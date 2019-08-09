رياضة

منتخب الناشئين يواجه تايوان في مونديال اليد

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد
المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد
يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 2:30، نظيره تايوان، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
البطولة تقام في مقدونيا، وبها 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويتأهل أول 4 منتخبات في كل مجموعة ليخوضوا غمار دور الـ16. منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، إلى جانب الخماسي "المجر، فرنسا، السويد، تايوان، كندا"، ولعب الفراعنة حتى الآن مباراتين، الأولى كانت أمام السويد في السادس من أغسطس وفازت مصر
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نيمار ‎ (4)

مزاد علني بين برشلونة وريال مدريد بسبب نيمار

استحوذ البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية التي رأت أن مزادا علنيا انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد، برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدماته. وقالت صحيفة ماركا: "نيمار في الأفق"، وأضافت: "اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع بول بوجبا أصبحت مستحيلة، وقد عاد البرازيلي نيمار إلى الواجهة مجددا". وشرحت ماركا في صفحاتها أن رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا، لكنها ما زالت مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.
بيب جوارديولا

1.3 مليار يورو أنفقها جوارديولا وحده على الصفقات

بعد تعاقد مانشستر سيتي مع جواو كانسيلو مقابل 65 مليون يورو، وصل إجمالي ما أنفقته الأندية التي يتولى تدريبها بيب جوارديولا إلى 1.307.9 مليار يورو، في غضون 11 موسما فقط للمدرب الإسباني، وتوزع ذلك الرقم على 59 صفقة مختلفة، ومنها صفقات مجانية بالطبع وعلى رأسها التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف بايرن ميونيخ، والمثير للاهتمام في صفقات جوارديولا أنه أنفق معظم الأموال في التعاقد مع مدافعين أكثر من أي مركز آخر بواقع 513.1 مليون يورو، ويعد كانسيلو أعلى مدافع تعاقد مع بيع، ويأتي خلفه إيمريك لابورتي بـ65 مليون يورو أيضًا.
استون-فيلا‎

أستون فيلا يبحث عن استعادة أمجاده في البريميرليج

أعلن أستون فيلا الإنجليزي، في شهر يوليو 2018، في بيان رسمي صادر عنه، ضخ شركة NSWE المملوكة لرجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس وشريكه الأمريكي ويسلي إيدنز استثمارات جديدة في الفريق. أستون فيلا في هذه الفترة كان نشيطاً بدوري الدرجة الثانية بإنجلترا، بعدما هبط في موسم 2015 - 2016، وقال توني إكزيا رئيس نادي أستون فيلا، في البيان ذاته في يوليو 2018، إنهم كانوا قريبين جداً من الصعود في الموسم الماضي إلى البريميرليج، لذا سيحاولون هذه المرة بدعم المُلاك الجُدد تحقيق ذلك.
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منتخب مصر لكرة اليد شباب (1)

إنجاز 93 يراود أحلام فراعنة اليد للشباب أمام فرنسا

يواجه المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، بقيادة مديره الفني طارق محروس، نظيره المنتخب الفرنسي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق حلم الوصول إلى النهائي للاقتراب من منصة التتويج العالمية، بعد النتائج المذلهة التي يحققها منذ انطلاق المنافسة في ظل تحقيقه الفوز في 7 لقاءات متتالية بدءا من تحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول مرورا بدور الـ16 وربع النهائي.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (1)

بث مباشر.. مصر Vs صربيا في مونديال اليد للشباب

يلعب المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، أمام نظيره صربيا، في المباراة المقامة بينهما حاليًا في إسبانيا، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور الـ16، وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من «عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد». وصعد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفنى طارق محروس، إلى دور الـ16، بعدما حقق فراعنة اليد 5 انتصارات متتالية
منتخب مصر لكرة اليد شباب (2)

مصر تواجه صربيا في مونديال اليد للشباب

يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، اليوم الأربعاء، وذلك حين يواجه صربيا، في تمام الساعة الثانية والربع عصرا، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور الـ16. وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من «عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد».
شادي محمد

كسر شقة شادي محمد وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها

تعرض شادي محمد، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، لواقعة سرقة اليوم الاثنين، حيث تم كسر وسرقة شقة قائد القلعة الحمراء السابق بمدينة نصر أول، وقامت النيابة بالمعاينة حيث حضر المستشار محمد عزب وكيل النيابة وتبين كسر الشقة بمدينة نصر أول وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها. شادى محمد ولد فى 29 نوفمبر 1977، وبدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى الكروم، ولعب للفريق السكندري خلال الفترة من 1997 حتى عام 1999، ولعب مع الكروم 22 مباراة، سجل خلالها هدفًا، ثم انضم للمنتخب الأولمبي، ليجذب أنظار الأهلي للتعاقد معه.
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