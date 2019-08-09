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ميرهان حسين ترقص في عقد قران أحمد حاتم (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
أحمد حاتم
أحمد حاتم
نشرت الفنانة ميرهان حسين عددا من الفيديوهات عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" من عقد قران الفنان أحمد حاتم على فتاة من خارج الوسط الفني، وظهرت من خلاله وهى ترقص مع "حاتم" على أنغام أغنية "ليه بيدراي كده" لروبي، كما علقت على الفيديو بالأجنبية. وكتبت:" مبروك لصديقي المجنون، الذي أشعر دائمًا بالحماس والجنون معه، أنا سعيدة للغاية من أجلك، ربنا يوفقك في حياتك مع رفيقتك، أحبك حتى ينتهي العالم"، وحرص عدد من النجوم والشعراء والملحنين على التواجد فى عقد القران منهم الشاعر تامر حسين.
وينتظر أحمد حاتم حاليا عرض فيلم "الكنز2" فى موسم عيد الأضحى، ويشاركه بطولة العمل كل من "محمد سعد، ومحمد رمضان، وهند صبري، وأحمد رزق، وروبي، وأمينة خليل، وسوسن بدر، وهاني عادل، وهيثم أحمد زكي، وأحمد مالك، وأحمد حاتم، وغيرهم"، وهو من إخراج وقصة سينمائية لشريف عرفة، وسيناريو والحوار عبدالرحيم كمال.
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ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تكشف مواصفات فتى أحلامها (فيديو)

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن مواصفات فتى أحلامها. وقالت ياسمين، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عبر فضائية «cbc»: «أنا لازم أحب وأتحب، والأهم إنى لازم أحب، وبعدين مش فارق معايا لا شكل ولا فلوس، أنا مش بتاعة الكلام دا خالص، أنا لازم اللى قدامى أكون بحبه». وأضافت: «أنا لما اتجوزت جوزى مكنش زى دلوقتى، مكانش فى نفس المركز، كبرنا مع بعض، فأنا معنديش مواصفات خالص إنه لازم يبقى غنى أو لازم يبقى شكله حلو، معنديش أنا كدا خالص، معنديش أنا مواصفات الراجل اللى هو لازم يبقى عنيه خضراء وأمور، معنديش كدا خالص».
ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبدالعزيز: مبحبش التمثيل وكنت عايزة أبقى ضابط

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن أبرز أحلامها التى لم تتحقق. وقالت ياسمين، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، عبر فضائية «cbc»: «أنا مبحبش التمثيل، أنا أساسا مكنتش عايزة أطلع ممثلة، أنا كنت عايزة أطلع ضابط، وسألت فى موضوع إنى أبقى ضابط لكن ملقتش إن فيه ضباط ستات أيامها». وأضافت: «مكنتش عايزة أمثل أساسا، أنا كنت حابة الإعلانات، وقعدت 5 سنين أعمل إعلانات، وفى الوقت دا كان بيتعرض عليا حاجات كتير، كان بيتعرض عليا أفلام، وكان بيتعرض عليا أدوار مش بطولة طبعا، لكن مكنتش عايزة أمثل خالص».
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أصالة و«نكتة بايخة» مع منى الشاذلي في كواليس «معكم»

كشفت قناة cbc، اليوم الخميس، عن حلول الفنانة أصالة نصري، ضيفة على برنامج «معكم» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ضمن لقاءات الموسم الجديد من البرنامج الذي ستنطلق أولى حلقاته خلال عيد الأضحى المقبل، ونشرت القناة عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو للفنانة السورية وهى تغني أغنيتها الجديدة «نكتة بايخة» بصوتها دون "مزيكا" داخل الكواليس، وتقف إلى جوارها ابنتها شام، وعلقت القناة على الفيديو: «شوف أصالة وهي بتغني مع منى الشاذلي (نكتة بايخة) من ألبومها الجديد.. استنوها قريبًا».
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محمد رمضان يرد على ريهام سعيد: كنت بطمن عليك على طول

قبل يومين، عادت الإعلامية ريهام سعيد إلى الظهور مرة أخرى على الشاشة ببرنامج «صبايا» المذاع على قناة الحياة، بعد انقطاع دام أكثر من شهر؛ لظروف مرضها، وخلال الحلقة توجهت بالشكر للكثيرين من الفنانين الذين ساندوها ودعموها خلال أزماتها الأخيرة، ولكنها أكدت أن الفنان محمد رمضان رغم صداقتهما، فإنه لم يسأل عنها، وهو ما دفع النجم الأسمر للخروج والرد عليها، إذ قام بإعادة نشر الفيديو الذى تتحدث فيه عنه، من خلال حسابه على موقع «فيسبوك»، وعلق: «كنت بطمن عليكِ على طول من ياسر سليم، وكلمتك على كل أرقامك اللي معايا وكانوا مقفولين».
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محمد رمضان يرد على أنباء زواجه من حلا شيحة

مجددا خرجت على السطح أنباء تتحدث عن زواج الفنان محمد رمضان من الفنانة حلا شيحة، وقد ترددت أخبار مماثلة خلال شهر رمضان الماضي وما قبله، وذلك على خلفية عملهما معا في مسلسل زلزال، حيث كان الفنانان يحرصان على نشر صورهما معا من الكواليس، وسبق أن نفت الفنانة في بيان صحة تلك الأخبار. وهذه المرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنباء تفيد بأن الثنائي يقضيان شهر العسل في الساحل الشمالي دون علم زوجته، وأنهما ينتظران لفترة قبل أن يعلنا الخبر رسميا.
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هند صبري بـ3 وجوه في عيد الأضحى.. أحدها ملكة فرعونية

تعيش الفنانة هند صبري حالة من النشاط الفني، على صعيد السينما التي فضلت أن تركز فيها خلال الفترة الأخيرة، بعد النجاح الكبير الذى حققته فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتها فى مسلسل «حلاوة الدنيا» الذي عرض قبل عامين فى رمضان، وتظهر (هند) خلال موسم أفلام عيد الأضحى بثلاثة وجوه مختلفة، الشخصية الأولي (فريدة عبيد) الزوجة التي قامت بقتل زوجها وابنتها الوحيدة، وعلى أثرها تدخل مستشفى العباسية، وذلك بفيلم «الفيل الأزرق» الجزء الثاني، والشخصية الثانية خلال الفيلم نفسه وهي (لوليا) عرافة الغجر، والتي سيرها الفنان كريم عبد العزيز، فى أحلامه.
من فيلم الكنز 2

بعد تأجيلات عديدة.. «الكنز2» في عيد الأضحى

بعد تأجيلات عديدة يُشارك فيلم "الكنز2" في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، حسبما أعلنت إذاعة "إينرجي"، الراعي الرسمي للفيلم ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطعا من العمل يجمع بين محمد رمضان وروبي، مُعلنة عن مُشاركته بشكلٍ رسمي في موسم العيد. "الكنز" إخراج وقصة سينمائية لشريف عرفة، وكتب بكتابة السيناريو والحوار عبدالرحيم كمال، ويشارك في بطولته: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، هيثم أحمد زكي، أحمد مالك، أحمد حاتم، وغيرهم.
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