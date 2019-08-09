ياسمين عبدالعزيز: مبحبش التمثيل وكنت عايزة أبقى ضابط

تحرير:محمد عودة ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ ص

ياسمين عبد العزيز

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن أبرز أحلامها التى لم تتحقق. وقالت ياسمين، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عبر فضائية «cbc»: «أنا مبحبش التمثيل، أنا أساسا مكنتش عايزة أطلع ممثلة، أنا كنت عايزة أطلع ضابط، وسألت فى موضوع إنى أبقى ضابط لكن ملقتش إن فيه ضباط ستات أيامها». وأضافت: «مكنتش عايزة أمثل أساسا، أنا كنت حابة الإعلانات، وقعدت 5 سنين أعمل إعلانات، وفى الوقت دا كان بيتعرض عليا حاجات كتير، كان بيتعرض عليا أفلام، وكان بيتعرض عليا أدوار مش بطولة طبعا، لكن مكنتش عايزة أمثل خالص».

وتابعت: «الفنانة سميرة أحمد كلمتنى فى امرأة من زمن الحب وقالتلى عايزينك معانا فى المسلسل، فرحت قابلتها وقابلت أستاذ إسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه، وقالولى هتدخلى فى المسلسل وكدا، وأول يوم تصوير جيت أمثل أستاذ إسماعيل عبد الحافظ حطلى مشهد عياط عشان يشوفنى هعرف أمثل ولا لا، أنا دخلت عملت المشهد وكنت فى