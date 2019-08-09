أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس الجديدة

تحرير:محمد مصباح ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

سفينة حاويات

عبرت أكبر سفينة حاويات في العالم "MSC GULSUN"، قناة السويس الجديدة، اليوم الجمعة، بطاقة 23 ألف حاوية، ويبلغ طولها 400 متر، إذ تُعد تلك أول رحلة بحرية للسفينة عبر القناة الجديدة. وتتميز السفينة "MSC GULSUN"، بعرض 61.5 متر مقارنة بباقى سفن الحاويات العملاقة الأخرى التى لا يتجاوز عرضها 59 مترًا، وبدأت السفينة أولى رحلاتها من ميناء Xingang الصينى والمتجهة إلى شمال أوروبا. وفي يوليو الماضي، استلم الخط الملاحي MSC، السفينة من ترسانة سامسونج للصناعات الثقيلة بكوريا الجنوبية.

ويُعد الخط الملاحي MSC في المرتبة الثانية لاستحواذه على 12.3% من الحصة السوقية للنقل البحرى، بإجمالى 473 سفينة، بحمولات بلغت 3 ملايين و118 ألفا و108 حاويات. وقال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، إن قناة السويس ستظل عصب التجارة العالمية والممر الملاحي الأكبر في العالم. وشدد مميش على أن قناة السويس تلاحق