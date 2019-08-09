الأرصاد الجوية الصينية تحذر من إعصار «ليكيما»

تحرير:وكالات ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ ص

إعصار - أرشيفية

أصدر المكتب الوطني للأرصاد الجوية في الصين تحذيرًا شديدًا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، مع اقتراب الإعصار «ليكيما» الهائل من إقليم تشجيانج على الساحل الشرقي للبلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال مكتب الأرصاد إنه من المتوقع أن يصل إعصار ليكيما، وهو الإعصار الأقوى منذ عام 2014، إلى البر الرئيسي في الساعات الأولى من صباح السبت، ثم يتجه شمالا بعد ذلك. وحذر المكتب الوطني للأرصاد الجوية في الصين من رياح قوية في منطقة دلتا نهر يانجتسي التي تشمل شنجهاي.

وألغت تايوان بالفعل رحلات جوية وأمرت بإغلاق الأسواق والمدارس مع اتجاه الإعصار صوب الشمال الغربي.وألغيت الرحلات الجوية من وإلى تايوان، كما علقت بعض القطارات من شنجهاي بيع التذاكر في مطلع الأسبوع.وقالت صحيفة «شنجهاي ديلي» الرسمية إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على شنجهاي تصحبها رياح قوية وتستمر حتى الأحد،