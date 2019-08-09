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ياسمين عبد العزيز تكشف مواصفات فتى أحلامها (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن مواصفات فتى أحلامها. وقالت ياسمين، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عبر فضائية «cbc»: «أنا لازم أحب وأتحب، والأهم إنى لازم أحب، وبعدين مش فارق معايا لا شكل ولا فلوس، أنا مش بتاعة الكلام دا خالص، أنا لازم اللى قدامى أكون بحبه». وأضافت: «أنا لما اتجوزت جوزى مكنش زى دلوقتى، مكانش فى نفس المركز، كبرنا مع بعض، فأنا معنديش مواصفات خالص إنه لازم يبقى غنى أو لازم يبقى شكله حلو، معنديش أنا كدا خالص، معنديش أنا مواصفات الراجل اللى هو لازم يبقى عنيه خضراء وأمور، معنديش كدا خالص».
وعن فتى أحلامها من الممثلين القدامى، قالت: «بحب ستايل أحمد زكى، مليش أنا فى العينين الخضراء والشعر الأصفر والحاجات دى بجد والله». وأوضحت: «خلوا بالكم مع الوقت ومع السن كل واحد بيكبر»، مضيفة: «أنا بدأت إعلانات وأنا عندى 12 سنة، مثلت أول مرة وأنا عندى 15 سنة، اتجوزت وأنا
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ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبدالعزيز: مبحبش التمثيل وكنت عايزة أبقى ضابط

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن أبرز أحلامها التى لم تتحقق. وقالت ياسمين، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عبر فضائية «cbc»: «أنا مبحبش التمثيل، أنا أساسا مكنتش عايزة أطلع ممثلة، أنا كنت عايزة أطلع ضابط، وسألت فى موضوع إنى أبقى ضابط لكن ملقتش إن فيه ضباط ستات أيامها». وأضافت: «مكنتش عايزة أمثل أساسا، أنا كنت حابة الإعلانات، وقعدت 5 سنين أعمل إعلانات، وفى الوقت دا كان بيتعرض عليا حاجات كتير، كان بيتعرض عليا أفلام، وكان بيتعرض عليا أدوار مش بطولة طبعا، لكن مكنتش عايزة أمثل خالص».
أصالة-أغنية-بنت-أكابر (1)

أصالة و«نكتة بايخة» مع منى الشاذلي في كواليس «معكم»

كشفت قناة cbc، اليوم الخميس، عن حلول الفنانة أصالة نصري، ضيفة على برنامج «معكم» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ضمن لقاءات الموسم الجديد من البرنامج الذي ستنطلق أولى حلقاته خلال عيد الأضحى المقبل، ونشرت القناة عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو للفنانة السورية وهى تغني أغنيتها الجديدة «نكتة بايخة» بصوتها دون "مزيكا" داخل الكواليس، وتقف إلى جوارها ابنتها شام، وعلقت القناة على الفيديو: «شوف أصالة وهي بتغني مع منى الشاذلي (نكتة بايخة) من ألبومها الجديد.. استنوها قريبًا».
فتحي-عبد-الوهاب-لمس-اكتاف (2)

وفاة والدة الفنان فتحي عبد الوهاب

توفيت والدة الفنان فتحي عبد الوهاب، حسبما أعلنت صفحته الرسمية على فيسبوك، إذ نشر اليوم: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت الى رحمة الله تعالى والدة الفنان فتحي عبد الوهاب"، وتقام صلاة الجنازة في مدينة طوخ بالقليوبية، والعزاء بإحدى دور المناسبات بالشيخ زايد بأكتوبر.. فتحي عبد الوهاب شارك مؤخرًا في مسلسل "لمس أكتاف" الذي تدور أحداثه حول (أدهم عبد الجابر) المصارع الطموح والقوي والذي فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بظروف الصعبة ويدخل السجن بعد اتهامه بارتكاب جريمةمة قتل، وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية.
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ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبدالعزيز: مبحبش التمثيل وكنت عايزة أبقى ضابط

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن أبرز أحلامها التى لم تتحقق. وقالت ياسمين، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عبر فضائية «cbc»: «أنا مبحبش التمثيل، أنا أساسا مكنتش عايزة أطلع ممثلة، أنا كنت عايزة أطلع ضابط، وسألت فى موضوع إنى أبقى ضابط لكن ملقتش إن فيه ضباط ستات أيامها». وأضافت: «مكنتش عايزة أمثل أساسا، أنا كنت حابة الإعلانات، وقعدت 5 سنين أعمل إعلانات، وفى الوقت دا كان بيتعرض عليا حاجات كتير، كان بيتعرض عليا أفلام، وكان بيتعرض عليا أدوار مش بطولة طبعا، لكن مكنتش عايزة أمثل خالص».
أصالة-أغنية-بنت-أكابر (1)

أصالة و«نكتة بايخة» مع منى الشاذلي في كواليس «معكم»

كشفت قناة cbc، اليوم الخميس، عن حلول الفنانة أصالة نصري، ضيفة على برنامج «معكم» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ضمن لقاءات الموسم الجديد من البرنامج الذي ستنطلق أولى حلقاته خلال عيد الأضحى المقبل، ونشرت القناة عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو للفنانة السورية وهى تغني أغنيتها الجديدة «نكتة بايخة» بصوتها دون "مزيكا" داخل الكواليس، وتقف إلى جوارها ابنتها شام، وعلقت القناة على الفيديو: «شوف أصالة وهي بتغني مع منى الشاذلي (نكتة بايخة) من ألبومها الجديد.. استنوها قريبًا».
فتحي-عبد-الوهاب-لمس-اكتاف (2)

وفاة والدة الفنان فتحي عبد الوهاب

توفيت والدة الفنان فتحي عبد الوهاب، حسبما أعلنت صفحته الرسمية على فيسبوك، إذ نشر اليوم: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت الى رحمة الله تعالى والدة الفنان فتحي عبد الوهاب"، وتقام صلاة الجنازة في مدينة طوخ بالقليوبية، والعزاء بإحدى دور المناسبات بالشيخ زايد بأكتوبر.. فتحي عبد الوهاب شارك مؤخرًا في مسلسل "لمس أكتاف" الذي تدور أحداثه حول (أدهم عبد الجابر) المصارع الطموح والقوي والذي فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بظروف الصعبة ويدخل السجن بعد اتهامه بارتكاب جريمةمة قتل، وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية.
ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى (1)

ياسمين عبد العزيز تتحدث لأول مرة عن انفصالها (فيديو)

شوقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها لحلقتها المنتظرة مع الإعلامية منى الشاذلي، في الموسم الجديد من برنامجها "معكم"، على فضائية "CBC". ونشرت "ياسمين"، اليوم الأربعاء، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، برومو الحلقة، وعلقت بكلمة "قريبا"، وخلال الحلقة تظهر ياسمين عبد العزيز بشكل مرح للغاية، كما تكشف عن أسرار جديدة عن حياتها الخاصة، وتتحدث لأول مرة عن تفاصيل انفصالها عن طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، وقالت: "قررت أواجه الناس بخبر انفصالي لأني واخدة على الخبطات في حياتي.. ولساني هيوديني في داهية".
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