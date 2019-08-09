إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

صورة أرشيفية

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، أثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة بالطريق الزراعى، أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود العام، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي أمام قرية كفر مساعد دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة "بديعة عبد الصبور محمود - 40 عامًا"، و"إيمان محمد محمود - 37 عامًا"، و"أسامة محمد فاروق - 4 سنوات"، و"أحمد عبد الصبور محمود - 16 عامًا"، و"زياد أحمد أبو الفتح فراج - 15 عامًا"، و"مسعد السعيد ابراهيم بدير - 47 عامًا"، وعلياء محمد السيد عيسى - 30 عامًا"، وتم نقل المصابين لمستشفى