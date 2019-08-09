دوي انفجار وأدخنة.. حريق مطعم ملحق بالحديقة الدولية

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

حريق - أرشيفية

أدخنة كثيفة تلاها دوي انفجار هز أرجاء مدينة نصر بمحافظة القاهرة صباح اليوم الجمعة، مما أثار حالة من الفزع بين قاطني الحي الراقي، لا سيما ارتفاع ألسنة اللهب لأمتار بمحيط الحديقة الدولية، فأسرع الأهالي إلى الاستغاثة بقوات الدفاع المدني من خلال رقم الطوارئ، ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بـ4 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو تلفيات بالحديقة، وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بأحد المطاعم "كافتيريا" ملحقة بالحديقة، وأمكن السيطرة عليه.

بداية الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالعاصمة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر. على الفور دفع اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء موجها بسرعة الوقوف على ماهية الحريق والسيطرة عليه دون وقوع إصابات. وتمكن