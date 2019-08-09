إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالبحر الأحمر

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

أصيب 12 شخصًا، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 50 طريق «الزعفرانة - رأس غارب»، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث. بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص بالكيلو 50 طريق «الزعفرانة - رأس غارب»، أسفر عن إصابة 12 شخصًا، وعلى الفور وجه الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، بنقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وجارٍ التعرف على بياناتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين من الفحص الطبي، أن جميع الإصابات خفيفة إلى متوسطة، وما بين كسور وجروح متهتكة وكدمات وسحجات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارٍ رفع آثار الحادث لعودة الحركة المرورية.