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أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس الجديدة

تحرير:محمد مصباح ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
سفينة حاويات
سفينة حاويات
عبرت أكبر سفينة حاويات في العالم "MSC GULSUN"، قناة السويس الجديدة، اليوم الجمعة، بطاقة 23 ألف حاوية، ويبلغ طولها 400 متر، إذ تُعد تلك أول رحلة بحرية للسفينة عبر القناة الجديدة. وتتميز السفينة "MSC GULSUN"، بعرض 61.5 متر مقارنة بباقى سفن الحاويات العملاقة الأخرى التى لا يتجاوز عرضها 59 مترًا، وبدأت السفينة أولى رحلاتها من ميناء Xingang الصينى والمتجهة إلى شمال أوروبا. وفي يوليو الماضي، استلم الخط الملاحي MSC، السفينة من ترسانة سامسونج للصناعات الثقيلة بكوريا الجنوبية.
ويُعد الخط الملاحي MSC في المرتبة الثانية لاستحواذه على 12.3% من الحصة السوقية للنقل البحرى، بإجمالى 473 سفينة، بحمولات بلغت 3 ملايين و118 ألفا و108 حاويات. وقال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، إن قناة السويس ستظل عصب التجارة العالمية والممر الملاحي الأكبر في العالم. وشدد مميش على أن قناة السويس تلاحق
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مصنع-بتروكيماويات .(4)

حقيقة توقف مصانع البتروكيماويات بسبب تعطل الآلات

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف عدد من مصانع البتروكيماويات التابعة لوزارة البترول نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها ومنها مصنع الإثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، عار تماما عن الصحة. وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت صحة تلك ‏الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي مصنع من مصانع البتروكيماويات التابعة للوزارة نتيجة تعطل الآلات والمعدات، وأن جميع مصانع البتروكيماويات تعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها الإنتاجية دون أي توقف أو مشاكل،
سوق-الخضار (1)

حقيقة وقف سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ6 أكتوبر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام محافظة الجيزة وقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة في مدينة 6 أكتوبر ونقله إلى مكان آخر. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الجيزة، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لوقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة المقام بـ6 أكتوبر أو نقله إلى مكان آخر، مُوضحةً أن هناك أعمال تطوير داخل السوق وبوابات العبور لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمة متميزة لهم.
ترعه-المحموديه

الحكومة: لا صحة لجفاف الترع رغم انخفاض إيراد النيل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، لصور عن جفاف المياه في بعض الترع والمصارف فى مصر، ما يُهدد ببوار الأراضي والمحاصيل الزراعية، تزامنًا مع إعلان وزارة الري انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3. تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لجفاف بعض الترع والمصارف في مصر، بالتزامن مع انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3، مُشيرةً إلى تنفيذ الوزارة برامج لتوزيع مياه الري بكافة الترع على مستوى الجمهورية.
وسط-البلد (2)

الحكومة تكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد لمستثمرين أجانب

ردّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إخلاء منطقة وسط البلد (القاهرة الخديوية) من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامنا مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إخلاء منطقة وسط البلد - القاهرة الخديوية - من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامناً مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
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ميناء

مدير ميناء شرق: وضع مخطط المنطقة الاقتصادية حتى 2050

قال القبطان علي عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن مخطط المنطقة الاقتصادية المرحلة الأولى حتى عام 2030، والثانية حتى عام 2050، طبقا لدراسات علمية من أكبر المكاتب العالمية المتخصصة، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، إلى أن منطقة شرق بورسعيد تضم منطقة صناعية على 63 كيلومترا مربعا للصناعات الخفيفة والمتوسطة، وميناءً بحريا يضم أرصفة بحرية حالية بطول 7.4 كيلومتر بعمق 18.5 متر، فضلا عن 3 مناطق لوجيستية بمساحة 24 كيلومترا مربعا.
انفاق-قناة-السويس (3)

مدير ميناء شرق: 14 بديلا لربط شرق وغرب قناة السويس

قال اللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، اليوم الأربعاء، إن ميناء شرق بورسعيد مخطط أن يكون واحدا من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، أنه تم استلام 5 أرصفة وبداية من شهر مارس 2019 تم تشغيل تجريبي لأحد الأرصفة، وطوال 5 أشهر كان يتم رصد التشغيل التجريبي وأضاف أنه تم استغلال التشغيل التجريبي للرصيف في تجربة البنية التحتية وكفاءة القوى البشرية، مشيرا إلى أن جميع المراكب التي دخلت خرجت في أمن وسلام.
قناة-السويس (1)

نائب الهيئة الاقتصادية: نواجه الإرهاب بـ«التنمية»

قال اللواء محمد براية، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، اليوم الأربعاء، إن أعمال التنمية في سيناء نوع من أنواع مواجهة الإرهاب وتطهير أرض مصر، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الهيئة الاقتصادية في محافظة بورسعيد، إلى أنه تتم مواجهة مشكلة الفراغ الأمني في سيناء من خلال التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن العاملين بالهيئة يعملون 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوما في السنة، من أجل الانتهاء من الأعمال المنوطة بهم في المنطقة.
الفريق-مهاب-مميش

67 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن تعبر قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، أن المجرى الملاحي للقناة مستمر في تحقيق أرقام قياسية ونسب مرتفعة في عبور السفن لقناة السويس، حيث عبر اليوم الأربعاء 67 سفينة بإجمالي حمولات بلغ 4.4 مليون طن من البضائع، وقد عبرت قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط بإجمالي 33 سفينة بحمولات بلغت 2 مليون طن بضائع بينما عبرت قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر من خلال قناة السويس الجديدة بإجمالي 30 سفينة بحمولات بلغت 2.4 مليون طن من البضائع.
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