ليفربول يستهل مشوار البريميرليج أمام نورويتش سيتي

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

ليفربول

يحتضن ملعب الأنفيلد، اليوم الجمعة، ضربة البداية للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره نورويتش سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولم يخسر الريدز في آخر 12 مباراة أمام نورويتش، ويعود آخر انتصار لنورويتش إلى شهر أبريل من عام 1994 بهدف نظيف على الأنفيلد، وشهدت آخر 6 مواجهات بين الفريقين تسجيل 34 هدفًا بمعدل 6 أهداف في المباراة الواحدة، وآخر مرة استقبل فيها ليفربول نظيره نورويتش في المباراة الأولى من الموسم، كان في عام 1976 وفاز الليفر بهدف نظيف وتوج بلقب الدوري في ذلك الموسم.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي بـ9 انتصارات متتالية، ولم يخسر على الأنفيلد في آخر 25 مباراة أمام الفرق الصاعدة حديثا. ويبتعد روبرتو فيرمينو بهدفين عن أن يصبح أول مهاجم برازيلي يسجل 50 هدفًا في البريميرليج، وسبق أن سجل هدفين في شباك نورويتش من قبل. وبدوره سجل النجم السنغالي ساديو ماني في كل مباريات ليفربول

وأنهى ليفربول الموسم الماضي بـ9 انتصارات متتالية، ولم يخسر على الأنفيلد في آخر 25 مباراة أمام الفرق الصاعدة حديثا.



ويبتعد روبرتو فيرمينو بهدفين عن أن يصبح أول مهاجم برازيلي يسجل 50 هدفًا في البريميرليج، وسبق أن سجل هدفين في شباك نورويتش من قبل.



وبدوره سجل النجم السنغالي ساديو ماني في كل مباريات ليفربول الأولى في المواسم الثلاثة الماضية.



أما نورويتش فلم يخسر سوى مباراة واحدة من 21 لقاءً لعبها في عام 2019، وأتت تلك الخسارة في دوري الدرجة الأولى في شهر فبراير.



واهتزت شباك نورويتش بـ45 هدفًا من ليفربول في البريميرليج أكثر من أي فريق آخر.



وحقق نورويتش انتصارا وحيدا في المباراة الافتتاحية لآخر 16 موسما، وكان ذلك في دوري الدرجة الأولى موسم 2016- 2017.