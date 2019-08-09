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القاهرة «5:45».. اعرف مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص
صلاة العيد - صورة أرشيفية
صلاة العيد - صورة أرشيفية
حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه بعد غد الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وهذا بعد أن أعلنت المحكمة العليا السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.
القاهرة: 5:45 صباحا الجيزة 5:45 صباحا الإسكندرية 5:48 صباحا شرم الشيخ 5:36 صباحا دمياط 5:40 صباحا بورسعيد 5:39 صباحا السويس 5:40 صباحا العريش 5:33 صباحا أسوان 5:47 صباحا أسيوط 5:49 صباحا سوهاج 5:48 صباحا قنا 5:44 صباحا سانت كاترين 5:36 صباحا مرسى مطروح 5:59 صباحا كفر الشيخ 5:44 صباحا الزقازيق 5:43 صباحا بنها
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مصنع-بتروكيماويات .(4)

حقيقة توقف مصانع البتروكيماويات بسبب تعطل الآلات

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف عدد من مصانع البتروكيماويات التابعة لوزارة البترول نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها ومنها مصنع الإثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، عار تماما عن الصحة. وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت صحة تلك ‏الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي مصنع من مصانع البتروكيماويات التابعة للوزارة نتيجة تعطل الآلات والمعدات، وأن جميع مصانع البتروكيماويات تعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها الإنتاجية دون أي توقف أو مشاكل،
سوق-الخضار (1)

حقيقة وقف سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ6 أكتوبر

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام محافظة الجيزة وقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة في مدينة 6 أكتوبر ونقله إلى مكان آخر. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الجيزة، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لوقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة المقام بـ6 أكتوبر أو نقله إلى مكان آخر، مُوضحةً أن هناك أعمال تطوير داخل السوق وبوابات العبور لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمة متميزة لهم.
ترعه-المحموديه

الحكومة: لا صحة لجفاف الترع رغم انخفاض إيراد النيل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، لصور عن جفاف المياه في بعض الترع والمصارف فى مصر، ما يُهدد ببوار الأراضي والمحاصيل الزراعية، تزامنًا مع إعلان وزارة الري انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3. تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لجفاف بعض الترع والمصارف في مصر، بالتزامن مع انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3، مُشيرةً إلى تنفيذ الوزارة برامج لتوزيع مياه الري بكافة الترع على مستوى الجمهورية.
وسط-البلد (2)

الحكومة تكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد لمستثمرين أجانب

ردّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إخلاء منطقة وسط البلد (القاهرة الخديوية) من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامنا مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إخلاء منطقة وسط البلد - القاهرة الخديوية - من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامناً مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
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نجيب-محفوظ

سرقة مقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن سرقة عدد من المقتنيات التي أهدتها أسرة نجيب محفوظ لوزارة الثقافة، لوضعها في متحف الأديب الراحل عقب افتتاحه. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام إلى بالتواصل مع وزارة الثقافة, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول سرقة عدد من مُقتنيات متحف نجيب محفوظ عقب افتتاحه، وأن كافة المقتنيات المعروضة كما هى بالمتحف، حيث تخضع لإجراءات أمنية مُشددةً، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الرأي العام.
المستشار-محمد-شيرين-فهمى (2)

إنشاء إدارة جنائية لقضايا الإرهاب بإشراف شيرين فهمي

قرر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء إدارة جنائية مستقلة تسند اليها جميع الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بنظر قضايا الإرهاب، بمقر مجمع محاكم طرة بالقاهرة، يُعهد إليها جميع قضايا الإرهاب وكل ما يستلزمه سير العمل من مهمات وأدوات وخدمات معاونة. تضمن القرار إسناد الإشراف على المأمورية إلى المستشار محمد شرين فهمي الرئيس بالمحكمة، عضو المكتب الفني، إشرافًا كاملا بالتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة مع إعطائه جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (11)

بمناسبة العيد.. 750 جنيهًا مكافأة للعاملين بالتأمين الصحي

قررت رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتورة سهير عبد الحميد، اليوم الأربعاء، صرف مكافأة لجميع العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها بواقع شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 750 جنيها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبحسب قرار المكافأة، فإنه من المقرر أن تصرف لجميع العاملين المعينيين والمتعاقدين كل الوقت، والمنتدبين والمعارين للعمل بالهيئة الموجودين بالخدمة حتى اليوم. كما يستثنى من هذه المكافأة؛ المحالون إلى المحكمة الجنائية، الموقوفون عن العمل، المعارون والمنتدبون للعمل خارج الهيئة، المتعاقدون بنظام الفترات أو الاستدعاءات.
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