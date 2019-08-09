العثور على 19 جثة بعضها مقطع الأوصال في المكسيك

تحرير:وكالات ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ ص

الشرطة المكسيكية

أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الخميس، أنها عثرت على 19 جثة، بعضها مقطع الأوصال، في ولاية ميتشواكان، جنوب غرب البلاد. وقال ممثل الادعاء في الولاية للصحفيين، إنه عثر على الجثث، ومن بينها ثلاث تعود لنساء، في ثلاثة مواقع مختلفة في منطقة تعرف بأنها معقل لعصابات المخدرات، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم» عن وكالة «رويترز» ووسائل إعلام أخرى. وذكرت صحيفة «لا فوز دي ميتشواكان» أن سبع جثث كانت معلقة على أحد الجسور، وكان بعضها شبه عار، بينما عُثر على اثنتين أخريين في مكان قريب.

وأضافت «لا فوز دي ميتشواكان» أنه تم اكتشاف أشلاء سبعة أشخاص تحت جسر للمشاة، وعثر على ثلاث جثث أخرى داخل أكياس بلاستيكية في مكان آخر من شارع معروف باسم بوليفارد الصناعي، والذي يقود إلى خارج المدينة.وتسببت المعارك بين العصابات المتنافسة في تحويل ميتشواكان إلى واحدة من أكثر ولايات البلاد عنفًا.وأمر الرئيس