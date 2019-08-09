رياضة

القيعي يكشف عن مفاجأة في عرض النجم لحل أزمة كوليبالي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، كواليس طلب مسؤولي نادي النجم الساحلي التونسي، مساء الخميس، بشأن تسوية أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب القلعة الحمراء الهارب. وقال القيعي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، إنه اندهش من العرض الذي قدمه نادي النجم الساحلي بهدف حل الأزمة، موضحًا أن الأخير عرض سداد نصف قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب من المحكمة الرياضة الدولية، وتقسيطها في الوقت ذاته لمدة 5 سنوات.
وتساءل مستشار تعاقدات النادي الأحمر: «كيف يتصورون أن الأهلي أو أي نادٍ آخر من الممكن أن يوافق على هذا الكلام، هذا عرض لا يُناقش من الأساس، وقد يحدث تواصل مع النجم الساحلي إذا كانت هناك جدية منهم». وهرب كوليبالي من الأهلي عام 2017 قبل أن ينضم لنادي بارتيك الأسكتلندي، ثم انضم إلى النجم الساحلي
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ضربات جزاء غانا وتونس وحزن لاعبى غانا (5)

أزمة بين حارس مرمى تونس والجهاز الفني في لقاء غانا

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بيان جديد من النجم الساحلي بشأن «كوليبالي» الهارب

نشرت الصفحة الرسمية لنادي النجم الرياضي الساحلي التونسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي حريص على تسوية وضعيته وقد بادر منذ توقيعه للنجم الرياضي الساحلي بتكليف محام تونسي للتفاوض مع النادي الأهلي المصري، ثم بتقدم المفاوضات تداخل النجم الرياضي الساحلي للتفاوض بشكل جدي ومباشر مع النادي الأهلي المصري، وقدم تصوره لفض النزاع وعرض مقترحا لتسوية وضعية اللاعب، ومن المنتظر تلقي رد النادي الأهلي في الأيام القليلة القادمة.
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الأهلي يوضح حقيقة خطابات النجم الساحلي

كشف حلمي عبدالرازق، محامي النادي الأهلي حقيقة إرسال مسؤولي فريق النجم الساحلي التونسي، خطابًا رسميًّا يفيد بطلب الأخير، تسوية عقوبة الإيفواري سليماني كوليبالي المهاجم الهارب من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وقال حلمي عبدالرازق في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن النادي لم يتلق أي مراسلات أو خطابات من مسؤولي نادي النجم الساحلي بشأن توفيق أوضاع اللاعب ودفع الغرامة المقدرة بمليون و436 ألف دولار بسبب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد وهروبه.
سليمانى-كوليبالى

النجم الساحلي يتواصل مع الأهلي لحل أزمة كوليبالي

كشف نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي عن أنه أرسل خطابا رسميا للنادي الأهلي المصري من أجل الوصول إلى حل وتسوية لوضعية الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السابق الذي هرب من صفوف الفريق قبل موسم ونصف، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي النجم الرياضي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": مراسلة رسمية من النجم الساحلي إلى النادي الأهلي المصري لتسوية وضعية اللاعب سليماني كوليبالي". وكان حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي علق على انتقال الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق بالقلعة الحمراء السابق والهارب من الفريق للنجم الساحلي.
عدالى-القيعى

عدلي القيعي: بيراميدز اتظلم والأهلي أحق بالدوري

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر تعرض لضغوط كثيرة وشديدة في الموسم الجاري، خاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز، لكنه تمكن في النهاية من حسم اللقب لصالحه. وأضاف القيعي، خلال تصريحاته بحلقة الخميس من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن قرارات التحكيم العكسية كانت من بين هذه الضغوط التي طالت ناديه منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر قد يكون استفاد من أخطاء التحكيم في مباراة، لكنه تضرر في مباريات كثيرة أخرى لذلك فهو يستحق اللقب.
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