ترامب يعين ماجواير مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات

تحرير:وكالات ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ ص

دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه ينوي تعيين جوزف ماجواير مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات، ليحل بذلك محل دان كوتس، الذي يترك مهماته في الخامس عشر من أغسطس الحالي. وبحسب وكالة «فرانس برس»، كتب ترامب على موقع «تويتر»: «يسرني أن أعلن لكم أن جوزف ماجواير، المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، ستتم تسميته مديرا موقتا للاستخبارات الوطنية بدءا من الخامس عشر من أغسطس». وأضاف ترامب: «كانت للأميرال ماجواير مسيرة طويلة ومميزة بالجيش، إذ شغل مناصب قيادية على المستويات كافة، أنا واثق من أنه سيؤدي عملا ممتازا».

وأعلن ترامب على «تويتر» كذلك أن المسؤولة الثانية بأجهزة الاستخبارات سوزان جوردون ستترك منصبها أيضا في الخامس عشر من أغسطس، بالتزامن مع رحيل كوتس. وكان الرئيس الأمريكي قد اختار في وقت سابق جون راتكليف مرشحا لمنصب المدير المقبل لأجهزة الاستخبارات الوطنية، ليعلن لاحقا عن انسحابه. وكتب ترامب