الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. و7 مدن «+40 درجة»

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص

درجات الحرارة - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، بحسب بيان الهيئة.? وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمىالقاهرة 25 36شبين الكوم 25 35طنطا 24 35دمنهور 25 34الإسكندرية 26 33بلطيم 25 32مطروح 23 32السلوم 23 33سيوة 23 38بورسعيد 25 32دمياط 25 32الزقازيق 25 36الإسماعيلية 24 37السويس 24 37العريش 24 32 رفح 23 32رأس سدر 26 38 نخل