ميرهان حسين ترقص في عقد قران أحمد حاتم (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

أحمد حاتم

نشرت الفنانة ميرهان حسين عددا من الفيديوهات عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" من عقد قران الفنان أحمد حاتم على فتاة من خارج الوسط الفني، وظهرت من خلاله وهى ترقص مع "حاتم" على أنغام أغنية "ليه بيدراي كده" لروبي، كما علقت على الفيديو بالأجنبية. وكتبت:" مبروك لصديقي المجنون، الذي أشعر دائمًا بالحماس والجنون معه، أنا سعيدة للغاية من أجلك، ربنا يوفقك في حياتك مع رفيقتك، أحبك حتى ينتهي العالم"، وحرص عدد من النجوم والشعراء والملحنين على التواجد فى عقد القران منهم الشاعر تامر حسين.

وينتظر أحمد حاتم حاليا عرض فيلم "الكنز2" فى موسم عيد الأضحى، ويشاركه بطولة العمل كل من "محمد سعد، ومحمد رمضان، وهند صبري، وأحمد رزق، وروبي، وأمينة خليل، وسوسن بدر، وهاني عادل، وهيثم أحمد زكي، وأحمد مالك، وأحمد حاتم، وغيرهم"، وهو من إخراج وقصة سينمائية لشريف عرفة، وسيناريو والحوار عبدالرحيم كمال.