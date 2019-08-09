ياسمين عبد العزيز تكشف مواصفات فتى أحلامها (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ ص

ياسمين عبد العزيز

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن مواصفات فتى أحلامها. وقالت ياسمين، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عبر فضائية «cbc»: «أنا لازم أحب وأتحب، والأهم إنى لازم أحب، وبعدين مش فارق معايا لا شكل ولا فلوس، أنا مش بتاعة الكلام دا خالص، أنا لازم اللى قدامى أكون بحبه». وأضافت: «أنا لما اتجوزت جوزى مكنش زى دلوقتى، مكانش فى نفس المركز، كبرنا مع بعض، فأنا معنديش مواصفات خالص إنه لازم يبقى غنى أو لازم يبقى شكله حلو، معنديش أنا كدا خالص، معنديش أنا مواصفات الراجل اللى هو لازم يبقى عنيه خضراء وأمور، معنديش كدا خالص».

وعن فتى أحلامها من الممثلين القدامى، قالت: «بحب ستايل أحمد زكى، مليش أنا فى العينين الخضراء والشعر الأصفر والحاجات دى بجد والله». وأوضحت: «خلوا بالكم مع الوقت ومع السن كل واحد بيكبر»، مضيفة: «أنا بدأت إعلانات وأنا عندى 12 سنة، مثلت أول مرة وأنا عندى 15 سنة، اتجوزت وأنا