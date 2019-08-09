في مثل هذا اليوم.. توفي الشاعر الفلسطيني محمود درويش

تحرير:محمد عودة ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الشاعر الفلسطيني محمود درويش

في مثل هذا اليوم 9 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2008: توفي الشاعر الفلسطيني محمود درويش. وفي عام 1940: تم تأسيس الجيش الليبي. وفي عام 1990: السعودية تقرر استقدام قوات الحلفاء لمواجهة الغزو العراقي للكويت. وفي عام 1991: وزراء خارجية الدول الإسلامية يؤيدون بقاء الحصار على العراق في مؤتمرهم الذي عقد في إسطنبول بتركيا.

وفي عام 1942: قوات الاستعمار البريطانية في الهند تعتقل مهاتما غاندي بعد إطلاقه المقاومة السلمية للاحتلال.وفي عام 1939: الجنرال فرانسيسكو فرانكو يتولى السلطة في إسبانيا.وفي عام 1945: الولايات المتحدة تسقط قنبلة ذرية أطلق عليها اسم الولد السمين على مدينة ناجازاكي اليابانية أودت بحياة 60 ألف إلى 80 ألف