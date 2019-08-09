بعد انتهائه.. ملخص الميركاتو في البريميرليج

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

ديفيد لويز

أغلق مساء أمس الخميس الميركاتو الصيفي في البريميرليج، الذي شهد إنفاق الأندية 1.4 مليار جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع 114 صفقة، لتتخطى قيمة الصفقات في الدوري الإنجليزي حاجز المليار جنيه إسترليني للعام الرابع على التوالي. كانت الصفقة الأغلى في الميركاتو هي تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ، أما ثاني أغلى صفقة فكان تعاقد أرسنال مع نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، وتعاقد توتنهام مع تانجوي ندومبلي مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.

وتعاقد مانشستر سيتي مع رودري مقابل 62,5 مليون جنيه إسترليني، كما تعاقد مع جواو كانسيلو مقابل 60 مليون جنيه إسترليني. ويعد مانشستر يونايتد أكثر الأندية إنفاقًا في الميركاتو بواقع 148 مليون جنيه إسترليني، وفي المركز الثاني أستون فيلا بـ144,5 مليون إسترليني، ومن ثم أرسنال بـ138 مليون إسترليني ومانشستر

وتعاقد مانشستر سيتي مع رودري مقابل 62,5 مليون جنيه إسترليني، كما تعاقد مع جواو كانسيلو مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.



ويعد مانشستر يونايتد أكثر الأندية إنفاقًا في الميركاتو بواقع 148 مليون جنيه إسترليني، وفي المركز الثاني أستون فيلا بـ144,5 مليون إسترليني، ومن ثم أرسنال بـ138 مليون إسترليني ومانشستر سيتي بـ134,8 مليون إسترليني وفي المركز الخامس إيفرتون بـ118,5 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي يحتل فيه ليفربول المركز قبل الأخير بإنفاق 4,4 مليون جنيه إسترليني.



وبالنسبة للمبيعات، حصلت أندية البريميرليج على 806,5 مليون جنيه إسترليني من بيع 291 لاعبًا، وحصل تشيلسي على 213,2 مليون من بيع اللاعبين ويأتي من بعده ليستر سيتي بـ80 مليونا ومانشستر يونايتد بـ74 مليونا وإيفرتون بـ60 مليونا وأرسنال بـ55,5 مليون إسترليني.