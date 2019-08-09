القاهرة «5:45».. اعرف مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

صلاة العيد - صورة أرشيفية

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه بعد غد الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وهذا بعد أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.

القاهرة: 5:45 صباحا الجيزة 5:45 صباحا الإسكندرية 5:48 صباحا شرم الشيخ 5:36 صباحا دمياط 5:40 صباحا بورسعيد 5:39 صباحا السويس 5:40 صباحا العريش 5:33 صباحا أسوان 5:47 صباحا أسيوط 5:49 صباحا سوهاج 5:48 صباحا قنا 5:44 صباحا سانت كاترين 5:36 صباحا مرسى مطروح 5:59 صباحا كفر الشيخ 5:44 صباحا الزقازيق 5:43 صباحا بنها