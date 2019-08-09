منتخب الناشئين يواجه تايوان في مونديال اليد

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 2:30، نظيره تايوان، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

البطولة تقام في مقدونيا، وبها 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويتأهل أول 4 منتخبات في كل مجموعة ليخوضوا غمار دور الـ16. منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، إلى جانب الخماسي "المجر، فرنسا، السويد، تايوان، كندا"، ولعب الفراعنة حتى الآن مباراتين، الأولى كانت أمام السويد في السادس من أغسطس وفازت مصر

البطولة تقام في مقدونيا، وبها 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويتأهل أول 4 منتخبات في كل مجموعة ليخوضوا غمار دور الـ16.



منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، إلى جانب الخماسي "المجر، فرنسا، السويد، تايوان، كندا"، ولعب الفراعنة حتى الآن مباراتين، الأولى كانت أمام السويد في السادس من أغسطس وفازت مصر (32- 29)، والثانية كانت أمام فرنسا في السابع من أغسطس وخسرت (28- 24).



ويحتل منتخب مصر المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد نقطتين، بينما تتصدر المجر المجموعة برصيد 4 نقاط، ثم فرنسا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم السويد في المركز الثالث برصيد نقطتين، ثم تأتي تايوان في المركز الخامس بلا نقاط، ثم تتذيل كندا المجموعة بلا نقاط أيضا.

