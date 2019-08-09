سلسلة انفجارات بمستودع ذخيرة تركي قرب حدود سوريا

تحرير:وكالات ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ ص

صورة أرشيفية

هزت سلسلة انفجارات مستودعا للذخيرة في بلدة الريحانية التركية، الواقعة على الحدود السورية، فجر اليوم الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» عن تلفزيون «NTV» المحلي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية نتيجة لتلك الانفجارات، بينما تم إخلاء المنازل القريبة من المكان، كما لم يتضح إلى الآن السبب وراء تلك الانفجارات. ويحشد الجيش التركي، منذ أشهر، قواته على الحدود الجنوبية مع سوريا، مع تهديدات متواصلة بشن عملية عسكرية شرقي نهر الفرات ضد وحدات الحماية الكردية التي تعتبرها أنقرة «إرهابية».

وتوصلت تركيا مؤخرا إلى اتفاق مع واشنطن لإقامة غرفة عمليات مشتركة للتنسيق بشأن إقامة منطقة آمنة تركية داخل سوريا بهدف إعادة النازحين السوريين.وفي عام 2013، شهدت بلدة الريحانية عملية تفجير دامية بسيارتين مفخختين، راح ضحيته 53 شخصًا، وفي ذلك الوقت اتهمت تركيا جماعة موالية للرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذ