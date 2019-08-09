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في مثل هذا اليوم.. توفي الشاعر الفلسطيني محمود درويش

تحرير:محمد عودة ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
الشاعر الفلسطيني محمود درويش
الشاعر الفلسطيني محمود درويش
في مثل هذا اليوم 9 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2008: توفي الشاعر الفلسطيني محمود درويش. وفي عام 1940: تم تأسيس الجيش الليبي. وفي عام 1990: السعودية تقرر استقدام قوات الحلفاء لمواجهة الغزو العراقي للكويت. وفي عام 1991: وزراء خارجية الدول الإسلامية يؤيدون بقاء الحصار على العراق في مؤتمرهم الذي عقد في إسطنبول بتركيا.
وفي عام 1942: قوات الاستعمار البريطانية في الهند تعتقل مهاتما غاندي بعد إطلاقه المقاومة السلمية للاحتلال.وفي عام 1939: الجنرال فرانسيسكو فرانكو يتولى السلطة في إسبانيا.وفي عام 1945: الولايات المتحدة تسقط قنبلة ذرية أطلق عليها اسم الولد السمين على مدينة ناجازاكي اليابانية أودت بحياة 60 ألف إلى 80 ألف
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فرانز-كافكا-القصر

«مكتبة إسرائيل» تستحوذ على حقوق ملكية مؤلفات كافكا

أعلنت المكتبة القومية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حصولها على الجزء الأخير من أعمال الأديب اليهودي الراحل "فرانس كافكا"، التي لم تُنشر، وذلك بعد ادعائها أنها قد حصلت على حقوق ملكية جميع أعماله، بعد نزاع قضائي مع بنك سويسري في زيورخ على ملكية جزء من مؤلفاته، وتشمل الأعمال الجديدة ثلاث مسودات لرواية تحمل عنوان "تحضيرات لعرس في الريف" و"كتاب تمارين" كان يستذكر فيه اللغة العبرية، ويوميات كتبها في أثناء سفرياته، بجانب مئات الرسائل الشخصية إلى أصدقائه، ومنهم صديقه المقرب "برود" الذي لم ينفذ وصية "كافكا" بأن يحرق جميع أعماله التي لم تُنشر قبل وفاته.
توني-موريسون (1)

توني موريسون.. 69 عامًًا من محاربة العنصرية

"حيث يوجد الألم.. تخنقني الكلمات"، هذه واحدة من مقولات الكاتبة الكبيرة توني موريسون، التي حاولت فيها أن تكشف عن معاناة الأمريكيين الأفارقة من العنصرية، لكن من رحم هذا الألم، ولِدت أعمال أدبية ملهمة عبرت عن واقع مُر عاشته، وما زالت، الأقليات حول العالم، فكانت كتابات "موريسون" بمثابة اللسان، الذي ينطق به جميع المضطهدين في أي زمان ومكان.. "موريسون" ولدت عام 1931 في بلدة" لورين" بولاية "أوهايو" الأمريكية، لأب مزارع، هاجر إلى هذا المكان بعدما تعرض لاعتداءات عنصرية أجبرته على ذلك.
توني-موريسون (2)

وفاة أديبة نوبل الأمريكية توني موريسون

توفيت الكاتبة والروائية الأمريكية توني موريسون الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما. وحصلت موريسون على جائزة نوبل للآداب عام 1993 عن مجمل أعمالها، لتصبح أول كاتبة أمريكية سوداء تفوز بالجائزة. وبالإضافة لـ"نوبل" فازت "موريسون" بالعديد من الجوائز العالمية لأعمالها الأدبية النادرة، ولها عدد من الروايات التي تحولت إلى أعمال سينمائية ناجحة فيما بعد، وترجمت أعمال إلى العديد من اللغات حول العالم من بينها اللغة العربية، وكشفت عائلتها، عن خبر الوفاة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء.
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الفنان فريد شوقي

في مثل هذا اليوم.. ولد الفنان فريد شوقي

في مثل هذا اليوم 30 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1920: ولد الفنان فريد شوقي. وفي عام 1980: الكنيست يصدر قانونا يعتبر القدس عاصمة إسرائيل الأبدية. وفي عام 2006: إسرائيل تقصف بلدة قانا اللبنانية ومقتل ما يقارب 30 طفل وامرأه وذلك أثناء الحرب التي تشنها على لبنان. وفي عام 1971: أبولو 15 تهبط على سطح القمر.
يوسف شاهين وفريد شوقي

في مثل هذا اليوم.. توفي فريد شوقي ويوسف شاهين

في مثل هذا اليوم 27 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1998: توفي الممثل المصري فريد شوقي. وفي عام 2008: توفي المخرج السينمائي المصري يوسف شاهين. وفي عام 1954: التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر. وفي عام 1956: القيادة العسكرية الإنجليزية تضع الخطه 700 للهجوم على مصر وذلك بعد قيام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس.
حسين رياض

في مثل هذا اليوم.. توفي الفنان حسين رياض

في مثل هذا اليوم 17 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1966: توفي الممثل المصري حسين رياض. وفي عام 1968: الاطاحة بنظام عبد الرحمن عارف في العراق بما عرف بالثورة البيضاء، وتولي حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة في العراق بقيادة أحمد حسن البكر ونائبه صدام حسين. وفي عام 1238: الصالح أيوب يتولى حكم مصر بعد وفاه السلطان الكامل محمد بن العادل.
سامي العدل وعمر الشريف

حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة عمر الشريف وسامي العدل

في مثل هذا اليوم 10 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: وفي عام 2015: توفي الفنان المصري سامي العدل. وفي عام 2015: توفي الممثل المصري عمر الشريف. وفي عام 2000: بشار الأسد يفوز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، بنسبة 97% من المشاركين في استفتاء عام، وذلك بعد شهر من وفاة والده الرئيس حافظ الأسد.
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