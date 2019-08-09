جريمة

دوي انفجار وأدخنة.. حريق مطعم ملحق بالحديقة الدولية

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
أدخنة كثيفة تلاها دوي انفجار هز أرجاء مدينة نصر بمحافظة القاهرة صباح اليوم الجمعة، مما أثار حالة من الفزع بين قاطني الحي الراقي، لا سيما ارتفاع ألسنة اللهب لأمتار بمحيط الحديقة الدولية، فأسرع الأهالي إلى الاستغاثة بقوات الدفاع المدني من خلال رقم الطوارئ، ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بـ4 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو تلفيات بالحديقة، وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بأحد المطاعم "كافتيريا" ملحقة بالحديقة، وأمكن السيطرة عليه.
بداية الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالعاصمة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل الحديقة الدولية بمدينة نصر. على الفور دفع اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء موجها بسرعة الوقوف على ماهية الحريق والسيطرة عليه دون وقوع إصابات. وتمكن
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالبحر الأحمر

أصيب 12 شخصًا، صباح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 50 طريق «الزعفرانة - رأس غارب»، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث. بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص بالكيلو 50 طريق «الزعفرانة - رأس غارب»، أسفر عن إصابة 12 شخصًا، وعلى الفور وجه الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، بنقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وجارٍ التعرف على بياناتهم، وتحرر محضر بالواقعة.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (12)

ماذا وجدت الداخلية في أوكار خلية حسم الإرهابية؟

لم تمض سوى 48 ساعة على التفجير الإرهابي الذي استهدف محيط معهد الأورام بالقاهرة صبيحة الإثنين الماضي، وأسفر عن 23 شهيدا وإصابة 47 آخرين، حتى تمكنت الداخلية من الثأر لشهداء الغدر، وألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية المشاركة في التخطيط للعملية وقتلت 17 آخرين في مواجهات شرسة وتبادل لإطلاق النار بثلاث مناطق مختلفة، وهي الشروق وحلوان بالقاهرة وإطسا بمحافظة الفيوم. وعثرت الأجهزة الأمنية المداهمة على أسلحة نارية ودوائر كهربائية تستخدم في تصنيع المتفجرات.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (10)

17 قتيلا.. كيف توصلت الداخلية لخلية معهد الأورام؟

أسفرت جهود وزارة الداخلية فى كشف ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة وقتل 17 من العناصر المخططة عقب إجراءات التحرى وجمع المعلومات بمعرفة قطاع الأمن الوطنى، أسفر عن تحديد منفذ الحادث وهو عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن (حركى معتصم)، والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018، المعروفة بطلائع حسم. وقالت الداخلية في بيان لها إنه تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها لأفراد أسرته.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (7)

مقتل 17 من خلية تفجير معهد الأورام في 3 مداهمات

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 17 من عناصر من خلية حركة حسم ومنفذ تفجير معهد الأورام بالقاهرة والذي أسفر عن استشهاد 23 شخصا، وإصابة 47 آخرين، وأكدت في بيان لها اليوم الخميس، أن عمليات الرصد والتتبع والتحريات توصلت لأماكن اختباء وتجهيز العناصر الإرهابية، تمت مداهمتها بالفيوم ومنطقة الشروق بالقليوبية وحلوان بالقاهرة، عقب استئذان النيابة، ما أسفر عن مقتل 17 من العناصر الإرهابية وضبط أخر يدعي حسام عادل أحمد محمد، وفيما يجري البحث البحث عن هارب، وعثر بحوزتهم على أسلحة ألية ودوائر كهربائية وذخائر.
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إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق «ماجيك لاند» دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بأكتوبر، في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مدينة ماجيك لاند الترفيهية بأكتوبر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بحسب مصادر في الحماية. كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في ملاهي ماجيك لاند بأكتوبر، تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران. وكشف مصدر أمني لـ"التحرير" أن النيران اندلعت بداية فى ماكيت مصنوع من الفوم والمعدن، وسرعان ما امتدت النيران إلى مبنى محاكاة منشأ من المعدن المدعوم بالخشب المصنع والفوم والمواد الكرتونية، مما تسبب فى تفاقم النيران
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

حريق في مدينة ملاهي بـ6 أكتوبر.. وسيارات الإطفاء تتحرك

شهدت مدينة ألعاب "ملاهي" بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، قرب مدينة الإنتاج الإعلامي، اندلاع حريق داخلها، وسرعان ما تفاقمت سحابات الدخان بالمكان، خاصة مع احتوائه على مكونات من البلاستيك القابلة للاشتعال، وفور استغاثة عمال بالمكان بشرطة النجدة، تم إخطار قوات الحماية المدنية، وهرعت 12 سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ، للتعامل مع الموقف والسيطرة على ألسنة اللهب، وتبريد آثار الحريق لمنع تجدده مرة أخرى، ولم يتبين حتى الآن وقوع إصابات أو وفيات جراء الحريق من عدمه، وسنوافيكم بالتفاصيل.
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حريق بمحلات الساعة للأقمشة والملابس في الإسكندرية

أنقذت العناية الإلهية منطقة الساعة الكائنة بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل، شرق محافظة الإسكندرية وسكانها من خطر كبير عقب اشتعال حريق كبير في مجموعة من الأكشاك الخاصة ببيع الملابس، اليوم الجمعة، وذلك على غرار حريق العتبة، حيث تتشابه معها إلى حد كبير، لولا سرعة تدخل رجال الحماية المدنية ووصول سيارات الإسعاف فى الحال والتى تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقى المحال المجاورة والشقق السكنية ومحطة وقود ملاصقة لموقع الحريق. وأفادت مصادر أمنية أن سبب وقوع الحريق يعود لوقوع ماس كهربائى.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع أسمنت بسوهاج

نشب حريق في مصنع أسمنت، اليوم الأربعاء، بالمنطقة الصحراوية بدائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج، ودفعت قوات الحماية المدنية بسوهاج بعدد 10 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على النيران. تلقى اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ حريق بمصنع أسمنت تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية غرب جهينة، ووجه على الفور بالدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ورجال الأمن، وجار السيطرة على الحريق.
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