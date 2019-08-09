القيعي يكشف عن مفاجأة في عرض النجم لحل أزمة كوليبالي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

عدلي القيعي

كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، كواليس طلب مسؤولي نادي النجم الساحلي التونسي، مساء الخميس، بشأن تسوية أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب القلعة الحمراء الهارب. وقال القيعي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، إنه اندهش من العرض الذي قدمه نادي النجم الساحلي بهدف حل الأزمة، موضحًا أن الأخير عرض سداد نصف قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب من المحكمة الرياضة الدولية، وتقسيطها في الوقت ذاته لمدة 5 سنوات.

وتساءل مستشار تعاقدات النادي الأحمر: «كيف يتصورون أن الأهلي أو أي نادٍ آخر من الممكن أن يوافق على هذا الكلام، هذا عرض لا يُناقش من الأساس، وقد يحدث تواصل مع النجم الساحلي إذا كانت هناك جدية منهم». وهرب كوليبالي من الأهلي عام 2017 قبل أن ينضم لنادي بارتيك الأسكتلندي، ثم انضم إلى النجم الساحلي