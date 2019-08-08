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قفص وكساحة.. تفاصيل نقل مسلة رمسيس الثاني لـ«العلمين» (صور)

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
مسلة الملك رمسيس الثاني
مسلة الملك رمسيس الثاني
أعلنت وزارة الآثار نجاح شركة المقاولين العرب في تنصيب مسلة الملك رمسيس الثاني بمكانها الجديد في متحف مدينة العلمين، وذلك عقب نقلها مساء أمس من حديقة الأندلس بالزمالك في رحلة تخطت الـ 300 كم. وتفقد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب اليوم الخميس مسلة الملك رمسيس الثاني بعد تنصيبها في مدينة العلمين، لتكون أحد معالمها الجديدة، وذلك عقب نقلها من خلال الاستعانة بكاسحة عملاقة "مقطورة" تسير على 128 إطار كاوتشوك ألمانية الصنع بعد رفع المسلة بونش بطاقة 600 طن.
وأشار رئيس الشركة، في تصريحات اليوم، إلى أن شركة المقاولين العرب بعد تكليفها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لنقل المسلة قامت تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الآثار باستحداث أسلوب هندسي جديد ومبتكر لإمكان إنزال المسلة بارتفاعها نحو 12.5 متر قطعة واحدة من خلال وضع المسلة في قفص حديدي لضمان
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أم-عبد-الرحمن (3)

معهد الأورام يستقبل صاحبة أشهر صورة في التفجير (صور)

دائما في الأحداث المؤلمة، وأشدها على النفس التفجيرات الإرهابية، تظهر في الأفق صور "إنسانية بسيطة" تخترق هول الفاجعة، ويدور حولها الحديث، وهو ما لوحظ مع صاحبة أشهر صورة في حادثة تفجير معهد الأورام صباح الإثنين الماضي، في منطقة المنيل بالقاهرة. واليوم الخميس، استقبل المعهد القومي للأورام، الذي وقع في محيطه التفجير الإرهابي، وخلف عشرات الضحايا والمصابين، السيدة "فايزة" "أم عبد الرحمن" صاحبة أشهر صورة في الحادث الإرهابي بمعهد الأورام ليتلقى نجلها العلاج واستكمال جلسات الكيماوي.
ترامب

أمريكا تدين «تفجير معهد الأورام»: نقف مع مصر ضد الإرهاب

أعلنت الخارجية الأمريكية، إدانتها للهجوم على مركز المعهد القومي للأورام في المنيل، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكشفت وزارة الداخلية عن هوية المتهم بالتفجير الذي وقع صبيحة الإثنين الماضي أمام معهد الأورام بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد 23 شخصا وإصابة 47 آخرين. وذكرت الداخلية في بيان لها أن منفذ الهجوم يدعى عبد الرحمن خالد محمود، عضو حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأن الأجهزة الأمنية توصلت إلى تحديد هوية الخلية العنقودية التي ينتمي لها منفذ الهجوم الإرهابي.
ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

الأرصاد: طقس الجمعة حار رطب نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، ولطيف ليلاً. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية. وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

رئيس الوزراء: سنصبح دولة متقدمة رغما عن الإرهاب

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الإرهاب لن يوقف أعمالنا، ورغمًا عن قوى الشر سنصبح في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن الحكومة تسارع الزمن لتعويض ما فُقد في الفترة الماضية. وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى مدينة العلمين الجديدة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى، أن ما تشهده المدينة من إنجازات نُفّذ على مدار عامين، وإذا كنا فى ظروف أخرى كان سينفذ فى 10 سنوات. وفي رسالة إلى الشعب المصري، أكد مدبولي، أن العنف والتخريب لن يبني دولة أو مجتمعا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو التحرك للمستقبل.
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