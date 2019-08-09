رياضة

بعد انتهائه.. ملخص الميركاتو في البريميرليج

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
ديفيد لويز
ديفيد لويز
أغلق مساء أمس الخميس الميركاتو الصيفي في البريميرليج، الذي شهد إنفاق الأندية 1.4 مليار جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع 114 صفقة، لتتخطى قيمة الصفقات في الدوري الإنجليزي حاجز المليار جنيه إسترليني للعام الرابع على التوالي. كانت الصفقة الأغلى في الميركاتو هي تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ، أما ثاني أغلى صفقة فكان تعاقد أرسنال مع نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، وتعاقد توتنهام مع تانجوي ندومبلي مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.
وتعاقد مانشستر سيتي مع رودري مقابل 62,5 مليون جنيه إسترليني، كما تعاقد مع جواو كانسيلو مقابل 60 مليون جنيه إسترليني. ويعد مانشستر يونايتد أكثر الأندية إنفاقًا في الميركاتو بواقع 148 مليون جنيه إسترليني، وفي المركز الثاني أستون فيلا بـ144,5 مليون إسترليني، ومن ثم أرسنال بـ138 مليون إسترليني ومانشستر
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نيمار ‎ (4)

مزاد علني بين برشلونة وريال مدريد بسبب نيمار

استحوذ البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية التي رأت أن مزادا علنيا انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد، برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدماته. وقالت صحيفة ماركا: "نيمار في الأفق"، وأضافت: "اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع بول بوجبا أصبحت مستحيلة، وقد عاد البرازيلي نيمار إلى الواجهة مجددا". وشرحت ماركا في صفحاتها أن رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا، لكنها ما زالت مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.
بيب جوارديولا

1.3 مليار يورو أنفقها جوارديولا وحده على الصفقات

بعد تعاقد مانشستر سيتي مع جواو كانسيلو مقابل 65 مليون يورو، وصل إجمالي ما أنفقته الأندية التي يتولى تدريبها بيب جوارديولا إلى 1.307.9 مليار يورو، في غضون 11 موسما فقط للمدرب الإسباني، وتوزع ذلك الرقم على 59 صفقة مختلفة، ومنها صفقات مجانية بالطبع وعلى رأسها التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف بايرن ميونيخ، والمثير للاهتمام في صفقات جوارديولا أنه أنفق معظم الأموال في التعاقد مع مدافعين أكثر من أي مركز آخر بواقع 513.1 مليون يورو، ويعد كانسيلو أعلى مدافع تعاقد مع بيع، ويأتي خلفه إيمريك لابورتي بـ65 مليون يورو أيضًا.
استون-فيلا‎

أستون فيلا يبحث عن استعادة أمجاده في البريميرليج

أعلن أستون فيلا الإنجليزي، في شهر يوليو 2018، في بيان رسمي صادر عنه، ضخ شركة NSWE المملوكة لرجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس وشريكه الأمريكي ويسلي إيدنز استثمارات جديدة في الفريق. أستون فيلا في هذه الفترة كان نشيطاً بدوري الدرجة الثانية بإنجلترا، بعدما هبط في موسم 2015 - 2016، وقال توني إكزيا رئيس نادي أستون فيلا، في البيان ذاته في يوليو 2018، إنهم كانوا قريبين جداً من الصعود في الموسم الماضي إلى البريميرليج، لذا سيحاولون هذه المرة بدعم المُلاك الجُدد تحقيق ذلك.
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مانشستر-سيتي

7 أرقام قياسية حققها مانشستر سيتي في آخر موسمين

ينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، يوم 9 أغسطس الجارى، إذ ستكون ضربة البداية عبر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، وستكون الأنظار مسلطة على حامل اللقب في آخر موسمين، مانشستر سيتي، وما إذا كان قادرًا على التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خاصة أن السيتي تمكن في آخر موسمين من تحطيم الكثير من الأرقام القياسية، ففي موسم 2017- 2018 جمع السيتي أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بواقع 100 نقطة محطمًا الرقم القياسي السابق لتشيلسي بـ95 نقطة في موسم 2004- 2005.
مانشستر-سيتى (1)

السيتي يطارد أرقاما قياسية جديدة في البريميرليج

حطم مانشستر سيتي العديد من الأرقام القياسية خلال تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، ويعد المرشح الأبرز للتتويج باللقب من جديد الموسم المقبل، وهناك بعض الأرقام القياسية التي يبحث السيتي عن تحقيقها في الموسم الجديد، وهي التتويج بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، وهو أمر لم يتحقق منذ مانشستر يونايتد في موسم 2008- 2009، ولم يسبق أن توج فريق بلقب الدوري الإنجليزي 4 مواسم متتالية، ويعد اليونايتد الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز مرتين بين أعوام 1998- 2001 و2006- 2009.
لوكاكو-مانشستر-يونايتد

لوكاكو يغادر معسكر يونايتد استعدادًا لرحيله لإنتر

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، عن مغادرة الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق مانشستر يونايتد، معسكر الشياطين الحمر الذي يقام حاليًا استعدادًا للموسم الجديد، متجهًا إلى مدينة مانشستر للدخول في مفاوضات مع وكيله بشأن مستقبله، وسوف يستقل طائرة أخرى ليغادر المدينة دون الكشف عن الوجهة، إلا أن الصحيفة أكدت أن إنتر ميلان الإيطالي مستعد لدفع 70 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات لوكاكو في الموسم الجديد، بعد رغبة أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري، من أجل تدعيم خط الهجوم.
أوزيل‎

أوزيل وكولاسيناك يتعرضان لهجوم مسلح

تعرض ثنائي أرسنال سياد كولاسيناك ومسعود أوزيل إلى محاولة سرقة مساء أمس الخميس، حيث انتشر مقطع فيديو في الصحف البريطانية، يوضح تعرض الثنائي لهجوم بالأسلحة البيضاء، وحاول كولاسيناك التصدي لهذا الهجوم في الوقت الذي لاذ فيه النجم الألماني بالفرار تجاه أحد المطاعم التركية القريبة من أجل الاتصال بالشرطة، لتخرج إدارة أرسنال وتؤكد عدم تعرض أي منهما لأي مكروه من تلك الواقعة، مؤكدة أن الواقعة شخصية ولن تؤثر بأي شكل على إعدادات الفريق لبداية الموسم الجديد، وذلك حسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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