القيعي: انتقال عمرو جمال للصفاقسي تعثر بسبب التجنيد
تحرير:سعد الدين محمود٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص
عمرو جمال ولاسارتي
أوضح عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، الموقف النهائي لعمرو جمال، مهاجم الفريق الأحمر، المعار مؤخرا لنادي الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال القيعي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن اللاعب سافر إلى تونس للتوقيع على عقود انضمامه للصفاقسي، وكان يحمل تصريحا للسفر مستمر ليومين فقط، حيث قرر السفر إلى تونس لإنهاء جميع الإجراءات، لكنه لم يكن يعلم أنه لا يمكنه السفر بسبب التجنيد.
وأضاف، أن مشكلة عمرو جمال لن تحل إلا بتواجد اللاعب داخل مصر، لأنه لا أحد يملك حل هذه المشكلة سوى التجنيد صاحب الشأن، وأنه أصبح مجندا بعدما تفهم ضرورة عودته، وأطالب النادي التونسي بتفهم الموقف وأن النادي الأهلي ليس لديه الحل.
وشدد مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، أن مشكلة عمرو جمال قد تشهد حلا منطقيا
وأضاف، أن مشكلة عمرو جمال لن تحل إلا بتواجد اللاعب داخل مصر، لأنه لا أحد يملك حل هذه المشكلة سوى التجنيد صاحب الشأن، وأنه أصبح مجندا بعدما تفهم ضرورة عودته، وأطالب النادي التونسي بتفهم الموقف وأن النادي الأهلي ليس لديه الحل.
وشدد مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، أن مشكلة عمرو جمال قد تشهد حلا منطقيا وهو أن ينضم الغزال إلى طلائع الجيش.
وكشف القيعي أن سفر عمرو جمال إلى تونس، كان عبارة عن سوء فهم، موضحًا أن الأهلي لن يرفض انتقال اللاعب إلى طلائع الجيش، لكن بعد إنهاء الأزمة وتسويتها مع الصفاقسي.
وتابع: «الانضمام إلى طلائع الجيش حل جيد لعمرو جمال إذا أراد لعب الكرة، من جانب النادي الأهلي فيتم تفعيل عقده بشرط إعارته للصفاقسي، لكنه لم يدرك كيفية التصرف فيما يخص التجنيد».