القيعي: انتقال عمرو جمال للصفاقسي تعثر بسبب التجنيد

تحرير:سعد الدين محمود ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص

عمرو جمال ولاسارتي

أوضح عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، الموقف النهائي لعمرو جمال، مهاجم الفريق الأحمر، المعار مؤخرا لنادي الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال القيعي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن اللاعب سافر إلى تونس للتوقيع على عقود انضمامه للصفاقسي، وكان يحمل تصريحا للسفر مستمر ليومين فقط، حيث قرر السفر إلى تونس لإنهاء جميع الإجراءات، لكنه لم يكن يعلم أنه لا يمكنه السفر بسبب التجنيد.

وأضاف، أن مشكلة عمرو جمال لن تحل إلا بتواجد اللاعب داخل مصر، لأنه لا أحد يملك حل هذه المشكلة سوى التجنيد صاحب الشأن، وأنه أصبح مجندا بعدما تفهم ضرورة عودته، وأطالب النادي التونسي بتفهم الموقف وأن النادي الأهلي ليس لديه الحل. وشدد مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، أن مشكلة عمرو جمال قد تشهد حلا منطقيا