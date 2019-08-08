بسبب نشر صور أمريكي.. واشنطن تصف الصين بـ«نظام بلطجي»

٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

وزارة الخارجية الأمريكية

وصفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، الصين بأنها "نظام بلطجي" بعد أن نشرت السلطات الصينية بيانات شخصية وصورة دبلوماسي أمريكي التقى مع قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج. وقالت المتحدثة مورجان أورتاجوس في إفادة صحفية ”لا أعتقد أن تسريب بيانات شخصية عن دبلوماسي أمريكي وصوره وأسماء أطفاله.. لا أعتقد أن ذلك احتجاج رسمي، هذا ما يفعله نظام بلطجي". وتشهد هونج كونج التي تسيطر عليها الصين احتجاجات مستمرة منذ شهور، رفضا لمشروع قانون مقترح يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في البر الرئيسي الصيني.

وأطلقت الشرطة، السبت الماضي، عددا من قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهات مع ناشطين يرتدون ملابس سوداء في منطقة كولون، وخرج الآلاف في مسيرة سلمية يوم الأحد ببلدة تسيونج كوان أو بمنطقة الأقاليم الجديدة ملوحين بلافتات ومنشورات ملونة. وأغلقت المتاجر في منطقة ناثان رود السياحية والتجارية التي تكون مزدحمة