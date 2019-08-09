جريمة

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالبحر الأحمر

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 12 شخصًا، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 50 طريق «الزعفرانة - رأس غارب»، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث. بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص بالكيلو 50 طريق «الزعفرانة - رأس غارب»، أسفر عن إصابة 12 شخصًا، وعلى الفور وجه الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، بنقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وجارٍ التعرف على بياناتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين من الفحص الطبي، أن جميع الإصابات خفيفة إلى متوسطة، وما بين كسور وجروح متهتكة وكدمات وسحجات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارٍ رفع آثار الحادث لعودة الحركة المرورية.

حريق هائل في أكشاك خشبية على شاطئ بحيرة المنزلة (4)

دوي انفجار وأدخنة.. حريق مطعم ملحق بالحديقة الدولية

أدخنة كثيفة تلاها دوي انفجار هز أرجاء مدينة نصر بمحافظة القاهرة صباح اليوم الجمعة، مما أثار حالة من الفزع بين قاطني الحي الراقي، لا سيما ارتفاع ألسنة اللهب لأمتار بمحيط الحديقة الدولية، فأسرع الأهالي إلى الاستغاثة بقوات الدفاع المدني من خلال رقم الطوارئ، ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بـ4 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو تلفيات بالحديقة، وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بأحد المطاعم "كافتيريا" ملحقة بالحديقة، وأمكن السيطرة عليه.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (12)

ماذا وجدت الداخلية في أوكار خلية حسم الإرهابية؟

لم تمض سوى 48 ساعة على التفجير الإرهابي الذي استهدف محيط معهد الأورام بالقاهرة صبيحة الإثنين الماضي، وأسفر عن 23 شهيدا وإصابة 47 آخرين، حتى تمكنت الداخلية من الثأر لشهداء الغدر، وألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية المشاركة في التخطيط للعملية وقتلت 17 آخرين في مواجهات شرسة وتبادل لإطلاق النار بثلاث مناطق مختلفة، وهي الشروق وحلوان بالقاهرة وإطسا بمحافظة الفيوم. وعثرت الأجهزة الأمنية المداهمة على أسلحة نارية ودوائر كهربائية تستخدم في تصنيع المتفجرات.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (10)

17 قتيلا.. كيف توصلت الداخلية لخلية معهد الأورام؟

أسفرت جهود وزارة الداخلية فى كشف ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة وقتل 17 من العناصر المخططة عقب إجراءات التحرى وجمع المعلومات بمعرفة قطاع الأمن الوطنى، أسفر عن تحديد منفذ الحادث وهو عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن (حركى معتصم)، والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018، المعروفة بطلائع حسم. وقالت الداخلية في بيان لها إنه تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها لأفراد أسرته.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (7)

مقتل 17 من خلية تفجير معهد الأورام في 3 مداهمات

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 17 من عناصر من خلية حركة حسم ومنفذ تفجير معهد الأورام بالقاهرة والذي أسفر عن استشهاد 23 شخصا، وإصابة 47 آخرين، وأكدت في بيان لها اليوم الخميس، أن عمليات الرصد والتتبع والتحريات توصلت لأماكن اختباء وتجهيز العناصر الإرهابية، تمت مداهمتها بالفيوم ومنطقة الشروق بالقليوبية وحلوان بالقاهرة، عقب استئذان النيابة، ما أسفر عن مقتل 17 من العناصر الإرهابية وضبط أخر يدعي حسام عادل أحمد محمد، وفيما يجري البحث البحث عن هارب، وعثر بحوزتهم على أسلحة ألية ودوائر كهربائية وذخائر.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (4)

قتيلان و7 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، على أثر انقلاب سيارة ميكروباص "تمناية" على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي بالقرب من مدخل طريق الضبعة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام، والجثتين إلى مستشفى الشيخ زايد. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي "ميكروباص" بالكيلو 80 بالطريق الصحراوي بالقرب من محور الضبعة بدائرة مركز وادى النطرون، ووجود متوفين ومصابين.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع طفل وإصابة 17 بينهم 9 أطفال في حادثين بالبحيرة

لقي طفل عمره عام، مصرعه، وأصيب 17 شخصا بينهم 9 أطفال، في حادثي تصادم على طريق البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، إخطارًا من محمد شرباص مدير المباحث، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 160 بالطريق الصحراوى- الضبعة بوادى النطرون في اتجاه القاهرة، وبالانتقال والفحص تبينت إصابة 7 أشخاص وهم "أمل حسين عبد الرحيم، 29 سنة، محمد جمال الدين فرغلي، 32 سنة، يوسف عمرو إبراهيم، 14 سنة، كارما محمد جمال الدين، سنة، عمرو إبراهيم صدقي، 43 سنة، رشا جمال الدين فرغلى، 36 سنة، خالد عمرو إبراهيم، 11 سنة"، وجميعهم مقيمون بالهرم.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (2)

إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما «ميكروباص» يستقلونها بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار سادات أبو النور، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

شهد طريق "الدقهلية- الزقازيق" حادثًا مروريا مروعًا، اليوم السبت، عند منطقة القاسمي التابعة لمركز أجا، حيث انقلبت سيارة "ميكروباص"؛ ما تسبب في مصرع شخصين متأثرين بجراحهما، وإصابة 12 آخرين بكسور ونزيف داخلي، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وتبين وفاة عبد الله إبراهيم عبد الله، 42 عامًا، من قرية ديرب نجم، ومحمد صفوت أبو هاشم، 43 عامًا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org