رياضة

القيعي: انتقال عمرو جمال للصفاقسي تعثر بسبب التجنيد

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص
عمرو جمال ولاسارتي
عمرو جمال ولاسارتي
أوضح عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، الموقف النهائي لعمرو جمال، مهاجم الفريق الأحمر، المعار مؤخرا لنادي الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال القيعي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن اللاعب سافر إلى تونس للتوقيع على عقود انضمامه للصفاقسي، وكان يحمل تصريحا للسفر مستمر ليومين فقط، حيث قرر السفر إلى تونس لإنهاء جميع الإجراءات، لكنه لم يكن يعلم أنه لا يمكنه السفر بسبب التجنيد.
وأضاف، أن مشكلة عمرو جمال لن تحل إلا بتواجد اللاعب داخل مصر، لأنه لا أحد يملك حل هذه المشكلة سوى التجنيد صاحب الشأن، وأنه أصبح مجندا بعدما تفهم ضرورة عودته، وأطالب النادي التونسي بتفهم الموقف وأن النادي الأهلي ليس لديه الحل. وشدد مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، أن مشكلة عمرو جمال قد تشهد حلا منطقيا
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عدلي-القيعي

القيعي يكشف عن مفاجأة في عرض النجم لحل أزمة كوليبالي

كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، كواليس طلب مسؤولي نادي النجم الساحلي التونسي، مساء الخميس، بشأن تسوية أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب القلعة الحمراء الهارب. وقال القيعي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، إنه اندهش من العرض الذي قدمه نادي النجم الساحلي بهدف حل الأزمة، موضحًا أن الأخير عرض سداد نصف قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب من المحكمة الرياضة الدولية، وتقسيطها في الوقت ذاته لمدة 5 سنوات.
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عدلي-القيعي

القيعي يكشف عن مفاجأة في عرض النجم لحل أزمة كوليبالي

كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، كواليس طلب مسؤولي نادي النجم الساحلي التونسي، مساء الخميس، بشأن تسوية أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب القلعة الحمراء الهارب. وقال القيعي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، إنه اندهش من العرض الذي قدمه نادي النجم الساحلي بهدف حل الأزمة، موضحًا أن الأخير عرض سداد نصف قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب من المحكمة الرياضة الدولية، وتقسيطها في الوقت ذاته لمدة 5 سنوات.
عمرو جمال

عمرو جمال يعود إلى مصر بسبب التجنيد

كشف نادي الصفاقسي التونسي عن عودة عمرو جمال إلى مصر مرة أخرى وأن الغموض يسيطر على مصير اللاعب مع ناديه الجديد، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي الصفاقسي التونسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مكّنت الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي لاعبها عمرو جمال من رخصة استثنائية للعودة للأراضي المصرية من أجل تسوية وضعية التجنيد الخاصة به". وكان عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادر الخميس الماضي، مصر متجهًا إلى تونس، تمهيدا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
عمرو جمال

جمال يكشف عن نصيحة معلول له قبل الانضمام للصفاقسي

قال عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي، المعار لصفوف الصفاقسي الرياضي التونسي، إن انتقاله للصفاقسي يُعد إضافة له خلال مسيرته في الملاعب، لافتًا إلى أنه يسعى لتحقيق البطولات مثلما كان مع القلعة الحمراء. وأضاف عمرو جمال، صاحب الـ28 عامًا، لإذاعة موزاييك التونسية: "كان هناك أكثر من عرض أمامي لكن عندما علمت باهتمام الصفاقسي رحبت بالأمر فورا، خاصة أنه من أعرق الأندية التونسية وينافس على البطولات التي يشارك بها، وهو أمر مهم للاعب قادم من صفوف ناد مثل الأهلي".
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إعارة عمرو جمال إلى الصفاقسي التونسي

غادر عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الخميس، البلاد متجهًا إلى تونس، تمهيدا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث حضر عمرو جمال في تونس لإتمام التعاقد بشكل رسمي، حيث اتفق اللاعب على إعارته لمدة موسم، بنية البيع النهائي، وانضم عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي الصفاقسي التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.
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