جنس وطفلة وعرفي.. قصة عجوز قتلها عشيقها في الشرقية

امرأة بلغت من العمر أرذله عثر عليها مقتولة هي وحفيدتها.. صديق نجلها قتلها بعد علاقة غير شرعية استمرت لفترة بينهما.. والمتهم: «كانت عايزاني أتجوزها عرفي»

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

الظواهر تختلف كثيرًا عن بواطن الأمور وحقيقتها، فمن كان يتوقع أو يدري أن عبارات ودعوات الترحم على عجوز وحفيدتها عثر عليهما مقتولتين داخل منزل الأولى بمحافظة الشرقية، ستكون أمرًا في غير موضعه، وأن الضحية الطاعنة في السن سيتخطى دورها الضحية التي تستحق التعاطف، بل إن الأمر ربما ذهب إلى لعنات تصاحبها وتصاحب سيرتها لوقت طويل؛ لا لشيء إلا لأنها تناست وقار سنواتها الثلاث وستون، وراحت تتودد لشاب يصغرها بأكثر من ثلاثون عامًا، وحينما أرادت الاعتدال والخروج ببر العلاقة بعيدًا عن العشق المحرم كانت الطامة الكبرى والنهاية.

مع الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، وبينما تكاد تخلو طرقات بندر مدينة ديرب نجم، كان أهالي منطقة «المساكن» بشارع «المرور» على موعد مع جريمة قتل ستظل عالقةً بالأذهان لفترة طويلة، ولما لا والضحية عجوز اقتربت أعوامها من منتصف السبعينيات، وحفيدتها الطفلة الصغيرة التي بالكاد

مع الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، وبينما تكاد تخلو طرقات بندر مدينة ديرب نجم، كان أهالي منطقة «المساكن» بشارع «المرور» على موعد مع جريمة قتل ستظل عالقةً بالأذهان لفترة طويلة، ولما لا والضحية عجوز اقتربت أعوامها من منتصف السبعينيات، وحفيدتها الطفلة الصغيرة التي بالكاد أتمت ربيعها الثالث، حيث عثر على الجثتين مصابتين بضربات بأنحاء متفرقة بالرأس، بينما كان القاتل مجهولًا آنذاك، وسط شكوك ذهبت إلى أن القتل ربما يكُن سببه السرقة، خاصةً وأن محتويات الشقة كانت مُبعثرة في حالة فوضى.

«بيقولوا الست الفكهانية وبنت بنتها لقيوهم مقتولين».. عبارة ررددتها إحدى السيدات خارج منزل القتيلة، وسط جمع غفير بدأت أعداده في التزايد فور حضور قوات الأمن وتطويقها للمكان، لكن بين المتجمهرين كانت العبارات تتناقل واحدة تلو الأخرى عن سيرة المتوفية، وأنها كانت بائعة فاكهة «في حالها»، و«منه لله اللي قتلهم ولازم يتعدم في ميدان عام اللي موت البنت الصغيرة»، وغيرها من عبارات غلب عليها طابع التعاطف وإضفاء الحزن على الضحية وحفيدتها، فيما جرى نقل الجثتين والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وهو ما تم قبل كشف أستار الجريمة والتعرف على القاتل.

120 ساعة من البحث المتواصل وتجميع خيوط الجريمة وما حدث داخل وخارج المنزل انتهت بالتوصل إلى هوية الجاني، لتبدأ المفاجآت في الظهور بصورة متسارعة؛ إذ تبين أن المتهم صديق نجل المجني عليها، ويدعى «إبراهيم ص.» 30 عامًا، والذي جرى ضبطه في الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، بعدما لاذ بالفرار للاختباء في مدينة العاشر من رمضان، فيما ذهبت التحريات الأولية إلى أن القتل ربما كان بدافع السرقة.

