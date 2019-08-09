رياضة

ليفربول يستهل مشوار البريميرليج أمام نورويتش سيتي

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
ليفربول
ليفربول
يحتضن ملعب الأنفيلد، اليوم الجمعة، ضربة البداية للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره نورويتش سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولم يخسر الريدز في آخر 12 مباراة أمام نورويتش، ويعود آخر انتصار لنورويتش إلى شهر أبريل من عام 1994 بهدف نظيف على الأنفيلد، وشهدت آخر 6 مواجهات بين الفريقين تسجيل 34 هدفًا بمعدل 6 أهداف في المباراة الواحدة، وآخر مرة استقبل فيها ليفربول نظيره نورويتش في المباراة الأولى من الموسم، كان في عام 1976 وفاز الليفر بهدف نظيف وتوج بلقب الدوري في ذلك الموسم.
وأنهى ليفربول الموسم الماضي بـ9 انتصارات متتالية، ولم يخسر على الأنفيلد في آخر 25 مباراة أمام الفرق الصاعدة حديثا. ويبتعد روبرتو فيرمينو بهدفين عن أن يصبح أول مهاجم برازيلي يسجل 50 هدفًا في البريميرليج، وسبق أن سجل هدفين في شباك نورويتش من قبل. وبدوره سجل النجم السنغالي ساديو ماني في كل مباريات ليفربول
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نيمار ‎ (4)

مزاد علني بين برشلونة وريال مدريد بسبب نيمار

استحوذ البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية التي رأت أن مزادا علنيا انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد، برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدماته. وقالت صحيفة ماركا: "نيمار في الأفق"، وأضافت: "اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع بول بوجبا أصبحت مستحيلة، وقد عاد البرازيلي نيمار إلى الواجهة مجددا". وشرحت ماركا في صفحاتها أن رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا، لكنها ما زالت مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.
بيب جوارديولا

1.3 مليار يورو أنفقها جوارديولا وحده على الصفقات

بعد تعاقد مانشستر سيتي مع جواو كانسيلو مقابل 65 مليون يورو، وصل إجمالي ما أنفقته الأندية التي يتولى تدريبها بيب جوارديولا إلى 1.307.9 مليار يورو، في غضون 11 موسما فقط للمدرب الإسباني، وتوزع ذلك الرقم على 59 صفقة مختلفة، ومنها صفقات مجانية بالطبع وعلى رأسها التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف بايرن ميونيخ، والمثير للاهتمام في صفقات جوارديولا أنه أنفق معظم الأموال في التعاقد مع مدافعين أكثر من أي مركز آخر بواقع 513.1 مليون يورو، ويعد كانسيلو أعلى مدافع تعاقد مع بيع، ويأتي خلفه إيمريك لابورتي بـ65 مليون يورو أيضًا.
استون-فيلا‎

أستون فيلا يبحث عن استعادة أمجاده في البريميرليج

أعلن أستون فيلا الإنجليزي، في شهر يوليو 2018، في بيان رسمي صادر عنه، ضخ شركة NSWE المملوكة لرجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس وشريكه الأمريكي ويسلي إيدنز استثمارات جديدة في الفريق. أستون فيلا في هذه الفترة كان نشيطاً بدوري الدرجة الثانية بإنجلترا، بعدما هبط في موسم 2015 - 2016، وقال توني إكزيا رئيس نادي أستون فيلا، في البيان ذاته في يوليو 2018، إنهم كانوا قريبين جداً من الصعود في الموسم الماضي إلى البريميرليج، لذا سيحاولون هذه المرة بدعم المُلاك الجُدد تحقيق ذلك.
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ساديو ماني

يورجن كلوب يوضح موقف ماني من مواجهة نورويتش سيتي

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف لاعبه السنغالي ساديو ماني، من المشاركة أمام فريق نورويتش سيتي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي موسم (2019- 2020)، إذ قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نورويتش سيتي: «ساديو ماني قد يشارك في لقاء غدٍ على الرغم من انضمامه المتأخر لمعسكر الفريق». وأضاف يورجن كلوب خلال تصريحاته، أن ساديو ماني خاض أول مران مع الفريق أمس الأربعاء، وهو في حالة مميزة وعلى أتم الاستعداد لبدء مسابقة الدوري الإنجليزي.
محمد-صلاح‎ (2)

محمد صلاح أفضل مهاجم في ليفربول بالقرن الـ21

تربع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، على قائمة أفضل مهاجمي الفريق الإنجليزي في القرن الـ21، متفوقا على السباعي «لويس سواريز- روبي فاولر- مايكل أوين- فرناندو توريس- ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- دانييل ستوريدج» على الترتيب. وأرجع التقرير تفوق صلاح إلى الأرقام القياسية التي حققها خلال الفترة الماضية، رغم أنه لم يلعب سوى موسمين فقط، وشارك صلاح في 105 مباريات نجح خلالها في تسجيل 71 هدفا، بمعدل 0.68 هدف في كل مباراة، كما أسهم في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 13 عاما.
محمد-صلاح (1)

ليفربول يهزم ليون الفرنسي ودياً بمشاركة محمد صلاح

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا معنويًا على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، استعداداً لبداية الموسم الجديد الذي يستهله الريدز بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة كأس الدرع الخيرية - السوبر الإنجليزي - يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي. وافتتح الفريق الفرنسي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة بعد خطأ من أليسون بيكر الحارس البرازيلي للريدز، حصل منه ليون على ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب ممفيس ديباي.
يورجن كلوب‎

كلوب ينتقد قلة فترات الراحة في الدوري الإنجليزي

أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن قلقه الشديد من وقت الراحة القصير الذي حصل عليه لاعبو ليفربول، والذي قال عنه كلوب: "الوضع الحالي للفريق غير مقبول على المدى البعيد، فلا توجد مشكلة في الوقت الحالي من عدم تواجد النجوم في الفترة الإعدادية للموسم، فالكل متواجد بعيدًا عن ثلاثي خط الهجوم، وسيكون من الصعب عند عودتهم، إخبارهم هيا بنا نجري من جديد، بعد الصعوبات التي واجهوها خلال الصيف، بالتأكيد البداية ستكون صعبة للغاية، وعلينا تغيير ذلك في المستقبل"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
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