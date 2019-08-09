محكمة تركية تلغي حظر موقع إلكتروني خاص بحقوق الإنسان

تحرير:وكالات ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص

رجب طيب أردوغان

قالت محامية تمثل موقعًا إلكترونيًا إخباريًا معنيًا بحقوق الإنسان في تركيا، أمس الخميس، إن الموقع اكتشف أنه تم رفعه من قائمة تضم 137 موقعًا وحسابًا على منصات التواصل الاجتماعي، حظرتها محكمة في البلاد. وبحسب وكالة «رويترز»، كان موقع بيانت، الذي يتلقى تمويلا من السويد، ضمن القائمة التي حظرتها المحكمة بموجب قرار صدر في 16 يوليو، بطلب من الشرطة العسكرية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأضافت «رويترز» أنه وفقا لقرار اطلعت عليه، فقد أزالت المحكمة موقع بيانت من القائمة بعد ذلك بيوم

وأضافت أن ذلك حدث بعد أن تلقت المحكمة خطابًا من قوات الأمن مفاده أن الموقع تم ضمه للقائمة عن طريق الخطأ. وقالت المحامية ميريك أيوب أوغلو، إن السلطات التركية لم تخطر المواقع الإلكترونية بالحكم الأول. واكتشفت المحامية في وقت سابق هذا الأسبوع أن الموقع تم حظره، ثم علمت لاحقًا أنه تم رفعه من القائمة المحظورة. ويقول