وأمام فريق النيابة العامة، وقف المتهم يُدلي باعترافاته حول الواقعة، ويفجر المفاجآت الواحدة تلو الأخرى، مؤكدًا على أن القتل لم يحمل في أسبابه أية دوافع للسرقة، بل كان للتخلص من مطالبات العجوز له بالزواج منها عرفيًا، قبل أن يؤكد علاقتهما المحرمة بقوله: «كان بيننا علاقة من فترة لكنها طلب نتجوز».

الاعترافات كشفت عن علاقة غريبة على الشارع المصري، ربطت ما بين شاب على أعتاب العقد الرابع من العمر، والذي قضاه دون زواج، وامرأة بلغت من الكبر عتيًا، حيث كانت تتودد للشاب، والذي خان كل الأعراف وأولها صداقته لنجل المرأة، حيث راحا يلتقيان سرًا بعيدًا عن أعين الجميع، ولما بلغت اللقاءات حدًا صعب على العجوز العودة والتراجع عنه، طالبت بأن يكون هناك غطاء للعلاقة، وأن يتواعدا في ظل عقد زواج حتى وإن كان عرفيًا بورقة لا يعلم أمرها سواهم، لكن النتيجة لم تكُن في الحسبان.

«اتجوزني عرفي يا إبراهيم».. قالتها العجوز للعشيق مساء الخميس، قبل نهاية حياتها بساعات قليلة، لكنه ثار واحتدم النقاش بينهما، قبل أن يُردد عبارته الأخيرة على مسمعها: «نامي والصباح رباح»، لكن النوم كان بمثابة بداية الرحلة الأبدية للمرأة التي خانت وقار سنواتها قبل أن تنزلق إلى هاوية العشق المُحرم، فمع أول خيوط الصباح، نفذ العشيق جريمته التي عزم عليها بإسكات عشيقته للأبد؛ إذ استعان بـ«ضلفة» شباك هوى بها على رأس المرأة وهي نائمة، قبل أن يستعين بـ«جاكوش» يُكمل به ضربات الموت والنهاية لإخراسها، لكن على بُعد أمتار قليلة علت أصوات الطفلة حفيدة القتيلة، فما كان منه إلى أن أمسك بها وكرر ما فعله مع جدتها لتلحق بها هي الأخرى.

انتهى المتهم من اعترافاته، لكن ما حدث فور ضبطه كان بمثابة التصديق على كلماته وأقواله؛ إذ انتشرت صور جمعته إحداها بالطفلة حفيدة العجوز في أحد الشواطئ، فيما كانت الصور الأخرى للعجوز وحدها وللطفلة والقتل، كلهم بنفس المكان.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على كلًا من: «آ. ع. ع.» 65 عامًا، بائعة فاكهة، وحفيدتها «ح.أ.ع» 3 سنوات، مقتولتين داخل منزل الأولى بناحية شارع «المرور» بمنطقة «المساكن» ببندر مركز ومدينة ديرب نجم.

تبين من التحريات والمعاينة الأولية العثور على الجثتين بهما ضربات بأنحاء متفرقة بالرأس، فيما جرى التحفظ على الجثتين تحت تصرف نيابة ديرب نجم العامة، برئاسة المستشار جمعة الششتاوي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

توصلت التحريات وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط منزل المجني عليها إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق نجل العجوز، ويُدعى «إبراهيم. ص»، 30 عامًا، إذ قتلها وتخلص من الطفلة بعدما شاهدته رفقة جدتها في المنزل، حيث نشبت بينهما خلافات سببها علاقة عاطفية غير شرعية، وانتهى الخلاف بالقتل، الذي طال الصغيرة خوفًا من كشف العلاقة، قبل أن يهرب القاتل إلى مدينة العاشر من رمضان بعدما بعثر محتويات المنزل ليبدو الحادث كما لو كان بغرض السرقة، لكن جرى ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، حيث قام بتمثيل جريمته في مكان حدوثها، قبل أن تأمر النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.