الجديد، حيث بدأ مسؤولو البايرن التحرك لضم الكرواتي إيفان بيريسيتش، جناح فريق إنتر ميلان الإيطالي. وأعلن مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إصابة نجمه الألماني ليروي ساني بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع ليفربول في كأس الدرع الخيرية، وخضع اللاعب لفحوصات طبية في مانشستر طوال الأسبوع للتأكد من طبيعة إصابته، قبل أن يتم الإعلان الرسمي مساء اليوم.

وقالت شبكة «سكاي» إيطاليا، في تقرير لها مساء اليوم الخميس، إن بايرن بدأ التفاوض بالفعل مع مسؤولي إنتر لحسم الصفقة سريعا، ودعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت أن النادي البافاري يرغب في استعارة الدولي الكرواتي صاحب الـ30 عامًا لمدة موسم واحد، في محاولة لتعويض رحيل الثنائي