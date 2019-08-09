رياضة

أستون فيلا يبحث عن استعادة أمجاده في البريميرليج

٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
أستون فيلا
أستون فيلا
أعلن أستون فيلا الإنجليزي، في شهر يوليو 2018، في بيان رسمي صادر عنه، ضخ شركة NSWE المملوكة لرجل الأعمال المصري ناصيف ساويرس وشريكه الأمريكي ويسلي إيدنز استثمارات جديدة في الفريق. أستون فيلا في هذه الفترة كان نشيطاً بدوري الدرجة الثانية بإنجلترا، بعدما هبط في موسم 2015 - 2016، وقال توني إكزيا رئيس نادي أستون فيلا، في البيان ذاته في يوليو 2018، إنهم كانوا قريبين جداً من الصعود في الموسم الماضي إلى البريميرليج، لذا سيحاولون هذه المرة بدعم المُلاك الجُدد تحقيق ذلك.
وبالفعل صَعَدَ الفريق إلى البريميرليج، وفور حصوله على بطاقة العودة إلى البريميرليج دعَّم فريقه بـ12 صفقة بعدما كان مُهدداً بالإفلاس. كريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي للنادي، أوضح أن المالك السابق لناديه الصيني توني شيا، لم يتمكَّن من دفع 4.1 مليون جنيه إسترليني لمصلحة الضرائب البريطانية. لكن ناصيف
اقرأ المزيد
نيمار ‎ (4)

مزاد علني بين برشلونة وريال مدريد بسبب نيمار

استحوذ البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية التي رأت أن مزادا علنيا انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد، برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدماته. وقالت صحيفة ماركا: "نيمار في الأفق"، وأضافت: "اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع بول بوجبا أصبحت مستحيلة، وقد عاد البرازيلي نيمار إلى الواجهة مجددا". وشرحت ماركا في صفحاتها أن رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا، لكنها ما زالت مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.
بيب جوارديولا

1.3 مليار يورو أنفقها جوارديولا وحده على الصفقات

بعد تعاقد مانشستر سيتي مع جواو كانسيلو مقابل 65 مليون يورو، وصل إجمالي ما أنفقته الأندية التي يتولى تدريبها بيب جوارديولا إلى 1.307.9 مليار يورو، في غضون 11 موسما فقط للمدرب الإسباني، وتوزع ذلك الرقم على 59 صفقة مختلفة، ومنها صفقات مجانية بالطبع وعلى رأسها التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف بايرن ميونيخ، والمثير للاهتمام في صفقات جوارديولا أنه أنفق معظم الأموال في التعاقد مع مدافعين أكثر من أي مركز آخر بواقع 513.1 مليون يورو، ويعد كانسيلو أعلى مدافع تعاقد مع بيع، ويأتي خلفه إيمريك لابورتي بـ65 مليون يورو أيضًا.
منتخب مصر-الناشئين-كرة-اليد (4)

منتخب الناشئين يواجه تايوان في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 2:30، نظيره تايوان، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
اقرأ المزيد من الأخبار
بيب جوارديولا

«التحدي الرائع» يشعل لهيب مواجهة جوارديولا وكلوب

حثّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على الاستعداد لـ«التحدي الرائع»، ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بالفوز في مواجهتهما المبكرة، غدًا الأحد في الدرع الخيرية. قاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي إلى إحراز لقب البريميرليج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول، في موسم ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة الأخيرة. ويجدد الناديان خصومتهما عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي في المباراة الافتتاحية للموسم، وتقام مباراة درع الدرع الخيرية بين بطلي الدوري والكأس، وبما أن سيتي أحرز الاثنتين فسيواجه ليفربول وصيفه في الدوري.
محمد-الشناوي (1)

محمد الشناوي على رادار أرسنال وأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على رادار ناديي أرسنال وأستون فيلا المشاركين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد موقع "readastonvilla" أن أستون فيلا وأرسنال يجريان محادثات مع محمد الشناوي، وأشارت إلى أن كلا الناديين قد أعرب عن اهتمامه بضم حارس مرمى منتخب مصر، وذلك بعد الأداء الذي قدمه رفقة الفراعنة خلال كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.
تريزيجيه-ومحمد-صلاح

مواعيد صدام تريزيجيه بصلاح والنني في البريميرليج

بعدما أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، رسميا، ضم محمود حسن (تريزيجيه)، من صفوف نادي قاسم باشا التركي، ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهات تريزيجيه مع المصريين في الدوري الإنجليزي، إذ سبقه كل من محمد صلاح (ليفربول)، ومحمد النني (أرسنال) وأحمد المحمدي (أستون فيلا)، إلى جانب وجود أحمد حجازي (وست بروميتش) ووسام مرسي (ويجان أتلتيك) في دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب)، وفي الثالث عشر من يونيو الماضي أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي جدول مواعيد مباريات الموسم الجديد، التي ستشهد مواجهات بين تريزيجيه وصلاح والنني.
محمود-حسن-تريزيجيه (3)

ماذا ينتظر تريزيجيه في بداية مشواره مع أستون فيلا؟

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن تعاقده رسميًا مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه من صفوف قاسم باشا التركي دون الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقة، حيث من المنتظر الإعلان عن تلك التفاصيل بعد الحصول على تأشيرة العمل والتخليص الدولي، وتحدث الموقع الرسمي عن تريزيجه مشيرًا إلى أن بدايته الكروية كانت في صفوف الأهلي قبل الانتقال إلى أوروبا عبر بوابة أندرلخت البلجيكي، والذي رحل منه إلى فريق موسكرون البلجيكي على سبيل الإعارة قبل التوجه إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org