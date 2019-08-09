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ياسمين عبدالعزيز: مبحبش التمثيل وكنت عايزة أبقى ضابط

تحرير:محمد عودة ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن أبرز أحلامها التى لم تتحقق. وقالت ياسمين، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عبر فضائية «cbc»: «أنا مبحبش التمثيل، أنا أساسا مكنتش عايزة أطلع ممثلة، أنا كنت عايزة أطلع ضابط، وسألت فى موضوع إنى أبقى ضابط لكن ملقتش إن فيه ضباط ستات أيامها». وأضافت: «مكنتش عايزة أمثل أساسا، أنا كنت حابة الإعلانات، وقعدت 5 سنين أعمل إعلانات، وفى الوقت دا كان بيتعرض عليا حاجات كتير، كان بيتعرض عليا أفلام، وكان بيتعرض عليا أدوار مش بطولة طبعا، لكن مكنتش عايزة أمثل خالص».
وتابعت: «الفنانة سميرة أحمد كلمتنى فى امرأة من زمن الحب وقالتلى عايزينك معانا فى المسلسل، فرحت قابلتها وقابلت أستاذ إسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه، وقالولى هتدخلى فى المسلسل وكدا، وأول يوم تصوير جيت أمثل أستاذ إسماعيل عبد الحافظ حطلى مشهد عياط عشان يشوفنى هعرف أمثل ولا لا، أنا دخلت عملت المشهد وكنت فى
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أصالة و«نكتة بايخة» مع منى الشاذلي في كواليس «معكم»

كشفت قناة cbc، اليوم الخميس، عن حلول الفنانة أصالة نصري، ضيفة على برنامج «معكم» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ضمن لقاءات الموسم الجديد من البرنامج الذي ستنطلق أولى حلقاته خلال عيد الأضحى المقبل، ونشرت القناة عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو للفنانة السورية وهى تغني أغنيتها الجديدة «نكتة بايخة» بصوتها دون "مزيكا" داخل الكواليس، وتقف إلى جوارها ابنتها شام، وعلقت القناة على الفيديو: «شوف أصالة وهي بتغني مع منى الشاذلي (نكتة بايخة) من ألبومها الجديد.. استنوها قريبًا».
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وفاة والدة الفنان فتحي عبد الوهاب

توفيت والدة الفنان فتحي عبد الوهاب، حسبما أعلنت صفحته الرسمية على فيسبوك، إذ نشر اليوم: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت الى رحمة الله تعالى والدة الفنان فتحي عبد الوهاب"، وتقام صلاة الجنازة في مدينة طوخ بالقليوبية، والعزاء بإحدى دور المناسبات بالشيخ زايد بأكتوبر.. فتحي عبد الوهاب شارك مؤخرًا في مسلسل "لمس أكتاف" الذي تدور أحداثه حول (أدهم عبد الجابر) المصارع الطموح والقوي والذي فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بظروف الصعبة ويدخل السجن بعد اتهامه بارتكاب جريمةمة قتل، وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية.
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عودة «مسرح مصر» في أول أيام عيد الأضحى

تنطلق، الأحد المقبل، العروض الجماهيرية المباشرة من الموسم الخامس والأخير من "مسرح مصر"، والتي تعرض حصريا على شاشة "MBC مصر". وكان النجم أشرف عبد الباقي قد أسس فرقة "مسرح مصر" بمشاركة نخبة من نجوم المستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة "MBC مصر" ما يقرب من 90 مسرحية كوميدية ناجحة لاقت جميعها إقبالا كبيرا في الحضور المسرحي، وتجاوبا لافتا من الجمهور عبر الشاشة. وعبر النجم أشرف عبد الباقي عن رضاه التام عمّا حققه في هذه التجربة الفنية مع النجوم الشباب الذين فتح لهم مسرح مصر أبوابه لينطلقوا بعده إلى آفاق أرحب في عالم الفن.
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أصالة-أغنية-بنت-أكابر (1)

أصالة و«نكتة بايخة» مع منى الشاذلي في كواليس «معكم»

كشفت قناة cbc، اليوم الخميس، عن حلول الفنانة أصالة نصري، ضيفة على برنامج «معكم» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ضمن لقاءات الموسم الجديد من البرنامج الذي ستنطلق أولى حلقاته خلال عيد الأضحى المقبل، ونشرت القناة عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو للفنانة السورية وهى تغني أغنيتها الجديدة «نكتة بايخة» بصوتها دون "مزيكا" داخل الكواليس، وتقف إلى جوارها ابنتها شام، وعلقت القناة على الفيديو: «شوف أصالة وهي بتغني مع منى الشاذلي (نكتة بايخة) من ألبومها الجديد.. استنوها قريبًا».
ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى (1)

ياسمين عبد العزيز تتحدث لأول مرة عن انفصالها (فيديو)

شوقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها لحلقتها المنتظرة مع الإعلامية منى الشاذلي، في الموسم الجديد من برنامجها "معكم"، على فضائية "CBC". ونشرت "ياسمين"، اليوم الأربعاء، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، برومو الحلقة، وعلقت بكلمة "قريبا"، وخلال الحلقة تظهر ياسمين عبد العزيز بشكل مرح للغاية، كما تكشف عن أسرار جديدة عن حياتها الخاصة، وتتحدث لأول مرة عن تفاصيل انفصالها عن طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، وقالت: "قررت أواجه الناس بخبر انفصالي لأني واخدة على الخبطات في حياتي.. ولساني هيوديني في داهية".
ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى (1)

ياسمين عبد العزيز ضيفة منى الشاذلي بعد غياب 17 عاما

لأول مرة منذ 17 عاما تطل النجمة ياسمين عبد العزيز على جمهورها، من خلال ظهور حصري مميز ضمن اللقاءات الأولى للموسم الجديد من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "سي بي سي"، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي. وكان آخر ظهور تليفزيونى لياسمين عبد العزيز عام 2002، من خلال برنامج "فرصة سعيدة"، الذي حلت ضيفة عليه مع الفنانة منى زكي وكان يقدمه الفنان شريف منير عبر فضائية "دريم"، ومن بعدها انقطعت عن المشاركة في أي برنامج تليفزيوني إلى أن نجحت منى الشاذلي في إقناعها بالظهور من جديد.
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ابنة نجيب محفوظ تكشف حقيقة فقدان مقتنيات والدها

نفت أم كلثوم، ابنة الأديب الراحل نجيب محفوظ، أن تكون أدلت بأي تصريحات تشير إلى فُقدان عدد من المقتنيات التي أهدتها أسرة أديب نوبل إلى وزارة الثقافة من أجل إنشاء متحف الأديب العالمي أو أن تكون مستاءة من المتحف الذي تم افتتاحه مؤخرا، موضحة أنها لم تتحدث عن ضياع المقتنيات الخاصة بوالدها، مضيفة أن ما تردد حول غضبها بسبب ضياع عدد من المقتنيات الخاصة بوالدها غير صحيح، وشددت على أنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، وقالت: "أنا أهديت الوزارة مقتنيات كثيرة جدًا تخُص والدي".
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