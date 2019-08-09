أستون فيلا يبحث عن استعادة أمجاده في البريميرليج

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

أستون فيلا

أعلن أستون فيلا الإنجليزي، في شهر يوليو 2018، في بيان رسمي صادر عنه، ضخ شركة NSWE المملوكة لرجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس وشريكه الأمريكي ويسلي إيدنز استثمارات جديدة في الفريق. أستون فيلا في هذه الفترة كان نشيطاً بدوري الدرجة الثانية بإنجلترا، بعدما هبط في موسم 2015 - 2016، وقال توني إكزيا رئيس نادي أستون فيلا، في البيان ذاته في يوليو 2018، إنهم كانوا قريبين جداً من الصعود في الموسم الماضي إلى البريميرليج، لذا سيحاولون هذه المرة بدعم المُلاك الجُدد تحقيق ذلك.

وبالفعل صَعَدَ الفريق إلى البريميرليج، وفور حصوله على بطاقة العودة إلى البريميرليج دعَّم فريقه بـ12 صفقة بعدما كان مُهدداً بالإفلاس. كريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي للنادي، أوضح أن المالك السابق لناديه الصيني توني شيا، لم يتمكَّن من دفع 4.1 مليون جنيه إسترليني لمصلحة الضرائب البريطانية. لكن ناصيف

وبالفعل صَعَدَ الفريق إلى البريميرليج، وفور حصوله على بطاقة العودة إلى البريميرليج دعَّم فريقه بـ12 صفقة بعدما كان مُهدداً بالإفلاس.



كريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي للنادي، أوضح أن المالك السابق لناديه الصيني توني شيا، لم يتمكَّن من دفع 4.1 مليون جنيه إسترليني لمصلحة الضرائب البريطانية.



لكن ناصيف ساويرس تحدَّث للموقع الرسمي للنادي فور استثماره، قائلا: "سنعمل مع رئيس النادي على تعزيز قوة الفريق، وإبرام صفقات جديدة لإعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي".



وهو ما حدث خلال الانتقالات الصيفيَّة الحاليَّة، إذ تخطَّت قيمة الصفقات التي أبرمها أستون فيلا الذي توّج من قبل بـ7 بطولات دوري إنجليزي، الـ12 مبلغ الـ140 مليون يورو.



فهل تُساعد الصفقات الجديدة التي يدعمها ناصيف ساويرس فريق أستون فيلا لاستعادة أمجاده مرة أخرى في البريميرليج؟

