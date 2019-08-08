قفص وكساحة.. تفاصيل نقل مسلة رمسيس الثاني لـ«العلمين» (صور)

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

مسلة الملك رمسيس الثاني

أعلنت وزارة الآثار نجاح شركة المقاولين العرب في تنصيب مسلة الملك رمسيس الثاني بمكانها الجديد في متحف مدينة العلمين، وذلك عقب نقلها مساء أمس من حديقة الأندلس بالزمالك في رحلة تخطت الـ 300 كم. وتفقد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب اليوم الخميس مسلة الملك رمسيس الثاني بعد تنصيبها في مدينة العلمين، لتكون أحد معالمها الجديدة، وذلك عقب نقلها من خلال الاستعانة بكاسحة عملاقة "مقطورة" تسير على 128 إطار كاوتشوك ألمانية الصنع بعد رفع المسلة بونش بطاقة 600 طن.

وأشار رئيس الشركة، في تصريحات اليوم، إلى أن شركة المقاولين العرب بعد تكليفها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لنقل المسلة قامت تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الآثار باستحداث أسلوب هندسي جديد ومبتكر لإمكان إنزال المسلة بارتفاعها نحو 12.5 متر قطعة واحدة من خلال وضع المسلة في قفص حديدي لضمان